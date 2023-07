Lacné letenky: 5 neokukaných letných destinácií, kam sa v auguste dostaneš za naozaj málo peňazí

Letná sezóna je v plnom prúde, o čom svedčí aj plná obloha lietadiel. Vyber si z výhodných leteniek a vydaj sa na cestu aj ty!

Teploty na mnohých miestach v Európe vrátane Slovenska atakujú štyridsiatky, čo značí, že leto je v plnom prúde. Ideálnym riešením horúčav je klimatizovaný office, no máme pre teba aj lepšie tipy. Vyraz do krajín, kde sa môžeš schladiť v mori alebo v horách a za letenku neminieš majland.

V Refresheri sme sa za teba opäť pozreli na lacné letenky a rozhodli sme sa ti tak uľahčiť ti život. S hľadaním nám pomohli online portály, ako napríklad Pelikan.sk, Letenkyzababku.sk či Kiwi.com. Nájdeš na nich nielen akciové letenky, ale často aj výhodné pobyty.

Ak pravidelne sleduješ náš web, určite ti neuniklo, že naň prispievame článkami aj o cestovaní. Okrem tipov na lacné letenky si môžeš prečítať zaujímavosti z rôznych kútov sveta, užitočné rady pri cestovaní, ale aj rozhovory s inšpiratívnymi ľuďmi. Ak by si chcel podporiť náš redakčný tím, staň sa členom klubu Refresher+.

❗ Predtým ako si bookneš letenku, prečítaj si toto ❗

Odlety do nižšie uvedených destinácií sú z letísk v Budapešti a vo Viedni. Dôkladne si pozri odlety a uisti sa, že tam prídeš včas. Do susedného Rakúska na letisko Schwechat premávajú pravidelne autobusové linky Slovak Lines, Flixbus alebo RegioJet. Do Budapešti sa dostaneš autobusom spoločnosti Flixbus alebo priamym vlakom EuroCity, ktorý tam z Bratislavy jazdí každé dve hodiny.

Lacné cestovanie ponúkajú väčšinou nízkonákladové letecké spoločnosti, ktoré si účtujú dodatočné poplatky za veľkú batožinu či poistenie. Preto vždy najprv navštív webovú stránku leteckej spoločnosti a prečítaj si ich podmienky. Lety v článku sú lety spoločností Ryanair a Wizzair, ich podmienky cestovania nájdeš na webových stránkach.

Ceny leteniek sú z 13. júla. Treba rátať s tým, že sa ich výška môže meniť a s pribúdajúcim časom budú drahšie. Takže radšej kopni do vrtule!

Do Târgu Mureş sa toto leto dostaneš za menej ako 100 eur. Zdroj: Unsplash/Mike Nahlii

Târgu Mureş

Miesto odletu: Budapešť

Termín: 16. 8. 2023 – 23. 8. 2023

Letecká spoločnosť: Wizzair

Cena: 62,67 €

Možno si o ňom nepočul, no za návštevu rozhodne stojí. Nachádza sa v rumunskej Transylvánii a toto historické mesto je plné rozmanitých kultúr a tradícií, čo z neho robí ideálnu destináciu pre cestovateľov, ktorí hľadajú autentické zážitky.

Jednou z najobľúbenejších atrakcií v Târgu Mureş je Palác kultúry. Budova postavená začiatkom 20. storočia je zmesou rôznych architektonických štýlov a sídlia v nej viaceré kultúrne inštitúcie vrátane múzea, knižnice a koncertnej sály. Ďalšou atrakciou, ktorá stojí za pozretie, je Stredoveká pevnosť, ktorá pochádza z 15. storočia. Nezabudni nakuknúť do jej veží a pozri si aj okolitý park či záhrady. V tvojom to-do liste by v neposlednom rade nemali chýbať ani synagóga, mestská radnica či Rákocziho schodisko.

Ak chceš počas výletu ochutnať miestnu kultúru, vyber sa na trh Târgu Mureş. Čakajú ťa tam čerstvé produkty, miestne remeslá a tradičné rumunské jedlá.

Do Dammámu sa toto leto dostaneš za menej ako 100 eur. Zdroj: TripAdvisor

Dammám

Miesto odletu: Budapešť

Termín: 2. 8. 2023 – 9. 8. 2023

Letecká spoločnosť: Wizzair

Cena: 99,63 €

Pokiaľ ide o skryté klenoty v Saudskej Arábii, Dammám je mesto, ktoré turisti často prehliadajú. Je to však chyba. Kedysi miniatúrna rybárska osada dnes ponúka návštevníkom jedinečnú kombináciu moderných vymožeností a tradičnej saudskoarabskej kultúry.

Ak si viac vychutnávaš šport ako prezeranie pamiatok, zamier na nábrežnú promenádu Corniche. Je to miesto, kde sa ľudia prechádzajú, bicyklujú, behajú či len tak stretávajú. Nachádza sa tam niekoľko kaviarní a cez neďaleký most alebo pomocou trajektu sa dostaneš na Al Murjan, malý umelý ostrov s monumentálnou historickou vežou.



Navštív aj budovu Centra svetovej kultúry King Abdulaziz, známu ako Ithra. Je totiž umeleckým dielom modernej architektúry a nachádza sa v nej niekoľko múzeí, kín, knižníc a aj divadlo. Samozrejme, nezabudni na schladenie počas horúcich letných dní. Ideálnym miestom je napríklad pláž Half Moon Bay.

Na Maltu sa toto leto dostaneš za menej ako 100 eur. Zdroj: Unsplash/Mike Nahlii

Malta

Miesto odletu: Viedeň (POZOR, miesto odletu sa líši, lietadlo priletí do Budapešti)

Termín: 24. 8. 2023 – 30. 8. 2023

Letecká spoločnosť: Ryanair

Cena: 94 €

Nie, Malta nie je len o párty, ale aj o bohatej histórii, pamiatkach či vonkajších aktivitách. Turisti tu obľubujú napríklad pešiu turistiku, cyklistiku či horolezectvo. Ak ti však šport nič nehovorí, môžeš sa vzdelávať a nazrieť na kultúrne či historické miesta. Málokto napríklad vie, že práve na Malte sa nachádzajú chrámy, ktorých vek sa odhaduje na viac ako 5-tisíc rokov. Sú teda staršie ako pyramídy či Stonehenge.

Jedným zo symbolov Malty sú Luzzu, farebné maltské loďky, ktoré si môžeš pozrieť napríklad v rybárskom mestečku Marsaxlokk. Hlavné mesto Valletta tak trochu pripomína múzeum pod holým nebom. Kedysi bola postavená ako pevnosť a takmer všetko, čo sa dodnes zachovalo, je v nezmenenej podobe. Okrem histórie však netreba zabúdať ani na zábavu, ktorej tu takisto nie je málo. Veď predsa jednou z vecí, ktoré Maltu najviac preslávili, boli práve open-air kluby, v ktorých hrali najväčšie mená medzinárodnej klubovej scény.

Do Barcelony sa toto leto dostaneš za menej ako 100 eur. Zdroj: Unsplash/Florian Wehde

Barcelona

Miesto odletu: Viedeň

Termín: 28. 8. 2023 – 31. 8. 2023

Letecká spoločnosť: Ryanair

Cena: 99 €

Prvá stopka v tejto španielskej metropole, ak si ju ešte nenavštívil, je rozhodne La Sagrada Familia. Je najznámejšou a najvyhľadávanejšou atrakciou v meste a nachádza sa na zozname svetového dedičstva UNESCO. Tvojej pozornosti by však nemalo ujsť ani obrovské trhovisko La Boqueria, kde nájdeš množstvo lokálnej zeleniny, ovocia, rýb, korenín či syrov.

Pozri si aj netradičnú Gaudího stavbu Casa Milà, alebo La Pedrera, ktorá bola jeho poslednou pred tým, než sa pustil do svojho životného diela La Sagrada Familia. Budova má zvláštne tvary a pripomína jemne rozbúrené more s výraznými balkónmi. Povinnou zastávkou je aj Park Guëll, v ktorom si nielen oddýchneš, ale odnesieš si odtiaľ aj silný umelecký zážitok.

Do Tel Avivu sa toto leto dostaneš za menej ako 100 eur. Zdroj: Unsplash/Shai Pal

Tel Aviv

Miesto odletu: Budapešť

Termín: 5. 8. 2023 – 19. 8. 2023

Letecká spoločnosť: Wizzair

Cena: 88 €

V hlavnom meste Izraela sa stretávajú rôzne náboženstvá, konajú sa tam pride pochody a ubytovať sa môžeš v luxusných hoteloch, ktoré sú v kontraste s chátrajúcimi budovami vo vnútrozemí. Telavivské pláže pukajú vo švíkoch, ľudia sa tam chodia nielen osviežiť, ale aj zabaviť. Ani zďaleka to však nie je všetko, čo toto mesto ponúka. Navštív napríklad Biele Mesto, ktoré je súčasťou svetového dedičstva UNESCO. Nájdeš tu jedinečnú, bohatú zbierku architektúry štýlu Bauhaus, ale i varietu medzinárodných štýlov.

Za zmienku stoja aj kaviarne s lákavým výberom tých najlepších čajov a káv, reštaurácie či trhy vrátane blšieho. V tomto meste tiež zažiješ párty ako nikde inde a na zážitky z nočného života budeš spomínať ešte veľmi dlho. Svedčí o tom aj fakt, že sa mladší obyvatelia Tel Avivu často opisujú ako noví neeurópski Berlínčania. Nie nadarmo sa hovorí: Tel Aviv plays, Jerusalem prays.