TOP 10 vecí, ktoré ti uľahčia balenie na dovolenku: s vankúšovým trikom ušetríš na batožine

Dovolenková sezóna je stále v plnom prúde. Ak chceš vedieť, čo ti uľahčí balenie na ňu, pomôže ti tento zoznam.

Prenosná váha na kufor, vešiak na kozmetiku či vákuové vrece na oblečenie. Tieto a mnoho ďalších vychytávok ti zaručene uľahčia balenie na dovolenku. Ak nie si práve „najusporiadanejší“ človek a balenie ti naháňa strach, vedz, že po prečítaní tohto článku svoj názor zmeníš. Prelustrovali sme za teba internety a našli 10 produktov, ktoré ti uľahčia balenie na dovolenku a zaručia poriadok v kufri.

Ak sleduješ náš web, určite ti neuniklo, že naň pravidelne prispievame článkami aj o cestovaní. Nájdeš tam napríklad tipy na lacné letenky, užitočné rady pri cestovaní či odporúčania na výlety na Slovensku, ale aj v zahraničí. Okrem toho si prečítaš aj skvelé rozhovory s inšpiratívnymi ľuďmi. V prípade, že by si chcel podporiť náš redakčný tím, staň sa členom klubu Refresher+.

💡TIP: Predtým ako sa pustíš do balenia, vytvor si zoznam. K veciam, ktoré si chceš vziať, si nakresli štvorčeky a nezabudni si každú položku, ktorú do kufra vložíš, odfajknúť. Zoznam si vezmi so sebou a cestou späť sa pobaľ rovnako podľa neho. Predídeš tak zabudnutým veciam.

1. Vodoodolné tašky rôznych veľkostí

Nie je dôležitý iba poriadok, ale aj správna organizácia. Presne s tým ti pomôžu tašky rôznych veľkostí, do ktorých môžeš rozdeliť svoje veci. Získaš tak prehľad napríklad v oblečení, kde si môžeš vyčleniť vrchné a spodné diely, bielizeň či ponožky. Zároveň si do tašiek vieš pribaliť kozmetiku, topánky a všetky ďalšie potrebné veci, ktoré sa do nich zmestia. Cena: 14,85 €

Tašky rôznych veľkostí ti zaručia, že budeš mať v batožine poriadok a prehľad. Zdroj: Amazon

2. Vrecia na topánky

Na dovolenku si zabalíš dva, tri, alebo viac párov topánok a každé používaš pri inej príležitosti. Ak máš trebárs turistické topánky po turistike poriadne zašpinené od blata alebo šľapky od piesku a nestíhaš si ich umyť, nezúfaj. Existujú totiž vrecia na topánky, ktoré môžeš pohodlne uložiť medzi ostatné veci v kufri bez toho, aby sa v ňom čokoľvek zašpinilo. Cena: 5,79 €