Toto sú najhoršie pláže v Európe podľa hodnotenia návštevníkov: cigarety a smeti zahrabané v piesku a podpriemerné služby

Sú miesta, odkiaľ si odnesieš krásne zážitky, a sú miesta, odkiaľ si odnesieš akurát tak traumu. Ak sa chceš takým miestam vyhnúť, prečítaj si, ktoré pláže v Európe by si radšej navštíviť nemal.

Plávanie s odpadkami namiesto rybičiek, milión ľudí či extrémne vysoké ceny za podpriemerné letné drinky. Aj takéto pláže v Európe, bohužiaľ, existujú. So zlými skúsenosťami sa ľudia stretávajú často, niektorí sa o svoje zážitky radi aj podelia so svetom. My sme prelustrovali známu webovú stránku TripAdvisor, aby sme zistili, ktoré pláže v európskych populárnych destináciách by si mal toto leto radšej vynechať.

Rebríček siedmich najhorších pláží v Európe sme zostavili na základe recenzií od ľudí, ktorí pláže navštívili. Vyberali sme najmä tie, ktoré boli podľa recenzentov zbytočne predražené, špinavé, nebezpečné či nudné. Pláže nie sú zoradené od najlepšej po najhoršiu, poradie je teda úplne náhodné.

Qawra, Malta

nebezpečný terén, kamene, nevhodná pláž pre deti

Na pohľad príjemné miesto, ideálne pre introvertov, keďže naň zdanlivo nechodí veľa ľudí. Dôvodom, prečo tam však mnohí nechodia, je najmä nebezpečný terén. Celú pláž tvoria kamene, z ktorých sa ide priamo do vody. Turisti opisujú pláž ako nebezpečnú, a to najmä pre deti.

Pláž Qawra je nebezpečná pre jej povrch, turisti neodporúčajú na ňu chodiť s deťmi. Zdroj: TripAdvisor

„Nie je tam žiaden piesok. Z kameňov rovno do mora. V žiadnom prípade by toto miesto nemalo mať pomenovanie pláž. Tomuto miesto sa radšej úplne vyhnite,“ napísal na TripAdvisore komentár na Qawru používateľ Cazui E.

V nie úplne najlepšom opise pláže pokračoval aj používateľ petermc2016: „Nie je to pláž, iba skalnatý výbežok do mora. Verte či nie, na ostrove je len jedna dobrá pláž, cestou na Gozo. Qawra je nebezpečná najmä pre deti, ktoré sa tam môžu šmyknúť alebo si zakliesniť nohy. Neberte ich tam!!!“

Playa de San Agustín, Gran Canaria, Španielsko

špinavý piesok, nuda, silný príliv a odliv

O Kanárskych ostrovoch ľudia väčšinou básnia ako o najlepšej dovolenke v živote. Aj na tomto čarovnom mieste sa však nájdu miesta, kam sa zrejme ísť neoplatí. Jedným z nich je aj pláž San Agustín, ktorú turisti neodporúčajú aj pre nepríjemné silné prílivy a odlivy. To však nie je jediné, čo turistov trápi...

Playa de San Agustín na Kanárskych ostrovoch je nebezpečná pre silný príliv a odliv. Zdroj: TripAdvisor

„Najnudnejšie miesto, na akom som kedy bol, a to som vyrastal na dedine. Okrem pláže tu nie je absolútne nič, čo by sa dalo vidieť alebo robiť,“ napísal používateľ Cookingtrish. Ďalšieho turistu zase trápil tmavý špinavý piesok.

„Pláž malá, úzka, s tmavým pieskom. Zrejme má skrášľujúce a liečivé vlastnosti, no na opaľovanie určite neodporúčam. Pre silné prílivy a odlivy tu často platí zákaz kúpania,“ napísala na TripAdvisore 60monikas.