dnes 10. novembra 2025 o 18:00
Čas čítania 0:17
Helena Lučivňáková

Backstage Dary Rolins: Prinášame ti exkluzívny pohľad do zákulisia koncertu

Dara Rolins v Bratislave predviedla neskutočnú šou!

Prinášame ti exkluzívny pohľad do zákulisia koncertu Dary Rolins. Zachytili sme všetko – od príprav, emócií pred vystúpením, cez rozhovor s jej dcérou Lolou až po atmosféru priamo v hale.

Okrem samotnej Dary sme vyspovedali aj ľudí, ktorí stoja za celým projektom – technikov, tanečníkov, produkčný tím aj fanúšikov, ktorí čakali s iskrou v očiach.

Pozri si, ako vyzerá pravý backstage, čo nám prezradila Dara Rolins a aké emócie priniesol večer, na ktorý mnohí nezabudnú.

