TOTO sú lacné letenky na október. Uteč do tepla zo sychravej jesene

Jeseň nemusí byť chladná a pochmúrna, ak ju stráviš na dovolenke v horúcich krajinách. Lacné letenky ťa čakajú aj v októbri.

Predstav si, že si užívaš leto v plnom prúde, máš dovolenku, kúpeš sa pri mori a opaľujú ťa ostré slnečné lúče. Potom žmurkneš a zrazu je sychravý október. Ak ťa predstava jesene desí a už teraz premýšľaš, kam by si utiekol aspoň na predĺžený víkend, čítaj ďalej.

V Refresheri sme sa totiž opäť pozreli na lacné letenky v nasledujúcom mesiaci. Prelustrovali sme stránky, ako napríklad Pelikan.sk, Letenkyzababku.sk či Kiwi.com, kde okrem lacných leteniek nájdeš často aj výhodné pobyty. Napokon sme vybrali tie najviac lákavé a cenovo výhodné destinácie.

❗ Predtým ako si bookneš letenku, prečítaj si toto ❗

Odlety do nižšie uvedených destinácií sú z letísk v Budapešti a vo Viedni. Dôkladne si pozri odlety a uisti sa, že tam prídeš včas. Do susedného Rakúska na letisko Schwechat premávajú pravidelne autobusové linky Slovak Lines, Flixbus alebo RegioJet. Do Budapešti sa dostaneš autobusom spoločnosti Flixbus alebo priamym vlakom EuroCity, ktorý tam z Bratislavy jazdí každé dve hodiny.

Lacné cestovanie ponúkajú väčšinou nízkonákladové letecké spoločnosti, ktoré si účtujú dodatočné poplatky za veľkú batožinu či poistenie. Preto vždy najprv navštív webovú stránku leteckej spoločnosti a prečítaj si ich podmienky. Lety v článku sú lety spoločností Ryanair a Wizzair, ich podmienky cestovania nájdeš na webových stránkach.

Ceny leteniek sú z 8. septembra. Treba rátať s tým, že sa ich výška môže meniť a s pribúdajúcim časom budú drahšie. Takže radšej kopni do vrtule!

Lacné letenky ťa v októbri dostanú napríklad aj do Rijádu. Zdroj: Canva

Rijád

Miesto odletu: Budapešť

Termín: 10. 10. 2023 – 14. 10. 2023

Letecká spoločnosť: Wizzair

Cena: 62,24 €

Hlavné mesto Saudskej Arábie bolo pre turistov dlhodobo uzavreté. To, čo však v sebe ukrýva, prekvapí nejedného cestovateľa. Je plné kontrastov, vedľa zrekonštruovaných historických budov stoja moderné mrakodrapy. Za návštevu určite stojí najvyššia budova Kingdom Centre, ktorá meria viac ako 300 metrov. Nachádza sa na nej vyhliadka Sky Bridge s neuveriteľným výhľadom na mesto.

Históriu kráľovstva môžeš objavovať v Národnom múzeu Saudskej Arábie, kde ťa vstup vyjde lacnejšie ako káva v podniku. K najviac navštevovaným patrí aj historická štvrť Dirijah na západe, tá je známa najmä stavbami postavených z hlinených tehál podľa tradičnej architektúry. A samozrejme, nezabudni ani na púšť za mestom, v ktorej si môžeš pozrieť piesočné duny. Pri západe slnka ich nazývajú červenými.

Džidda na teba v októbri čaká za menej ako 100 eur. Zdroj: Canva

Džidda

Miesto odletu: Viedeň

Termín: 17. 10. 2023 – 21. 10. 2023

Letecká spoločnosť: Wizzair

Cena: 98,99 €

Toto okúzľujúce druhé najväčšie mesto Saudskej Arábie sa nachádza na pobreží Červeného mora. Podobne ako Rijád ponúka turistom zmes starobylej histórie a moderných atrakcií. Očarí ťa však aj to, čo sa nachádza pod hladinou vody – nedotknuté koraly a bohatá fauna a flóra. Preto je Džidda známa a veľmi obľúbená medzi fanúšikmi potápania.

Za pozretie však stojí mestská časť Al Balad, kde okrem iného nájdeš starobylé domy postavené z koralových kameňov. Typickým suvenírom, ktorý si odtiaľto môžeš odniesť, sú orechy a datle. Tie môžeš nájsť napríklad v Khayyam Al Rabie Est, predstavia ti tam približne 50 druhov. Pozri si aj plávajúcu mešitu, ktorá je najvýraznejším symbolom mesta.