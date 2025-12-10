Toto sa dialo v backstagi Glebovho koncertu v Trnave. Vyspovedali sme raperov, aj fanúšikov nielen v moshpite

Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Prinášame ti neskutočne jedinečný pohľad do zákulisia koncertu obľúbeného rapera.
Moderátor Miri sa opäť ujal neľahkej úlohy a vošiel do divokých vôd každého koncertu. Nechal sa zvalcovať fanúšikmi, vyliať si pivo, ale nechal si aj odporučiť top hudobníkov roku 2025.
V Trnave nechýbala poriadna dávka energie ani nečakané situácie. Miri sa prešiel zákulisím a vyspovedal prvých chalanov, ktorí na Gleba čakali tri hodiny ale aj samotných interpretov a zachytil momenty, ktoré by bežnému návštevníkovi mohli uniknúť.
Pozri si exkluzívny pohľad na jednu z najviac nadupaných akcií tohto roka.