Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 22. októbra 2025 o 10:31
Čas čítania 0:45

CLOSE FRIENDS s Monikou Szabó a Filipom Šebestom z Dunaja: Kto je na pľaci väčší perfekcionista?

CLOSE FRIENDS s Monikou Szabó a Filipom Šebestom z Dunaja: Kto je na pľaci väčší perfekcionista?
Zdroj: refresher sk
Radoslava Juračková
Radoslava Juračková
Helena Lučivňáková
Helena Lučivňáková
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Pozvanie do najnovšej epizódy Close Friens prijali Monika Szabó a Filip Šebesta.

Monika Szabó a Filip Šebesta spolu stvárňujú pár Magdy a Ladislava v obľúbenom Markízackom seriáli Dunaj. Do najnovšej epizódy Close Friends prišli odpovedať na zvedavé otázky fanúšikov, ktoré sa týkajú ich osobných životov aj práce. V rozhovore prezradili aké majú medzi sebou vzťahy mimo práce a či ich partneri žiarlia na ich intímne scény.

Sú si povahovo podobní s postavami, ktoré stvárňujú? Ako sa im točia emocionálne náročné scény? A kto z nich vie najlepšie odľahčiť situáciu? Toto a omnoho viac sa dozvieš v novej epizóde Close Friends.

Porozprávali aj o tom ako sa im darí vypnúť hlavu po natáčaní, ako sa im darí skĺbiť prácu a rodinu a či spolu trávia čas aj mimo kamier. Ako sa má Monika po úraze a ako sa Filip cíti v roli čerstvého otca? Toto a oveľa viac sa dozvieš v novej epizóde našej obľúbenej šou.

Ak miluješ Dunaj a zaujímajú ťa pikošky zo zákulisia a natáčania, určite si nenechaj ujsť najnovšiu epizódu Close Friends. 

Close Friends je pravidelný formát Refresheru, v ktorom známe osobnosti odpovedajú na otázky od fanúšikov. Ak sa chceš nabudúce pýtať ty, sleduj náš Instagram, aby ti anketa neušla.

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
16-ročná Emma je obeťou šikany, ktorá ju dostala až do kómy. V kinách beží silný film, ktorý by si mal pozrieť každý
Sponzorovaný obsah
16-ročná Emma je obeťou šikany, ktorá ju dostala až do kómy. V kinách beží silný film, ktorý by si mal pozrieť každý
16. 10. 2025 18:00
Pozri či máš tento produkt doma a vyhraj výlet do Los Angeles v hodnote 4 900 €
Sponzorovaný obsah
Pozri či máš tento produkt doma a vyhraj výlet do Los Angeles v hodnote 4 900 €
včera o 17:00
F&F predstavilo novú kolekciu na jeseň. Inšpiruj sa týmito trendy lookmi
Sponzorovaný obsah
F&F predstavilo novú kolekciu na jeseň. Inšpiruj sa týmito trendy lookmi
10. 10. 2025 17:00
Vyskúšal som nikotínové špáradlá: Imitujú fajčenie a nepália v ústach. Odborník pred podobnými produktmi aj tak varuje
refresher+
Odporúčané
Vyskúšal som nikotínové špáradlá: Imitujú fajčenie a nepália v ústach. Odborník pred podobnými produktmi aj tak varuje
pred 2 dňami
Monika a Mirka majú nižších partnerov: Hodnotiť muža podľa výšky je povrchné, vzťah stojí na iných pilieroch, vravia
refresher+
Odporúčané
Monika a Mirka majú nižších partnerov: Hodnotiť muža podľa výšky je povrchné, vzťah stojí na iných pilieroch, vravia
pred 2 dňami
Bola som užívateľom drog v uliciach Bratislavy vymieňať striekačky. Pracovníčky z Odysea pomáhajú aj ženám v sexbiznise
refresher+
Odporúčané
Bola som užívateľom drog v uliciach Bratislavy vymieňať striekačky. Pracovníčky z Odysea pomáhajú aj ženám v sexbiznise
pred 2 hodinami
Storky
Wu-Tang sa lúčia, oznámili posledné turné. Vystúpia aj blízko našich hraníc
Syrovka je späť! Oddnes začína obľúbená sezóna v McDonald's
Pozri či máš tento produkt doma a vyhraj výlet do Los Angeles v hodnote 4 900 €
Sponzorovaný obsah
Glen Martens x H&M. Nová kolekcia prináša aristokraciu do bežného nosenia
Prison Break sa vracia. Priprav sa na reboot s novým príbehom aj postavami
Ukradni štýl SpongeBobovi: Čoskoro budeš môcť nosiť jeho topánky vďaka Adidasu
Pilates boom pokračuje. Nové štúdio prináša do Bratislavy atmosféru ako na Bali
Lana Del Rey a jej Aligator Guy: Manžel superstar stále pracuje ako sprievodca
Five Guys už čoskoro v Prahe. Vieme, kedy sa otvoria brány fast-foodu
Herec z Breaking Bad sa zasnúbil. Požiadal o ruku svoju priateľku
Kovbojský štýl podľa Hamiltona. Jazdec dropol novú kolekciu oblečenia
Mercedes predstavil svoj koncept budúcnosti. Takto vyzerá luxus na kolesách
Nové lety priamo z Bratislavy: Wizz Air spúšťa 12 pravidelných liniek
Bridgertonovci sú späť! Netflix odhalil dátum premiéry 4. série
Jennifer Aniston prehovorila o svojej neplodnosti. Prečo odmieta adopciu?
Taylor Swift uzatvára jednu éru. Na Disney+ uvedie nový dokument aj koncertný fi...
Wednesday prichádza do Lidla: Limitka je dostupná iba tento týždeň
Sponzorovaný obsah
Séria Jumanji sa dočká nového filmu! Vieme, ktoré hviezdy sa objavia v pokračova...
Separ prepísal históriu hudby na Slovensku. Takto vyzeral jeho vypredaný štadión
Life is Porno predstavilo zimnú kolekciu. V týchto kúskoch ťa chlad nedostane
Lifestyle news
NASA ocenila fotku zo Slovenska. Zachytáva kométu nad Vysokými Tatrami pred 47 minútami
Wu-Tang Clan sa lúči, oznámil posledné turné. Vystúpi aj blízko našich hraníc pred hodinou
Disney zrušilo nové pokračovanie Star Wars. Hlavnú rolu mal stvárniť Adam Driver pred 2 hodinami
Syrovka je späť! Oddnes začína najobľúbenejšia sezóna v McDonald's pred 2 hodinami
Ani Angelina Jolie, ani Scarlett Johansson. Toto je najbohatšia herečka na svete, hoci mnohí o nej nikdy nepočuli pred 3 hodinami
AI asistenti ako ChatGPT sú nedôveryhodní. Chybujú približne v polovici prípadov, tvrdí nová štúdia dnes o 08:54
Toto sú najlepší slovenskí umelci: Vyhlásili laureátov Národnej ceny za dizajn 2025 dnes o 07:11
VIDEO: Pacientka s Parkinsonovou chorobou hrala na klarinete počas operácie mozgu. Pocítila okamžité zlepšenie včera o 19:12
VIDEO: Rodina s 9-mesačným bábätkom sa pokúsila vystúpiť na Rysy. Bez výstroja uviazli na vrchole včera o 18:17
Spravodajstvo
Polícia SR Počasie Sociálna poisťovňa Vláda Roberta Fica
Viac
Žilinská nemocnica smúti za obľúbeným lekárom: Vo veku 70 rokov zomrel uznávaný gynekológ a pôrodník Robert Ficek
pred 23 minútami
Na Slovensku potvrdili vtáčiu chrípku. Nebezpečný vírus evidujú na juhu Slovenska
pred hodinou
AKTUÁLNE: Autobus v Maďarsku narazil do budovy gymnázia. Z miesta hlásia zranených
pred hodinou

Viac z Video

Všetko
Lula ukázala jej luxusný PENTHOUSE za viac ako pol milióna eur (OTVOR, SOM DOLE)
refresher+
Odporúčané
Lula ukázala jej luxusný PENTHOUSE za viac ako pol milióna eur (OTVOR, SOM DOLE)
pred 3 dňami
Je gastro v Banskej Štiavnici naozaj peklo? Navštívili sme top 5 podnikov, ktoré nám odporučili miestni. Toto je náš verdikt
refresher+
Je gastro v Banskej Štiavnici naozaj peklo? Navštívili sme top 5 podnikov, ktoré nám odporučili miestni. Toto je náš verdikt
18. 10. 2025 12:00
„Šesť rokov ma sexuálne zneužíval nevlastný bratranec," hovorí Nikoleta (Hlbiny)
refresher+
Odporúčané
„Šesť rokov ma sexuálne zneužíval nevlastný bratranec," hovorí Nikoleta (Hlbiny)
15. 10. 2025 7:00
Môžu spolu randiť sympatizanti Republiky a Progresívneho Slovenska? Patrícia a Dominik si to vyskúšali na vlastnej koži
refresher+
Odporúčané
Môžu spolu randiť sympatizanti Republiky a Progresívneho Slovenska? Patrícia a Dominik si to vyskúšali na vlastnej koži
11. 10. 2025 12:00
Ako často cvičíš nohy? S Evženom sme absolvovali drsný tréning. V relácii Nekecaj a cvič prezradil aj niečo zo zákulisia streamov
refresher+
Odporúčané
Ako často cvičíš nohy? S Evženom sme absolvovali drsný tréning. V relácii Nekecaj a cvič prezradil aj niečo zo zákulisia streamov
17. 10. 2025 17:57
21-ročný Samuel plánuje kúpu domu, Sára platí za jednoizbák 600 €. Pýtali sme sa Slovákov, koľko platia nájom (ANKETA)
Sponzorovaný obsah
21-ročný Samuel plánuje kúpu domu, Sára platí za jednoizbák 600 €. Pýtali sme sa Slovákov, koľko platia nájom (ANKETA)
15. 10. 2025 11:00
Viac z Gastro Všetko
Testovali sme trvanlivé croissanty s Francúzmi: Jeden z najlacnejších je podľa nich najlepší. OG klasika sklamala
Testy
11. 10. 2025 10:30
refresher+
Odporúčané
Testovali sme trvanlivé croissanty s Francúzmi: Jeden z najlacnejších je podľa nich najlepší. OG klasika sklamala
11. 10. 2025 10:30
Kúsok Paríža v srdci Bratislavy. „Nechceme, aby sa naši hostia cítili ako na Slovensku,“ hovorí majiteľka reštaurácie Colette
15. 10. 2025 11:00
Ktorá košická pekáreň je najlepšia? Našiel som svetové chlebíčky a najchutnejší croissant (Reportáž)
17. 10. 2025 17:00
Viac z Zaujímavosti Všetko
Bola som užívateľom drog v uliciach Bratislavy vymieňať striekačky. Pracovníčky z Odysea pomáhajú aj ženám v sexbiznise
Slovensko
pred 2 hodinami
refresher+
Odporúčané
Bola som užívateľom drog v uliciach Bratislavy vymieňať striekačky. Pracovníčky z Odysea pomáhajú aj ženám v sexbiznise
pred 2 hodinami
KVÍZ: Zvládol by si test z autoškoly aj dnes? Zisti, či máš stále nárok na vodičský preukaz
včera o 11:00
VIDEO: Dojemná rozlúčka obľúbeného chatára s Tatrami. Viktor Beránek po takmer 50 rokoch opúšťa Chatu pod Rysmi
včera o 14:25
Viac z Politika Všetko
KVÍZ: Si expert na históriu? Otestuj sa, ako poznáš osobnosti, ktoré formovali moderné dejiny
KVÍZ: Si expert na históriu? Otestuj sa, ako poznáš osobnosti, ktoré formovali moderné dejiny
25. 3. 2025 14:00
Nový track Fobia Kida citovali v politickej diskusii STVR. Vraj presne vystihol novelizáciu ústavy
17. 6. 2025 16:23
Europoslanec Zdechovský posiela Ficovi výsmešný meme odkaz: Kontrola vadí len tým, ktorí majú dôvod niečo skrývať
8. 6. 2025 18:02

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Nezmeškaj veľké zľavy a fresh kúsky od Adidas, Represent či Carhartt WIP. Budú tvoje za výhodné ceny
Móda
pred hodinou
V spolupráci
Nezmeškaj veľké zľavy a fresh kúsky od Adidas, Represent či Carhartt WIP. Budú tvoje za výhodné ceny
pred hodinou
Veľký jesenný výpredaj ponúka legendárne modely tenisiek, streetwear aj prémiové štýly, ktoré stoja za pozornosť.
Wu-Tang Clan sa lúči, oznámil posledné turné. Vystúpi aj blízko našich hraníc
Wu-Tang Clan sa lúči, oznámil posledné turné. Vystúpi aj blízko našich hraníc
pred hodinou
Unikátne sety, ktoré sú soundtrackom mestských ulíc. Týchto mladých DJ-ov zo Slovenska a Česka by si mal poznať (ARTIST SPOTLIGHT)
Unikátne sety, ktoré sú soundtrackom mestských ulíc. Týchto mladých DJ-ov zo Slovenska a Česka by si mal poznať (ARTIST SPOTLIGHT)
pred 2 hodinami
Syrovka je späť! Oddnes začína najobľúbenejšia sezóna v McDonald's
Syrovka je späť! Oddnes začína najobľúbenejšia sezóna v McDonald's
pred 2 hodinami
CLOSE FRIENDS s Monikou Szabó a Filipom Šebestom z Dunaja: Kto je na pľaci väčší perfekcionista?
refresher+
Odporúčané
CLOSE FRIENDS s Monikou Szabó a Filipom Šebestom z Dunaja: Kto je na pľaci väčší perfekcionista?
pred 2 hodinami
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Denimové trendy na jeseň a zimu 2025: Toto sú rifle, ktoré uvidíš v obchodoch a nemali by chýbať ani v tvojom šatníku
V spolupráci
Denimové trendy na jeseň a zimu 2025: Toto sú rifle, ktoré uvidíš v obchodoch a nemali by chýbať ani v tvojom šatníku
pred 2 dňami
VIDEO: Rodina s 9-mesačným bábätkom sa pokúsila vystúpiť na Rysy. Bez výstroja uviazli na vrchole
VIDEO: Rodina s 9-mesačným bábätkom sa pokúsila vystúpiť na Rysy. Bez výstroja uviazli na vrchole
včera o 18:17
VIDEO: Dojemná rozlúčka obľúbeného chatára s Tatrami. Viktor Beránek po takmer 50 rokoch opúšťa Chatu pod Rysmi
VIDEO: Dojemná rozlúčka obľúbeného chatára s Tatrami. Viktor Beránek po takmer 50 rokoch opúšťa Chatu pod Rysmi
včera o 14:25
Rodine z Brna sa stratil pes na výlete, cestu našiel sám. Nasadol na vlak a nechal sa odviezť domov
Rodine z Brna sa stratil pes na výlete, cestu našiel sám. Nasadol na vlak a nechal sa odviezť domov
pred 2 dňami
KVÍZ: Zvládol by si test z autoškoly aj dnes? Zisti, či máš stále nárok na vodičský preukaz
KVÍZ: Zvládol by si test z autoškoly aj dnes? Zisti, či máš stále nárok na vodičský preukaz
včera o 11:00
Martin bol vyhadzovač z Dúbravky, teraz predáva luxusné hodinky za desaťtisíce
refresher+
Odporúčané
Martin bol vyhadzovač z Dúbravky, teraz predáva luxusné hodinky za desaťtisíce
pred 3 dňami
Slovák Adam: Bol som homofób, no teraz si užívam sex s transrodovými ľuďmi (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Slovák Adam: Bol som homofób, no teraz si užívam sex s transrodovými ľuďmi (Rozhovor)
pred 3 dňami
Do týchto 7 destinácií po novom poletíš už aj z Bratislavy. Pri niektorých dáš za letenku menej ako 30 €
V spolupráci
Do týchto 7 destinácií po novom poletíš už aj z Bratislavy. Pri niektorých dáš za letenku menej ako 30 €
14. 10. 2025 12:00
Speváčka Sia sa rozvádza. Manžel od nej žiada mesačné výživné 215 000 eur, aby si udržal luxus, na aký si zvykol
Speváčka Sia sa rozvádza. Manžel od nej žiada mesačné výživné 215 000 eur, aby si udržal luxus, na aký si zvykol
17. 10. 2025 10:18
Leo bol vo vlaku počas havárie na východe: Keď sme ostali visieť vo vagóne nad zemou, nastala panika (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Leo bol vo vlaku počas havárie na východe: Keď sme ostali visieť vo vagóne nad zemou, nastala panika (Rozhovor)
14. 10. 2025 14:00
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
4. 10. 2025 8:30
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
8. 10. 2025 17:21
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
refresher+
Odporúčané
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
28. 9. 2025 8:30
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
2. 10. 2025 10:00
Martin bol vyhadzovač z Dúbravky, teraz predáva luxusné hodinky za desaťtisíce
refresher+
Odporúčané
Martin bol vyhadzovač z Dúbravky, teraz predáva luxusné hodinky za desaťtisíce
pred 3 dňami
Domov
Zdieľať
Diskusia