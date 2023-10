Toto sú lacné letenky do teplých krajín v novembri: objav čaro dlhovekosti v Grécku alebo si pozri krokodíly v Maroku

Za teplom môžeš vycestovať aj v novembri a nemusíš ani letieť na opačnú stranu zemegule. Čakajú na teba lákavé destinácie v Európe aj na africkom kontinente.

Teplý október o chvíľku odznie, a či chceš, alebo nie, vonku to bude vyzerať sychravo a depresívne. Ak nie si nadšenec takéhoto počasia a radšej by si namiesto holých stromov vo svojej záhrade videl napríklad novú krajinu, máme pre teba dobrú správu. Letenky do lákavých destinácií ťa aj v novembri vyjdú veľmi výhodne.

Zaujímalo nás, kam sa dá utiecť pred nevábnym počasím za relatívne dobrú cenu. Prelustrovali sme preto za teba stránky ako napríklad Pelikan.sk, Letenkyzababku.sk či Kiwi.com. Okrem lacných leteniek na nich nájdeš často aj výhodné pobyty.

Ak pravidelne sleduješ náš web, určite ti neuniklo, že naň prispievame článkami o cestovaní. Okrem lacných leteniek ti prinášame tipy na skvelé výlety, môžeš si prečítať o zaujímavostiach zo sveta cestovania a určite ti padnú vhod aj užitočné rady. Okrem toho na web prispievame aj rozhovormi s inšpiratívnymi ľuďmi. Ak by si chcel podporiť náš redakčný tím, staň sa členom klubu Refresher+.

❗ Predtým ako si bookneš letenku, prečítaj si toto ❗

Odlety do nižšie uvedených destinácií sú z letísk v Budapešti a vo Viedni. Dôkladne si pozri odlety a uisti sa, že tam prídeš včas. Do susedného Rakúska na letisko Schwechat premávajú pravidelne autobusové linky Slovak Lines, Flixbus alebo RegioJet. Do Budapešti sa dostaneš autobusom spoločnosti Flixbus alebo priamym vlakom EuroCity, ktorý tam z Bratislavy jazdí každé dve hodiny.

Lacné cestovanie ponúkajú väčšinou nízkonákladové letecké spoločnosti, ktoré si účtujú dodatočné poplatky za veľkú batožinu či poistenie. Preto vždy najprv navštív webovú stránku leteckej spoločnosti a prečítaj si ich podmienky. Lety v článku prevádzkujú aerolínie Ryanair, podmienky cestovania nájdeš na ich stránke.

Ceny leteniek sú z 9. októbra. Treba rátať s tým, že sa ich výška môže meniť a s pribúdajúcim časom budú drahšie. Takže radšej kopni do vrtule!

Do Solúna sa v novembri dostaneš za lacno. Zdroj: Unsplash/Miltiadis Fragkidis

Solún

Miesto odletu: Viedeň

Termín: 5. 11. 2023 – 10. 11. 2023

Letecká spoločnosť: Ryanair

Cena: 48 €

Mesto Solún leží na severe Grécka a po hlavnom meste Aténach je druhým najväčším mestom v krajine. Za návštevu stojí turecká Biela veža, ktorá ponúka pekný výhľad na okolité more aj mesto. Určite nevynechaj ani mestský trh v centre, Mediáno. Nájdeš tam typické grécke pochutiny vrátane syra, olív či rýb. Tie by si rozhodne mal vyskúšať a nejaké si aj zobrať domov. Prečo?

Časť Grécka – ostrov Ikaria – totiž patrí do skupiny zvanej blue zones (miesta na zemi, ktoré sú výnimočné práve pre dlhovekosť ľudí žijúcich na nich – pozn. red.). Jednou z vecí, ktorá vraj Grékom napomáha k dlhovekosti, je práve ich strava, ktorá pozostáva z množstva ovocia, zeleniny, rýb a olivového oleja. Pri návšteve Solúna teda nezabudni na suveníry.

🌡️ Teplota v novembri v Solúne dosahuje v priemere 16 stupňov Celzia.

Do Madridu sa v novembri dostaneš za lacno. Zdroj: Unsplash/Jorge Fernández Salas

Madrid

Miesto odletu: Viedeň

Termín: 16. 11. 2023 – 21. 11. 2023

Letecká spoločnosť: Ryanair

Cena: 74 €

Nielenže je Madrid kultúrnym a politickým centrom Španielska, v tomto meste to aj poriadne žije. Barmi a podnikmi doslova puká vo švíkoch, takže ak hľadáš zábavu, v tomto meste ju určite nájdeš. Okrem toho sa nemusíš báť sychravej jesene, v Madride totiž svieti slnko až 350 dní v roku. Ak sme ťa nepresvedčili prvými riadkami, pozri sa na to, čo v Madride môžeš navštíviť.

Najmä milovníci futbalu, ale ani bežní smrteľníci by nemali vynechať návštevu futbalového Štadióna Santiaga Bernabéua. Obrovská stavba má kapacitu až 80-tisíc divákov a na jeho prehliadku sa dá prihlásiť online. Za prechádzku stojí napríklad ulica Calle de la Cava Baja, ktorá je plná skvelých tapas či flamenco barov, kaviarní, flamenca a výbornej atmosféry.

🌡️ Teplota v novembri v Madride dosahuje v priemere 13 stupňov Celzia.