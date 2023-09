Zo Slovenska vlakom: toto sú 4 tipy na výlety vlakom do zahraničia z Bratislavy či Košíc

Možností je veľa. Či už nasadneš na vlak v Bratislave, alebo v Košiciach, ocitnúť sa môžeš dokonca aj v Taliansku!

Aj keď vlaková doprava na Slovensku nie je ideálna a často počúvame o problémoch, stále patrí medzi obľúbené formy transportu. Na Slovensku sme už neraz počuli o horiacich vlakových súpravách, výlukách na trasách či mnohominútových meškaniach, pre ktoré mnohí nahnevaní cestujúci nestihli svoje naplánované veci. Nie je však všetko také temné, ako sa zdá.

V tomto článku sme sa preto rozhodli dať vlakovej preprave druhú šancu a zistili sme za teba, do ktorých lákavých destinácií sa môžeš zo Slovenska dostať, ale aj to, aké aplikácie by si mal používať na zjednodušenie života.

Pozreli sme sa na to, do ktorých európskych zahraničných miest sa dostaneš z Bratislavy priamo alebo maximálne s jedným prestupom. Počas hľadania sme natrafili na širokú škálu vlakov premávajúcich cez deň aj v noci a vybrali sme pre teba tie najlepšie. V hľadaní nám pomohli webové portály thetrainline.com a omio.com, na ktorých si jednoducho zadáš dátum cesty, cieľovú destináciu a „vypľujú“ ti kopec možností.

Do Ríma sa z Bratislavy dostaneš nočným vlakom, pričom prestúpiť musíš iba jedenkrát, a to v susednej Viedni. Zdroj: Unsplash/Federico Di Dio photography

Bratislava – Viedeň – Rím

Dátum: 16. 10. 2023

Cena lístka z Bratislavy do Viedne: 9,50 €

Cena lístka z Viedne do Ríma: od 67,40 € v závislosti od sedadla

Z Bratislavy sa do metropoly Talianska dostaneš iba s jediným prestupom v susednej Viedni. Do tej sa dostaneš vlakom REX priamo z Petržalky a cesta ti zaberie presne hodinu. Pre ideálne spojenie môžeš zvoliť vlak o 17.15 h, po príchode na hlavnú stanicu tak počkáš na ďalší spoj do Ríma iba hodinu. Následne ťa nočný vlak Nightjet dopraví do Ríma za 14 hodín a 46 minút. Vo vlaku si môžeš zvoliť obyčajné sedenie za najnižšiu cenu, no ak si priplatíš, k dispozícii máš aj lôžko, na ktorom sa v noci komfortne vyspíš. Ceny za kupé s posteľami sa pohybujú od 129,90 €. Ak na teba príde počas dlhej jazdy hlad, jedlá a nápoje si môžeš vybrať z menu, ktoré nájdeš aj na stránke nightjet.com.