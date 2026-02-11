Hlavné témy
Aktuálne témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
Tento článok je PR správa spoločnosti Telekom Electronic Beats.
dnes 11. februára 2026 o 16:31
Čas čítania 1:58
Sponzorovaný obsah

Telekom Electronic Beats roztancuje Jasnú. O poriadnu šou sa postarajú mená ako SKREAM, Gleb, riria, FVLCRVM či C:RCLE (LINE-UP)

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Lyžiarske stredisko ožije tým najlepším z elektronickej hudby. 🔥

Legendárna séria Telekom Electronic Beats sa vracia na Slovensko. Slovak Telekom opäť oživuje vlastný hudobný formát, ktorý dlhodobo prepája elektronickú hudbu, technológie a komunitu. V roku 2026 sa Electronic Beats predstavia na štyroch miestach po celom Slovensku. Prvou zastávkou bude už 20. februára 2026 zimné stredisko Jasná.

Telekom Electronic Beats patria medzi najznámejšie hudobné formáty značky Telekom v Európe. Počas rokov priniesli na Slovensko aj do zahraničia svetové mená elektronickej scény a zároveň systematicky podporovali domácich umelcov. Návrat festivalu v roku 2026 nadväzuje na túto tradíciu a prináša nový koncept aj nové lokality.

Shared Frequencies: Hudba, ktorá spája

Deviaty ročník Telekom Electronic Beats sa nesie v téme Shared Frequencies – spoločných frekvencií, zážitkov a emócií. Festival v Jasnej prirodzene prepojí rôzne generácie, hudobné štýly aj komunity. Na jednom mieste sa stretnú fanúšikovia elektroniky, rapu, ambientu či techna, ľudia na lyžiach aj na parkete, rodiny s deťmi aj mladá klubová generácia.

Odporúčané
REFRESHNI SI PLAYLIST: J. Cole vydal možno posledný rapový album, melancholický Raphael aj EsDeeKid s ďalším bangrom REFRESHNI SI PLAYLIST: J. Cole vydal možno posledný rapový album, melancholický Raphael aj EsDeeKid s ďalším bangrom 6. februára 2026 o 11:00

Program sa rozprestrie naprieč celým lyžiarskym strediskom – od Bielej púte, cez lanovku na Priehybe, až po Chopok. Hudba zaznie priamo na svahoch, v lanovke aj v après-ski zónach. Po zatvorení strediska bude festival pokračovať večernou afterparty v klube Happy End.

Silný line-up zo sveta aj zo Slovenska

O hudobnú dramaturgiu sa postará kombinácia výrazných medzinárodných mien a špičky domácej scény. V Jasnej vystúpia Skream a Daniel Avery, ktorých doplnia riria, Gleb, FVLCRVM, Jureš Fallgrapp, Jimmy Pé a ďalší.

Kompletný line-up zahŕňa aj interpretov a DJ-ov ako Jureš x Štefánik, C:RCLE, Bali G, LIIA, Kristie Kardio, Galagha b2b Bali G či VI3E. Hudobný program ponúkne široké spektrum žánrov – od ambientu, cez rap a techno, až po energické drum & bass sety.

Technológie priamo v horách

Telekom Electronic Beats sa prirodzene spájajú s miestami, kde sa stretáva zážitok, zábava a moderné technológie. Jasná je lokalitou s dostupnou najmodernejšou 5G sieťou od Slovak Telekomu.

Zákazníci Slovak Telekomu – či už s paušálmi alebo s predplatenými kartami – si môžu počas festivalu užiť extra benefit v podobe nekonečných dát na 1 deň v aplikácii Magenta Moments. Vďaka nim môžu zostať v spojení počas celého dňa a zdieľať so svojimi blízkymi tie najlepšie momenty z festivalu.

Odporúčané
Ako veľmi je kráľovská rodina namočená v Epstein files? Od návštev v paláci až po finančnú podporu Ako veľmi je kráľovská rodina namočená v Epstein files? Od návštev v paláci až po finančnú podporu 5. februára 2026 o 18:00

Telekom Electronic Beats prinesie do Jasnej energiu, ktorá sa bude niesť celým strediskom – od svahov až po večernú afterparty. Návštevníkov čaká program plný kontrastov, prepojení a nových zážitkov, ktoré ukážu Jasnú v úplne novom svetle. A práve hudobný line-up potvrdí, že tento ročník posúva Electronic Beats na nový level.

Telekom electronic beats
Zdroj: Telekom electronic beats

Program a Line-up

Telekom Electronic Beats – 20.02. Jasná | Facebook

Pop-up Rotunda

10:00 Jureš x Štefánik – spojenie slovenského folklóru a elektroniky

Pop-up lanovka Priehyba – Chopok Sever (kabínka)

10:00 Bali G

10:30 LIIA

11:00 C:RCLE

11:30 Kristie Kardio

Priehyba – après-ski bar (smer Chopok Sever)

11:00 – 12:00 VI3E

12:00 – 13:00 riria

13:00 – 14:00 Gleb

14:00 – 15:00 C:RCLE

Biela púť – pri nástupnej stanici kabínkovej lanovky

14:00 – 15:00 Galagha b2b Bali G

15:00 – 16:00 Daniel Avery

16:00 – 17:00 Skream

17:00 – 18:00 FVLCRVM DJ Set

Afterparty – Happy End

20:00 – 22:00 Jureš Fallgrapp

22:00 – 23:30 Kristie Kardio

23:30 – 01:00 Jimmy Pé

01:00 – 2:30 LIIA

02:30 – Koniec

Odporúčané
Britney Spears predala práva k celému svojmu hudobnému katalógu. Na zozname sú hity, ktoré formovali pop Britney Spears predala práva k celému svojmu hudobnému katalógu. Na zozname sú hity, ktoré formovali pop 11. februára 2026 o 12:58
Odporúčané
VIDEO: Príbeh Michaela Jacksona ožíva vďaka novému biopicu. Zosnulého kráľa popu stvárni jeho synovec VIDEO: Príbeh Michaela Jacksona ožíva vďaka novému biopicu. Zosnulého kráľa popu stvárni jeho synovec 3. februára 2026 o 12:53
Odporúčané
Sara Rikas po prvýkrát vystúpi v Bratislave. Lístky na jej koncert si kúpiš už o pár dní Sara Rikas po prvýkrát vystúpi v Bratislave. Lístky na jej koncert si kúpiš už o pár dní 6. februára 2026 o 9:32
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
HUDBA HUDBA
Odporúčame
Slovenky o strachu zo šoférovania: Plakala som a triasla sa za volantom. Hľadala som výhovorky, prečo nemám ísť autom
refresher+
Slovenky o strachu zo šoférovania: Plakala som a triasla sa za volantom. Hľadala som výhovorky, prečo nemám ísť autom
dnes o 07:00
„Vzrušuje ma zadok partnerky, je to najviac spicy časť jej tela.“ Slováci sa s nami podelili o svoje skúsenosti s rimmingom
refresher+
„Vzrušuje ma zadok partnerky, je to najviac spicy časť jej tela.“ Slováci sa s nami podelili o svoje skúsenosti s rimmingom
pred 3 dňami
Slováci vracajú viac fliaš a plechoviek než väčšina Európy. Aj v roku 2025 sme prekonali 90 % návratnosť
Sponzorovaný obsah
Slováci vracajú viac fliaš a plechoviek než väčšina Európy. Aj v roku 2025 sme prekonali 90 % návratnosť
4. 2. 2026 14:00
„Prvý sériový vrah z internetu“ vraždil svoje sexuálne otrokyne. Matku ubil kladivom a bábätko predal na adopciu bratovi
refresher+
„Prvý sériový vrah z internetu“ vraždil svoje sexuálne otrokyne. Matku ubil kladivom a bábätko predal na adopciu bratovi
včera o 07:00
Ivana učí lyžovanie v Gruzínsku: Strediská sú tu v plienkach, skipassy za 25 €. Vlekári sedia v búdke, fajčia a majú na háku
refresher+
Ivana učí lyžovanie v Gruzínsku: Strediská sú tu v plienkach, skipassy za 25 €. Vlekári sedia v búdke, fajčia a majú na háku
včera o 17:00
Jozef a Majka svojpomocne premenili holobyt na dizajnové bývanie. Umývadlo za 1500 eur si vyrobili sami
refresher+
Jozef a Majka svojpomocne premenili holobyt na dizajnové bývanie. Umývadlo za 1500 eur si vyrobili sami
pred 2 dňami
1
Storky
Múmia 4 už má oficiálny dátum premiéry. Ako dlho si na ňu počkáme?
Fero Mikloško dobyl talianske mesto módy. Debutoval prehliadkou v Miláne
Poznáme zvyšných účastníkov Survivoru. O výhru zabojuje herec aj modelka
Marko Damian prichádza s albumom DARKO. Vyjde už tento piatok
V Bratislave otvorili štúdio, kde na telo pozerajú komplexne. Pilates tu prirodz...
WEN a Porsche Boy v Bratislave pokrstili svoj album ESS2. Pozri sa, ako to tam v...
ZOH 2026: Pozri si top momenty z otváracieho ceremoniálu
HBO pripravuje adaptáciu hier Baldur's Gate. Seriál bude pokračovaním príbe...
Zuzana Plačková sa stala dvojnásobnou mamou. Na svet privítala dcéru Ayanu
Pekáreň Kruh otvorila tretiu prevádzku. Boli sme ochutnať ich nové produkty
Sara Rikas prvýkrát vystúpi v Bratislave. Lístky na koncert si kúpiš o pár dní
Zayn odhaľuje svoj piaty sólový album „Konnakol“. Už zajtra vyjde nový track
V Bratislave dnes otvorili nové bistro SÁNG. Stavia na all day breakfast koncept...
Mikloško odhalil zvodnú víziu ženskosti v novej kolekcii: „Nebude pre každého“
Sziget odhaľuje druhú vlnu mien: Na festival mieria veľké hviezdy aj klubová špi...
Takto vyzerá vila novej série šou Ruža pre nevestu. Pozri sa na prvé zábery
Oktagon láka na nezvyčajný súboj. Odhalil veľký zápas so špeciálnymi pravidlami ...
Poznáme prvých účastníkov Survivoru. Patrí medzi nich aj výherca Love Islandu
Poznáme dátum premiéry nového Rýchlo a zbesilo. Kedy dorazí Forever Fast do kín?
Poznáme obsadenie štvrtej série The White Lotus. Tešiť sa môžeš na obľúbenkyňu T...
Lifestyle news
Spevák zo svadby Beckhamovcov sa vyjadril k rodinnej kauze: „Sotva to zodpovedá pravde“
pred 3 hodinami
Múmia 4 už má oficiálny dátum premiéry. Ako dlho si na ňu počkáme?
dnes o 15:08
Demi Lovato presúva začiatok turné a ruší koncerty. Mala na nich vystúpiť aj slovenská speváčka Adéla
dnes o 14:16
Britney Spears predala práva k celému svojmu hudobnému katalógu. Na zozname sú hity, ktoré formovali pop
dnes o 12:58
Každý kúsok oblečenia bude mať vraj v budúcnosti vlastný „pas“. Čo to znamená?
dnes o 11:24
Nórsky biatlonista sa emočne zrútil po zisku olympijskej medaily. V živom vysielaní sa priznal k nevere
dnes o 10:32
Dráma na letisku skončila vybitými zubami. Cestujúci napadol zamestnanca Ryanairu kvôli veľkosti kufra
dnes o 09:47
Obľúbená zimná destinácia ostala nezvyčajne prázdna. Turisti vraj dali prednosť Slovensku
dnes o 08:44
Jake Paul skritizoval Bad Bunnyho. Neskôr sa mu ospravedlnil a povedal, že nevie, čo sa stalo
včera o 15:40
Lyžiarka Lindsey Vonn prvýkrát prehovorila po nešťastnom páde: „Vedieť, že som mala šancu zvíťaziť, bolo samo o sebe víťazstvom“
včera o 15:02
Spravodajstvo
Slovensko Počasie Politika Ekonomika
Viac
Štát odhalí Slovákom prognózu budúceho dôchodku. Do 15. februára si treba zvoliť, kam ti ju pošle
pred hodinou
SHMÚ varuje pred víchricou na horách. Zasiahne tieto okresy
pred hodinou
AKTUÁLNE: V bytovke v Tornali došlo k výbuchu plynu. Z miesta hlásia zranených
pred hodinou

Viac z Hudba

Všetko
Britney Spears predala práva k celému svojmu hudobnému katalógu. Na zozname sú hity, ktoré formovali pop
Britney Spears predala práva k celému svojmu hudobnému katalógu. Na zozname sú hity, ktoré formovali pop
dnes o 12:58
Ako veľmi je kráľovská rodina namočená v Epstein files? Od návštev v paláci až po finančnú podporu
Ako veľmi je kráľovská rodina namočená v Epstein files? Od návštev v paláci až po finančnú podporu
5. 2. 2026 18:00
Zomrel spevák rockovej kapely 3 Doors Down. Mal 47 rokov
Zomrel spevák rockovej kapely 3 Doors Down. Mal 47 rokov
pred 3 dňami
VIDEO: Príbeh Michaela Jacksona ožíva vďaka novému biopicu. Zosnulého kráľa popu stvárni jeho synovec
VIDEO: Príbeh Michaela Jacksona ožíva vďaka novému biopicu. Zosnulého kráľa popu stvárni jeho synovec
3. 2. 2026 12:53
REFRESHNI SI PLAYLIST: J. Cole vydal možno posledný rapový album, melancholický Raphael aj EsDeeKid s ďalším bangrom
REFRESHNI SI PLAYLIST: J. Cole vydal možno posledný rapový album, melancholický Raphael aj EsDeeKid s ďalším bangrom
6. 2. 2026 11:00
Sziget odhaľuje druhú vlnu mien: Na festival mieri popová ikona Zara Larsson aj rocková skupina Bring Me the Horizon
Sziget odhaľuje druhú vlnu mien: Na festival mieri popová ikona Zara Larsson aj rocková skupina Bring Me the Horizon
3. 2. 2026 11:45
Viac z Cestovanie & Voľný čas Všetko
Obľúbená zimná destinácia ostala nezvyčajne prázdna. Turisti vraj dali prednosť Slovensku
Obľúbená zimná destinácia ostala nezvyčajne prázdna. Turisti vraj dali prednosť Slovensku
dnes o 08:44
KVÍZ: Spoznáš krajinu podľa jedinej nápovedy? Iba skutočný odborník na geografiu zvládne odpovedať na 100%
včera o 11:00
Jej brat má ťažký autizmus, no aj napriek tomu spolu precestovali pol Európy. Ako sa to dá? (Rozhovor)
3. 2. 2026 10:30
Viac z Design & Art Všetko
FOTO: Pozri si Separov byt pod Bratislavským hradom. Ponúka elegantný dizajn a pokoj namiesto okázalosti
V spolupráci
FOTO: Pozri si Separov byt pod Bratislavským hradom. Ponúka elegantný dizajn a pokoj namiesto okázalosti
31. 1. 2026 11:00
Dnes slávnostne odštartovala výstavba Istropolisu. Sleduj, ako to tu bude vyzerať
28. 1. 2026 16:15
Kto dokumentuje kultúru mladých? Týchto cool fotografov a kameramanov by si mal poznať (ARTIST SPOTLIGHT)
20. 8. 2025 11:00
Viac z Beauty Všetko
Make-up artistka Olha: Zuzka Plačková mi zmenila celý život
refresher+
Make-up artistka Olha: Zuzka Plačková mi zmenila celý život
pred 3 dňami
Vyskúšala som ultrazvukovú špachtľu na čistenie pleti: Aké má riziká a nahradí návštevu kozmetického salónu?
19. 2. 2025 19:30
1
Róby, chaos a krásne ženy: Ako vyzerá zákulisie Ruže pre nevestu očami stylistky a make-up artistu?
2. 6. 2025 17:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Telekom Electronic Beats roztancuje Jasnú. O poriadnu šou sa postarajú mená ako SKREAM, Gleb, riria, FVLCRVM či C:RCLE (LINE-UP)
Hudba
pred 3 hodinami
PR správa
Telekom Electronic Beats roztancuje Jasnú. O poriadnu šou sa postarajú mená ako SKREAM, Gleb, riria, FVLCRVM či C:RCLE (LINE-UP)
pred 3 hodinami
Lyžiarske stredisko ožije tým najlepším z elektronickej hudby. 🔥
Ľudia lezú dobrovoľne do ľadovej vody a hovoria o eufórii. Lekár vysvetľuje, kde končia benefity otužovania a začína riziko
Ľudia lezú dobrovoľne do ľadovej vody a hovoria o eufórii. Lekár vysvetľuje, kde končia benefity otužovania a začína riziko
pred 3 hodinami
Múmia 4 už má oficiálny dátum premiéry. Ako dlho si na ňu počkáme?
Múmia 4 už má oficiálny dátum premiéry. Ako dlho si na ňu počkáme?
dnes o 15:08
Zhoršená pleť, padanie vlasov a suchá pokožka: Ako na skincare a vlasy počas tehotenstva?
Zhoršená pleť, padanie vlasov a suchá pokožka: Ako na skincare a vlasy počas tehotenstva?
dnes o 14:00
PRIESKUM: Využívaš donášky jedla? Podeľ sa o svoje preferencie a získaj 100 € kredit na ďalšie objednávky
PRIESKUM: Využívaš donášky jedla? Podeľ sa o svoje preferencie a získaj 100 € kredit na ďalšie objednávky
21. 1. 2026 16:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Nový rebríček najhorších jedál sveta pobúril Čechov aj Slovákov. Na zozname sú aj naše klasiky
Nový rebríček najhorších jedál sveta pobúril Čechov aj Slovákov. Na zozname sú aj naše klasiky
včera o 09:42
KVÍZ: Spoznáš krajinu podľa jedinej nápovedy? Iba skutočný odborník na geografiu zvládne odpovedať na 100%
KVÍZ: Spoznáš krajinu podľa jedinej nápovedy? Iba skutočný odborník na geografiu zvládne odpovedať na 100%
včera o 11:00
Nórsky biatlonista sa emočne zrútil po zisku olympijskej medaily. V živom vysielaní sa priznal k nevere
Nórsky biatlonista sa emočne zrútil po zisku olympijskej medaily. V živom vysielaní sa priznal k nevere
dnes o 10:32
Toto je rebríček najhorších slovenských jedál. Väčšina Slovákov určite nebude súhlasiť
Toto je rebríček najhorších slovenských jedál. Väčšina Slovákov určite nebude súhlasiť
pred 3 dňami
Ivana učí lyžovanie v Gruzínsku: Strediská sú tu v plienkach, skipassy za 25 €. Vlekári sedia v búdke, fajčia a majú na háku
refresher+
Ivana učí lyžovanie v Gruzínsku: Strediská sú tu v plienkach, skipassy za 25 €. Vlekári sedia v búdke, fajčia a majú na háku
včera o 17:00
Števo pracuje ako žeriavnik: Kabína praská, nakláňa sa bežne aj 2-3 metre. Raz to so mnou doslova vystrelilo
refresher+
Števo pracuje ako žeriavnik: Kabína praská, nakláňa sa bežne aj 2-3 metre. Raz to so mnou doslova vystrelilo
pred 3 dňami
Nový rebríček najhorších jedál sveta pobúril Čechov aj Slovákov. Na zozname sú aj naše klasiky
Nový rebríček najhorších jedál sveta pobúril Čechov aj Slovákov. Na zozname sú aj naše klasiky
včera o 09:42
Toto je rebríček najhorších slovenských jedál. Väčšina Slovákov určite nebude súhlasiť
Toto je rebríček najhorších slovenských jedál. Väčšina Slovákov určite nebude súhlasiť
pred 3 dňami
Medzi psami sa šíri nebezpečná nákaza. Veterinári upozorňujú na riziká
Medzi psami sa šíri nebezpečná nákaza. Veterinári upozorňujú na riziká
4. 2. 2026 8:44
Denimové trendy, ktoré v roku 2026 uvidíš všade. Priprav sa na klasiku vo fresh podaní
Denimové trendy, ktoré v roku 2026 uvidíš všade. Priprav sa na klasiku vo fresh podaní
4. 2. 2026 13:00
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
26. 1. 2026 13:17
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
refresher+
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
1. 2. 2026 17:00
1
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
12. 1. 2026 11:28
1
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
refresher+
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
21. 1. 2026 10:00
1
Veronika a Maťo odišli v 30-tke do dôchodku: Ako kombinujú cestovanie, podnikanie a investovanie?
refresher+
Veronika a Maťo odišli v 30-tke do dôchodku: Ako kombinujú cestovanie, podnikanie a investovanie?
18. 1. 2026 12:00
Domov
Zdieľať
Diskusia