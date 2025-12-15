Čo hovorí RASŤO ZVARA na jeho prvý ZÁPAS a uvidíme ešte ŠMOLKIHO V RINGU? 🥊 FNC 10 (BACKSTAGE)

Nazri s nami do zákulisia reportážneho eventu Fight Night Challenge.
Nazreli sme do zákulisia Fight Night Challenge, kde sa tvrdé výmeny v ringu miešali so silnými emóciami mimo neho. Na karte nechýbali atraktívne súboje ako Šajmo vs. Bandurko, Pimpinočka vs. Miška z Ruže pre nevestu, Šmolki vs. Maťo z Leopoldova či zápasy s účasťou Buchingera a Tlkanca. Vrcholom večera bol hlavný zápas Rasťa Zvaru proti raperovi Flexkingovi.
Okrem tvrdých KO a kvalitných výkonov sme ťa vzali aj priamo do backstageu, kde sme po zápasoch vyspovedali zápasníkov o ďalších výzvach, možných súperoch, návrate do ringu aj o tom, ako plánujú oslavovať víťazstvá. Atmosféru eventu, ktorú z tribúny neuvidíš, zachytáva naše BACKSTAGE video. Moderuje Miri.