Pozvanie do najnovšej epizódy Close Friens prijali Monika Szabó a Filip Šebesta.
Monika Szabó a Filip Šebesta spolu stvárňujú pár Magdy a Ladislava v obľúbenom Markízackom seriáli Dunaj. Do najnovšej epizódy Close Friends prišli odpovedať na zvedavé otázky fanúšikov, ktoré sa týkajú ich osobných životov aj práce. V rozhovore prezradili aké majú medzi sebou vzťahy mimo práce a či ich partneri žiarlia na ich intímne scény.
Sú si povahovo podobní s postavami, ktoré stvárňujú? Ako sa im točia emocionálne náročné scény? A kto z nich vie najlepšie odľahčiť situáciu? Toto a omnoho viac sa dozvieš v novej epizóde Close Friends.
Porozprávali aj o tom ako sa im darí vypnúť hlavu po natáčaní, ako sa im darí skĺbiť prácu a rodinu a či spolu trávia čas aj mimo kamier. Ako sa má Monika po úraze a ako sa Filip cíti v roli čerstvého otca? Toto a oveľa viac sa dozvieš v novej epizóde našej obľúbenej šou.
Ak miluješ Dunaj a zaujímajú ťa pikošky zo zákulisia a natáčania, určite si nenechaj ujsť najnovšiu epizódu Close Friends.
Close Friends je pravidelný formát Refresheru, v ktorom známe osobnosti odpovedajú na otázky od fanúšikov. Ak sa chceš nabudúce pýtať ty, sleduj náš Instagram, aby ti anketa neušla.