dnes 22. októbra 2025 o 10:06
Čas čítania 0:48
Michal Drahný

Ani Angelina Jolie, ani Scarlett Johansson. Toto je najbohatšia herečka na svete, hoci mnohí o nej nikdy nepočuli

Na mieste, kde by ste čakali Toma Cruisea, Georgea Clooneyho alebo Dwaynea Johnsona, sa objavila herečka, ktorej meno väčšine filmových fanúšikov nič nehovorí, pričom vyššie spomenutí sa ani nedostali na stupne víťazov.

Podľa webu VT je najbohatšou herečkou Jami Gertz, ktorá má impozantné imanie tri miliardy amerických dolárov. Na rozdiel od tých, čo sa stabilne držia v rebríčkoch top zarábajúcich hercov, Gertz sa tam neobjavuje. Jej bohatstvo totiž nepochádza z hereckej kariéry, ale z iného smeru.

Jami Gertzová vo filme Stratení chlapci
Jami Gertzová vo filme Stratení chlapci Zdroj: Warner Bros.

Má hlavu na biznis

Ak si pozrieš jej filmografiu, nenájdeš film, ktorý by ti pripomenul niečo známe, hoci jej kariéra začala už v 80. rokoch. Objavila sa ako epizódna herečka v seriáloch Seinfeld alebo Modern Family a najznámejšia rola asi pochádza z filmu The Lost Boys. A tam známosť jej biografie končí.

Ako sa teda dostala k miliardovému majetku? Musíme otočiť príslovie: „Za všetkým hľadaj ženu.“ Zdrojom jej astronomického majetku nie je jej herecká kariéra, ale investičný biznis jej manžela Tonyho Resslera.

Spolu vlastnia NBA tím Atlanta Hawks a tiež čiastočný podiel v basebalovom tíme Milwaukee Brewers. Okrem toho sú aktívnymi darcami charitatívnych projektov a sú známi ďalšími filantropickými aktivitami. Prostredníctvom vlastnej Ressler-Gertz Foundation podporili desiatkami miliónov dolárov umelecké, vzdelávacie, zdravotnícke a ďalšie projekty.

Inými slovami, zatiaľ čo ostatní herci a herečky v Hollywoode sa radi púšťajú do podnikania ako napríklad rozbehnutím vlastných značiek alkoholu, tu krásne vidíš, že skutočné peniaze sa točia trochu inde.

