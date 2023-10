Slovenka Marcela stavia domy na Bali: Za cenu garsónky v Bratislave tu môžeš mať domček so záhradou a s bazénom (Rozhovor)

Koľko stojí dom na Bali, aké materiály sú vhodné na stavbu, ale aj to, na čo by si si mal dať pozor, ti v rozhovore prezradí Marcela.

„Za domček s bazénom na Bali zaplatíš rovnakú sumu, ako keby si si v Bratislave kúpil garsónku. Pri stavbe sa však oplatí používať kvalitnejšie materiály odolnejšie voči vlhkosti a plesniam. Raz som nechala rifle v dome sedem týždňov, a keď som sa vrátila, rástli z nich huby,“ hovorí Slovenka Marcela, ktorá na Bali žije už desať rokov.

Presťahovala sa sem v roku 2013, keď dostala štipendium na štúdium tradičného tanca. Dnes sa venuje dizajnu a stavbe domov, no jej srdcovou záležitosťou je aj cestovný ruch a sprevádzanie turistov naprieč ázijskými krajinami. „Bol to zvláštny začiatok. Tá Indonézia ma po štúdiu stále ťahala späť, zaľúbila som sa najmä do Bali, lebo je skvelou harmóniou medzi východným a západným štýlom života.“

V Refresheri nás zaujímalo, koľko na ostrove stojí stavba domu, či na tom dokáže Marcela zarobiť, no aj to, ako vysoká výstavba v krajine ovplyvňuje domácich a miestnu prírodu. Marcela všetky otázky zodpovie a priblížila nám život v indonézskej provincii.

Čo sa dialo po ukončení tvojho štúdia?

Aby som veci uviedla na pravú mieru, navštevovala som ročný študijný program, no nemám žiaden titul tradičnej tanečnice. (smiech) Môže sa tam prihlásiť ktokoľvek do 30 rokov. Po štúdiu som sa začala venovať turizmu a tomu sa venujem doteraz. Sprevádzam turistov v podstate po všetkých krajinách Ázie. Keď prišiel covid, lietanie sa zrazu zastavilo a všetky moje biznisy a produkčné práce sa zastavili spolu s ním. Ľudia nemohli prísť za mnou, ja za nimi.

Zmenilo sa niečo počas obdobia trvania pandémie?

Zmenilo sa to, čomu som sa venovala. Pred šiestimi rokmi som si postavila svoj dom. Časom som nazbierala nejaké skúsenosti so stavbou v Indonézii a stretla som svojho bývalého partnera, ktorý sa tomu rovnako venoval. Začali sme sa stavbe a projektovaniu domov venovať profesionálne, založili sme si firmu a covidové roky sme strávili tým, že sme stavali vily a robili sme rôzne obchody aj yoga shala.

V Európe sme zvyknutí, že existujú nejaké územné plány, pravidlá, katastrálne úrady a podobne. Tu je to všetko tiež, ale je to viac v štýle „punk“ a každý si robí, čo chce.

Je na Bali veľa Slovákov, ktorí sa venujú niečomu podobnému?

Poznám veľa ľudí, ktorí sem prišli a začali budovať a prenajímať vily. Ja ich chápem. Pri tých cenách nehnuteľností v Európe sa im ani nečudujem. Za cenu garsónky v Bratislave tu môžeš mať domček s vlastným bazénom. Ďalšia vec, nehnuteľnosti sú tu veľmi rentabilné, čo znamená, že za pár rokov získaš peniaze späť. Sú to veľmi dobre investované peniaze, návratnosť je veľmi rýchla. Kto má odvahu a biznisové premýšľanie, ten sa do toho pustí.

Koľko eur vyjde cudzinca dom na Bali?