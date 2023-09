Cestovala som po Srí Lanke: Je to krajina zvláštnych zamestnaní, človeku zaplatíš za to, že ti na WC odmotá a podá toaleťák

Po príchode ťa čaká hneď niekoľko prekvapení. V článku si prečítaš zaujímavosti o Srí Lanke, ktoré ťa pripravia na cestu do divočiny.

Chaos na každom kroku, no zároveň dokonalá organizácia. Ako je to možné? Na Srí Lanke je možné azda všetko. Krajinu v južnej Ázii som navštívila v strede septembra, keď tam v južnej časti stále prevláda daždivé počasie. Sucho prichádza začiatkom „našej“ zimy a pretrváva do jari, preto tam vtedy najviac cítiť príval turistov z celého sveta. Ja som na Srí Lanke strávila deväť dní, ktoré boli síce prevažne slnečné, no keď ma prekvapil náhly a prudký dážď, nezostala suchá ani nitka.

V tomto článku ti prinesiem zaujímavosti o Srí Lanke, ktoré si možno nevedel. V spolupráci s cestovnou kanceláriou Čedok som precestovala značnú časť ostrova na pobreží aj vo vnútrozemí, navštívila prírodné rezervácie aj historické pamiatky a rozprávala som sa aj s lokálnymi ľuďmi, ktorí mi život na Srí Lanke priblížili ako žiaden cestovateľ.

Ako sa na Srí Lanku dostaneš a koľko ťa to vyjde?

Prvá alternatíva, ktorú som vyhodnotila ako priateľskú, je zo susedného Česka. Ak sa totiž dopravíš do Prahy, na Srí Lanku môžeš letieť priamo bez prestupu z Letiska Václava Havla. Let odtiaľ trvá približne desať hodín. Viacero možností máš však aj z medzinárodného letiska vo Viedni, všetky však zahŕňajú minimálne jeden prestup. Jednou z najlacnejších volieb je let nízkonákladovou spoločnosťou Wizz Air do Kuvajtu a odtiaľ spoločnosťou SriLankan do hlavného mesta, Kolomba. Zvoliť môžeš aj pohodlnejšiu, no trochu drahšiu alternatívu, keď poletíš s Emirates do Dubaja.

Túto alternatívu som zvolila aj ja a urobila by som to aj znova, vo veľkom lietadle som sa pohodlne vyspala, priletela som bez meškania a okrem toho letušky servírovali výborné jedlo. V Dubaji som následne prestúpila na ďalšie lietadlo rovnakej spoločnosti, ktoré ma odviezlo do Kolomba. Veľmi podobne to robí aj spoločnosť Qatar s rozdielom, že sa medzipristátie uskutočňuje v Dohe. V závislosti od ročného obdobia, v ktorom sa na Srí Lanku vydáš, ťa spiatočná letenka môže vyjsť už od 500 eur a vyšplhať sa môže až na niekoľko tisíc.

Gekóny a hmyz nájdeš aj v luxusných hoteloch

Ak si nikdy necestoval do krajiny v rovnakom klimatickom pásme, po príchode na letisko ťa čaká prekvapenie. Vzduch je tu taký vlhký, že sa mi moje vyžehlené vlasy v priebehu niekoľkých minút zvlnili do kučier a maskara na očiach sa roztiekla. Na Srí Lanke ma v prvý deň čakalo hneď niekoľko prekvapení.

Napríklad neohlásení návštevníci v hotelovej izbe. Po stenách mi liezli malé gekóny a v kútoch sa schovávali aj pavúky. Je jedno, či si vyberieš luxusný hotel alebo lacnejšie ubytovanie, malým živočíchom sa zrejme nevyhneš. Je veľmi pravdepodobné, že vo svojom hoteli nájdeš tabuľu s nápisom Neotváraj okná ani dvere, ak chceš zabrániť tomu, aby sa ti do izby dostali divoké zvieratá. Skutočným prekvapením bol aj prvý silný dážď v deň príchodu. Za niekoľko sekúnd, kým som sa presunula do hotelovej izby z pláže, som bola premoknutá do nitky.

Pracovná náplň: podávaj toaleťák

Stále sa na teba usmievajú, chcú sa s tebou odfotiť, prajú ti šťastie a zdravie a na ulici ti len tak zakývajú. Za všetko sa zavďačia, prihovoria sa ti a rozdelia sa s tebou aj o posledné jedlo. Ľudia na Srí Lanke sú neskutočne srdeční, aj keď nemajú veľa. Zapísala som si vetu, ktorú nám povedal náš sprievodca. Jedného dňa malo podľa predpovede počasia pršať, no napokon sa vyčasilo a bol z toho jeden pekný horúci deň. Všetci sme sa z toho tešili a on povedal: „Poprosil som Boha, aby svietilo slnko, a on mi to splnil. To preto, lebo ho o veci neprosím často.“

Na ostrove, žiaľ, stále cítiť ekonomickú krízu a zlú politickú situáciu aj na správaní ľudí. Síce sú srdeční a milí, prosia ťa o peniaze. Niektorí to robia nenútene a nechajú ťa slobodne rozhodnúť sa, iní nástoja a prosia, kým sa s nimi nepodelíš aspoň o drobné. Nikdy však nie sú násilní a nedovolia si k tebe hrubé správanie, pretože vedia, že práve turistický ruch je to, z čoho žijú. Pre krízu vznikajú rôzne bizarné a nepotrebné pracovné pozície za málo peňazí, ktoré sú väčšinou sústredené v oblastiach, kde je veľa turistov a zamestnanci si pýtajú extra peniaze do vrecka.

Ako príklad uvediem paniu na toaletách v jednom z národných parkov, ktorej náplňou práce bolo odmotať kúsok toaletného papiera, podať ho človeku, ktorý ide na toaletu, a ukázať, ktorá kabínka je voľná. A nie, nie je to tá istá pani, ktorá toalety upratuje a čistí. Následne si od turistov za túto službu vypýtala zopár drobných, z ktorých si možno po spočítaní za deň zarobí viac, ako jej príde na výplatnej páske. Ja osobne som sa vždy s ľuďmi o drobné delila, pretože ich potrebujú viac. Nie raz som však naletela aj takým, ktorí v núdzi neboli, a predsa si peniaze pýtali. Preto odporúčam dať si pozor.

Cesty lepšie ako u nás, no len pre odvážnych

Ak premýšľaš nad tým, že si na Srí Lanke požičiaš skúter či nebodaj auto, zbystri pozornosť. Na cestách to ani zďaleka nevyzerá tak, ako sme zvyknutí u nás v strednej Európe. Semafory rešpektujú ľudia iba na veľkých križovatkách vo veľkých mestách, inde ani veľmi nie sú, a ak aj sú, nikto si ich nevšíma. Prvý ide ten, ktorý skôr zatrúbi, a medzi premávkou áut a autobusov so smradľavými výfukmi kľučkujú v plnej rýchlosti ich typické tuk-tuky. Mimochodom, ľudia tu pre veľké znečistenie vzduchu na hlavných ťahoch v mestách nosia rúška. Odporúčam ti vziať si jedno so sebou, inak sa napríklad počas cesty spomínaným tuk-tukom zadusíš.

Vodiči trúbia aj pred vjazdom do zákruty, aby na seba upozornili, rovnako ako aj počas predbiehania iného auta. Jazdné pruhy sú vymenené, keďže Srí Lanka bola kedysi britskou kolóniou, preto si okrem chaosu musíš dať pozor aj na to, aby si jazdil po ľavej strane. Ďalšia vec, čo ťa môže na ceste prekvapiť, sú zvieratá. Najmä počas noci na nie dobre osvetlených cestách môžeš stretnúť napríklad túlavé psy či kravy. Cestu ti však môžu skrížiť aj divoké zvieratá, napríklad počas cesty autobusom iba kúsok odo mňa kráčal slon. Čo ma však prekvapilo, bola kvalita ciest. Napríklad oproti tým našim na Slovensku ich cesty nemajú veľké výmole a väčšinou sa po nich jazdí úplne hladko.

Okrem áut je rovnako chaotická aj hromadná doprava, autobusy a vlaky prídu načas len zriedkakedy. My sme cestovali z mesta Kandy do stredozemia vlakom, ktorý meškal pol hodiny, a počas cesty sme nabrali ďalšie, takmer hodinové meškanie. Za zážitky to však stálo, z okna vlaku máš možnosť vidieť panensky krásnu a nedotknutú prírodu, obrovské čajové plantáže a prechádzať môžeš aj cez džungľu.

Mimo rytmu, ale aj tak úchvatné

Ostrov v Indickom oceáne má aj bohatú kultúru plnú farieb. Počas svojho pobytu som mala možnosť navštíviť divadlo v spomínanom Kandy, kde domáci predvádzali tradičné hudobné, tanečné aj akrobatické čísla. Tance predvádzajú väčšinou ženy v bielych alebo vo farebných kostýmoch, pričom doplnky zdobia aj ich ruky a vlasy. Tancujú aj muži, no ich predstavenia sú často obohatené akrobatickými prvkami, ako napríklad premet vzad či salto vzad. Hudbu im do toho dotvárajú bubeníci, ktorí rukami udierajú do rytmu na tradičné bubny Gata Bere. Okrem toho sú tu časté aj čísla takzvaných hltačov ohňa, ktorí s horiacimi fakľami nielen tancujú, ale prechádzajú si ohňom aj po pokožke a niektorí ho aj doslova hltajú.

Mňa osobne na ich číslach najviac prekvapilo to, že aj počas vystúpení panoval menší chaos. Ak sa niekomu nepodaril kúsok, zasmial sa a tancoval ďalej. Tanečníci išli mimo rytmu viac ako doň, no nikomu to neprekážalo, pretože celkový dojem bol úchvatný. Človek by si v niektorých momentoch povedal, že určite vystupujúci nevenovali príprave veľa času, no nie je to tak. Pre nich skrátka chyba nepredstavuje žiadnu pohromu a hýbu sa podľa toho, ako to cítia.

Okrem kultúry ma však fascinoval aj fakt, že na ostrove sa populácia delí do štyroch náboženstiev, pričom medzi nimi nevznikajú žiadne konflikty. Najviac, až 70-percent tvoria budhisti. Sú to práve tí najviac pokojní a usmievaví ľudia. V mestách, v ktorých ich žije väčšina, sa nachádzajú budhistické chrámy. Na Srí Lanke nájdeš aj niekoľko obrovských sôch Budhu, ktoré sú väčšinou umiestnené na najvyššom kopci, aby boli dobre viditeľné. Ďalším populárnym náboženstvom je hinduizmus, ktorý sa v mnohých veciach podobá budhizmu. Za ním nasleduje islam a kresťanstvo, no obe tieto náboženstvá tvoria dokopy iba približne 15 percent.

Jedlo ťa štípe dvakrát, no vyliečia ťa bylinkami

Na záver nemôžeme vynechať gastronomické okienko. Prvá rada, ktorú ti napíšem, znie: „Never im, ak ti povedia, že jedlo nie je pikantné.“ Srílančania sú, podobne ako Indovia, zvyknutí na extrémne pikantné jedlá. To, čo my na Slovensku nazveme štipľavým, je u nich na škále pikantnosti iba na začiatku. Ak teda raz na Srí Lanku zavítaš a pôjdeš sa najesť do reštaurácie, uisti sa, že vieš, do čoho ideš. Okrem toho ich lokálna kuchyňa zahŕňa aj množstvo morských plodov. Obľúbený je tu rybolov, ktorý praktizujú domáci nielen v mori, ale aj v riekach. Riečne ryby mali podľa môjho názoru veľmi špecifickú chuť aj vôňu, preto mi veľmi nechutili. Ale ako sa vraví, sto ľudí, sto chutí.

Ak si už počul o ajurvédskej medicíne, vieš, o čom budem v nasledujúcich riadkoch písať. Ak nie, vysvetlím. Ajurvédska medicína je, laicky povedané, liečenie bylinkami namiesto klasických liekov z lekárne. Mala som možnosť navštíviť záhradu plnú rôznorodých rastlín a plodov, o ktorých domáci vysvetľovali, aké majú účinky. Sprievodca sa vyjadril, že ich neprekvapí žiadna choroba a verí, že čokoľvek na nich príde, dokážu vyliečiť bylinkami. Napríklad škorica má podľa nich antiseptické a antidepresívne účinky, eukalyptus používajú na choroby dýchacích ciest a citrónová tráva vie účinne zabojovať proti hmyzu a štípancom.

Na ostrov prichádza množstvo turistov z celého sveta práve preto, aby tam absolvovali ajurvédsky pobyt. Okrem byliniek často zahŕňa program aj napríklad špeciálne masáže, hodiny vedenej meditácie či jogy. O takéto pobyty je podľa domácich obrovský záujem a ceny sa pohybujú aj okolo niekoľko tisíc v závislosti od sezóny a dĺžky pobytu.