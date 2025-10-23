Kategórie
dnes 23. októbra 2025 o 17:00
Čas čítania 6:00

Samuel žije s Visual snow syndrómom: Nemôžem ísť na nákup, pozrieť si film ani si nájsť prácu

Samuel žije s Visual snow syndrómom: Nemôžem ísť na nákup, pozrieť si film ani si nájsť prácu
Zdroj: Archív respondenta
Radka Klučárová
Radka Klučárová
Neustále zrnenie pred očami. Pískanie v ušiach, záblesky svetla, bolesti hlavy, únava očí. To všetko Samuela sprevádza už od trinástich rokov. Žije s Visual Snow syndrómom, ochorením, ktoré mení spôsob, akým vníma svet.

„Prvé príznaky som si všimol okolo trinásteho roku. Vtedy to bolo len jemné zrnenie, občasná únava očí, niekedy sa objavili dosvity obrazu alebo takzvaná palinopsia. Nevenoval som tomu pozornosť, myslel som si, že to samo prejde. Na očnom mi neskôr diagnostikovali šedý zákal, tak som si hovoril, že to bude z toho,“ opisuje Samuel pochádzajúci z Českej republiky.

V súčasnosti je jeho stav oveľa horší. „Vidím neustále zrnenie, aj pri zatvorených očiach. Pri strese, únave alebo dlhom pozeraní do mobilu, televízora či na umelé svetlo sa to zhoršuje. Mám záblesky, palinopsiu, fotofóbiu, zlé nočné videnie, plávajúce mušky, zvýšenú citlivosť na vnemy, tinnitus, úzkosti, depresie, bolesti hlavy, občasné závraty a suché oči,“ hovorí Samuel pre Refresher.

CHOROBY ZDRAVIE
