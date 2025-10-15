21-ročný Samuel plánuje kúpu domu, Sára platí za jednoizbák 600 €. Pýtali sme sa Slovákov, koľko platia nájom (ANKETA)

V ankete sa tiež dozvieš, aké preferencie v bývaní majú respondenti.
„Kde bývaš a koľko platíš nájom?“ S touto otázkou sa do ulíc Bratislavy vybrala naša moderátorka Kika. Okrem toho nás zaujímalo aj to, aký typ bytu preferujú a či by chceli mať radšej hypotéku na 30 rokov alebo slobodu v podnájme. Odpovede boli naozaj rôzne.
21-ročný Chris je študent politológie, ktorý momentálne býva so štyrmi spolubývajúcimi v 4-izbovom byte v Petržalke a za izbu platí približne 255 eur. Jeho odpoveď na otázku, či by si vybral hypotéku alebo podnájom, nás dosť prekvapila. Dodal, že staré bratislavské byty v centre sú „cute.“
Na našu anketu odpovedali aj letušky Sarah a Sára, ktoré bývajú v podnájme spolu a dokopy platia 600 eur mesačne. Podľa Sáry je lepšie mať hypotéku, ale tým, že nie je jednoduché ju získať, zvolila radšej slobodu podnájmu. Ak by však mala možnosť bývania, vybrala by si starý byt v centre. Jej kamarátka Sarah mala na to opačný názor.
Medzi respondentmi sme našli aj 21-ročného Samuela. Prezradil nám, že býva v trojizbovom byte v Petržalke a platí 300 eur mesačne. „Preferujem vlastnú nehnuteľnosť, zachvíľu sa aj tak idem sťahovať do domu, na ktorý si idem riešiť hypotéku.“
Ako odpovedali na anketu ostatní? To sa dozvieš v našom videu na YouTube kanáli REFRESHER.
