Spýtali sme sa lekára aj ľudí, ktorí sa otužujú roky, čo sa v tele deje v prvých sekundách v ľadovej vode a pre koho môže byť tento trend nebezpečný.
Studené sprchy, ľadové jazerá, kade s ľadom na záhrade. Na sociálnych sieťach čoraz častejšie vidíš ľudí, ktorí dobrovoľne lezú do studenej vody, prekonávajú vlastné hranice a po pár minútach hovoria o eufórii, ktorú to prináša. Pojmy ako ice bathing či cold plunge sa tak postupne dostali zo sveta otužilcov medzi bežných ľudí a stali sa súčasťou moderného wellnessu.
Okolo ľadovej vody však koluje množstvo tvrdení, ktoré znejú až príliš dobre na to, aby boli úplne bez rizika. Preto som sa na túto tému nepozrela len očami ľudí, ktorí sa otužujú roky, ale aj očami lekára – zaujímalo ma, čo sa v tele naozaj deje v momente, keď vstúpiš do ľadovej vody, kde končia benefity a kde už začína riziko.