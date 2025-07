Ako vyzeral Hip Hop Žije 2025? Jovinečko našiel zmysel života a Luca Brassi diamantové hodinky

Cena SMS za otvorenie článku je 3,50 € s DPH. Ako to funguje?

Prinášame ti tú pravú festivalovú atmosféru.

Tento rok sme sa vybrali rovno do srdca diania, aby sme ti priniesli tú pravú festivalovú atmosféru – z davu, z moshpitov aj z backstageu. Moderátor Miri pobehoval po areáli, pýtal sa vás na zážitky, vyspovedal niekoľkých interpretov a odchytil aj známe tváre z internetu.

Na stagei tento rok vystúpili mená ako Pil C, Ego, Luca Brassi10x, zoskupenie 13k, Frayer Flexking, ale aj ďalší, ktorí predviedli nadupané sety a ukázali, že slovenský rap má stále čo povedať. Backstage bol plný energie, očakávania aj humoru – a my sme boli pri tom. Miri sa stihol porozprávať aj s influencermi ako Jovinečko, Bergi či chalani z Naked Bananas, no a samozrejme nechýbali ani úplne náhodní festivaloví hrdinovia – od predavača hranoliek až po maskotov.

Ak si tam nebol, toto video ti ukáže, ako to vyzeralo. A ak si tam bol, tak sa možno nájdeš – alebo aspoň zasmeješ na niekom, kto bol ešte viac „v nálade“. Moshpity lietali, rap vibroval a leto bolo cítiť v každom beate.