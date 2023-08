Aj v septembri odletíš do cudziny za lacno. Ktoré destinácie sa ti oplatia najviac?

Ideálny čas na vycestovanie? Začiatok jesene. Aj v septembri ťa čaká niekoľko zaujímavých destinácií za dobré ceny.

Leto sa síce pomaly, ale isto končí, to však neznamená, že sa končí aj dovolenková sezóna. Tá bude zrejme odznievať až do neskorej jesene. Ak si toto leto dovolenku nestihol a v práci máš už toho po krk, vycestuj do sveta v septembri. Ceny leteniek sú totiž skutočne lákavé.

V Refresheri sme sa za rozhodli ti uľahčiť život, prelustrovali sme internety a našli najvýhodnejšie ponuky. S hľadaním nám pomohli online portály, ako napríklad Pelikan.sk, Letenkyzababku.sk či Kiwi.com. Nájdeš na nich nielen akciové letenky, ale často aj výhodné pobyty.

❗ Predtým ako si bookneš letenku, prečítaj si toto ❗

Odlety do nižšie uvedených destinácií sú z letísk v Bratislave, Budapešti a vo Viedni. Dôkladne si pozri odlety a uisti sa, že tam prídeš včas. Do susedného Rakúska na letisko Schwechat premávajú pravidelne autobusové linky Slovak Lines, Flixbus alebo RegioJet. Do Budapešti sa dostaneš autobusom spoločnosti Flixbus alebo priamym vlakom EuroCity, ktorý tam z Bratislavy jazdí každé dve hodiny.

Lacné cestovanie ponúkajú väčšinou nízkonákladové letecké spoločnosti, ktoré si účtujú dodatočné poplatky za veľkú batožinu či poistenie. Preto vždy najprv navštív webovú stránku leteckej spoločnosti a prečítaj si ich podmienky. Lety v článku sprostredkúvajú spoločnosti Ryanair a Wizzair, ich podmienky cestovania nájdeš na webových stránkach.

Ceny leteniek sú z 9.augusta. Treba rátať s tým, že sa ich výška môže meniť a s pribúdajúcim časom budú drahšie. Takže radšej kopni do vrtule!

Do Kaunasu sa dostaneš priamym letom z Bratislavy a za letenku zaplatíš iba o niečo viac ako 60 eur. Zdroj: Wikimedia Commons/BigHead

Kaunas

Miesto odletu: Bratislava

Termín: 6. 9. 2023 – 11. 9. 2023

Letecká spoločnosť: Ryanair

Cena: 61,92 €

Kaunas sa nachádza asi hodinku cesty autom od hlavného mesta Litvy, Vilniusu. I keď sa zdanlivo v tomto meste nenachádza toho veľa, nie je to úplne pravda. Za pozretie určite stojí Staré mesto v centre, kde nájdeš aj staroveký hrad. Starému mestu vytvára pekný kontrast Nové mesto, kde okrem aleje líp nájdeš modernú architektúru a pôsobivý street art.

Panoramatický výhľad skrášľujú okolité kopce, ku ktorým sa šplhajú dve pozemné lanovky Alekstosas a Žaliakalnis, ktoré sú obľúbenou turistickou atrakciou. Okrem toho môžeš v meste navštíviť múzeá či galérie, alebo sa skrátka pokochať umením na uliciach.

Do Burgasu odletíš v septembri za menej ako 50 eur. Zdroj: Unsplash/Vladimir Haltakov

Burgas

Miesto odletu: Viedeň, miesto príletu sa mení na letisko v Bratislave

Termín: 23. 9. 2023 – 28. 9. 2023

Letecká spoločnosť: kombinácia Wizzair a Ryanair

Cena: 47 €

Toto prístavné mesto, štvrté najväčšie v Bulharsku, ponúka omnoho viac, ako len slnečné pláže a šum mora. Napriek tomu, že do Burgasu prilieta množstvo dovolenkárov, mesto nie je úplne zamerané na turistov. Nájdeš v ňom, samozrejme, aj obchody so suvenírmi, no očaria ťa najmä dlhokánske pešie zóny, námestia aj parky. A ak miluješ mačky, určite ťa poteší fakt, že sa ich voľne po meste pohybuje hneď niekoľko.

Milovníci umenia a pamiatok nesmú obísť Katedrálu sv. Cyrila a Metoda, ktorá patrí medzi najkrajšie kostoly v krajine. Nevynechaj ani námestie Troykata. Je plné podnikov aj pouličných umelcov. No a v prípade, že sa pred slnkom radšej ukryješ niekde v múzeu, určite nevynechaj to archeologické.

Do Dalamanu v Turecku sa dostaneš v septembri za menej ako 100 eur. Zdroj: Unsplash/Seval Torun

Dalamán

Miesto odletu: Bratislava

Termín: 18. 9. 2023 – 25. 9. 2023

Letecká spoločnosť: Ryanair

Cena: 92 €

Dalamán je stále relatívne nepreskúmanou destináciou pre turistov. Nájdeš tu však množstvo atrakcií a aktivít, ktoré ti urobia dovolenku krajšou. Okolie sa nazýva „azúrové pobrežie“, ktoré svoje meno získalo práve pre kryštálovo čistú vodu. Tá, mimochodom, vytvára skvelé podmienky na potápanie. Okrem potápania máš však možnosť okúsiť športy aj z iného súdka, v malebnom prostredí ťa napríklad čakajú turistické chodníky.

Síce je Dalamán destinácia najmä pre dovolenkárov, ktorí trávia množstvo času v rezortoch, v jeho okolí sa nachádza aj množstvo historických pamiatok. Za preskúmanie teda stoja aj okolité mestá Marmarism, Fethiye či Ölüdeniz.