Ryanair, Emirates či Air France? Ktorá letecká spoločnosť je najbezpečnejšia a ktorej by si sa mal radšej vyhnúť?

Strach z lietania trápi mnoho ľudí. Často však považujú za uspokojivý fakt, že ich aerolínia patrí medzi najviac bezpečné. My sme sa pozreli nielen na tie, ale aj na najviac nebezpečné, ktorým by si sa mal radšej vyhnúť.

Predstav si, že sedíš v starom lietadle, kde počas letu počuješ, ako vŕzga. Funguje každé druhé svetlo, sedadlá sú opotrebované a každú chvíľu čakáš, že sa vo vzduchu rozpadne. Po prílete si prečítaš o aerolínii, ktorou si letel, a zistíš, že má na konte osem smrteľných nehôd a jej lietadlá majú priemerný vek vyšší, ako je ten tvojich rodičov. Pomaly, ale isto si uvedomuješ, že naspäť pôjdeš radšej pešo, lebo nechceš riskovať svoj život.

Príklad uvedený vyššie je pritiahnutý za vlasy a existuje možno tak vo filme, stále však po svete lietajú letecké spoločnosti, ktoré nie sú tou najbezpečnejšou voľbou. V Refresheri sme sa teda rozhodli pozrieť na to, ktoré aerolínie mali najviac úmrtí pri nehodách a ktoré majú najstaršiu flotilu lietadiel. Vyhľadali sme aj, naopak, tie najviac bezpečné. Rebríčky ti možno pomôžu pri tvojom ďalšom rozhodovaní pri výbere leteniek. Alebo to bude stále cena?

Staré, ale jaré

Napriek tomu, že vek lietadla nepatrí medzi hlavné bezpečnostné faktory, nesprávne udržiavané staršie lietadlo môže priniesť do života rôzne nepríjemnosti. Časom sa môže dostaviť napríklad nefunkčnosť klimatizácie či poškodené potrubia na toalete.

Vek lietadla sa určuje podľa toho, kedy bolo vyrobené. Všeobecne však platí, že ak má menej ako 10 rokov, považuje sa za nové. Ak je jeho vek v rozmedzí od 10 do 20 rokov, považuje sa to za štandardný vek, no a ak prekročí túto hranicu, je považované za staré. Neodporúča sa lietať lietadlami omnoho staršími ako 30 rokov.

„Každý komponent na lietadle má limit na odlietané hodiny. To znamená, že je potrebné ho vymeniť predtým, ako by bol poškodený. V konečnom dôsledku pôvodný na lietadle je len trup a krídla, všetko ostatné sa mení. Ide hlavne o údržbu. Ak do nej aerolínie investujú viac, lietadlo je super. Ak sa nestarajú, vyzerá zle už po piatich rokoch,“ hovorí pre Refresher lietadlový technik Tomáš Zeman, ktorý sa venuje údržbe lietadiel. Dodáva, že ak sa niekto dôkladne o lietadlo stará, je reálne limitované len životnosťou trupu. „Sú lietadlá, ktoré majú viac ako 30 rokov a stále lietajú,“ uzatvára technik.

Staré lietadlo nemusí byť zákonite nebezpečné, ak je jeho údržba dobrá. Časom sa však môžu vyskytovať menšie problémy. Zdroj: Pixabay/Michael Knoll

10 najstarších lietadiel, ktoré sú stále v prevádzke

Informácie v rebríčku sú v riadku zoradené nasledovne: názov spoločnosti, vek lietadla a typ lietadla. Čerpali sme zo stránky planespotters.net, kde sú uvedené informácie pravidelne aktualizované, a tak sa môžu časom meniť. Uvádzame rebríček z dňa písania článku.

1. Nolinor: 49,3 roka (Boeing 737-2K2C(A)

2. Iran Air Force: 47,3 roka (Boeing 747-270C)

3. Air Inuit: 45,4 roka (Boeing 737-2S2C(A))

4. Eastern Airlines: 39 roka (Boeing 767-266ER)

5. Mahan Air: 37,4 roka (Boeing 747-3B3(M))

6. JET2: 35,9 roka (Boeing 757-21B)

7. Lift: 34,4 roka (Airbus A320-231)

8. Delta Airlines: 34,3 roka (Boeing 757-232)

9. Kalitta Air: 33,9 roka (Boeing 747-4H6(BCF))

10. European Air Charter: 33 rokov (McDonnell Douglas MD-82 (DC-9-82))