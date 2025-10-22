Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 22. októbra 2025 o 7:11
Čas čítania 1:42
TASR

Toto sú najlepší slovenskí umelci: Vyhlásili laureátov Národnej ceny za dizajn 2025

Toto sú najlepší slovenskí umelci: Vyhlásili laureátov Národnej ceny za dizajn 2025
Zdroj: Národná cena za dizajn, Refresher
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Špeciálnu cenu odovzdával Refresher.

Národná cena za dizajn (NCD) 2025 spoznala v utorok večer svojich víťazov. Diela najlepšieho produktového dizajnu za posledné dva roky vyhlásili v rámci 22. ročníka v Divadle Nová scéna v Bratislave, kde si tvorcovia prevzali sedem hlavných cien, štyri špeciálne ceny a tri ocenenia udelili osobnostiam dizajnu.


Medzi ocenenými dielami je napríklad projekt Miesta Jany Vaterkovej, prepájajúci architektúru, textil a kultúrne dedičstvo severnej Oravy do súčasného umeleckého jazyka. Dielo ocenené v kategórii móda a módne doplnky sa inšpiruje miestnou tradíciou, ktorú pretvára do autorských textílií s vlastnou identitou.

NCD Národná cena za dizajn 2025 NCD Národná cena za dizajn 2025 NCD Národná cena za dizajn 2025 NCD Národná cena za dizajn 2025
Zobraziť galériu
(14)


Tomáš Kráľ uspel v kategórii šport a voľný čas, hlavnú cenu získal za Sana Gym, modulárnu súpravu z masívneho dubového dreva na domáce cvičenie, nástenný fitness systém je kľúčový prvok produktovej línie Javorina Gym.

 


V kategórii domov a verejný priestor získal NCD Adam Janečka so spoluautorom Jurajom Horňákom za MOKU posteľ. Ide o ľahko zložiteľnú posteľ z masívneho dreva, ktorú možno postaviť do desiatich minúť - bez náradia, bez stresu.


Hlavnú cenu v kategórii práca a mobilita získala štvorica autorov z dizajnérskeho štúdia Werkemotion a ich Bahart lode pre jazero Balaton. Pozostávajú z flotily dvoch katamaránov a dvoch trajektov, ktoré predstavujú moderné riešenie prepravy turistov na najväčšom jazere v strednej Európe.


Lucia Stümpel Krnčanová, študentka Fakulty architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, zvíťazila v kategórii Študentský dizajn s návrhom In Good Hands, ktorý sa zameriava na sériu pomôcok určených na podporu a rozvoj jemnej motoriky a kognitívnych funkcií, zdôrazňujúc potreby staršej populácie. Každá pomôcka zo súpravy rozvíja iný typ úchopu, iný pohybový princíp, zároveň umožňuje variabilitu náročnosti úloh.

Cenu verejnosti odovzdával Refresher

Tento rok je Refresher partnerom Ceny verejnosti v rámci NCD. Počas galavečera získala túto cenu autorská značka Patrika Platka a Maxa Basalu, ktorí transformujú nosené oblečenie na autorské kusy s využitím inovatívnych techník a udržateľného prístupu. Z celkového počtu 1492 získala ich kolekcia 216 hlasov a stala sa víťazom špeciálnej ceny.

 

Víťazi získali špeciálne ocenenie, ktoré sme pripravili v spolupráci s umelcom a dizajnérom Sebastiánom Komáčekom. Taktiež získali aj mediálny priestor na Refresheri v hodnote 17 000 eur a ročné predplatné Refresher+.⁠

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa REFRESHER Slovensko (@refreshersk)


Ceny pre osobnosti dizajnu dostali Vlasta Kubušová a Miroslav Král z dizajnérsko-výskumného štúdia Crafting Plastics (Etablovaný dizajnér) a dizajnérske štúdiu VNEM, ktoré tvorí duo Timea Kepová a Georgios Somarakis (Nový zjav).


Cenu za kultúrny prínos v oblasti dizajnu udelili Pavlovi Thurzovi, ktorý patrí medzi významné osobnosti slovenského produktového a priemyselného dizajnu. Za svoju kariéru navrhol dizajn celého radu elektronických spotrebičov. Je autorom 20 chránených priemyselných vzorov, z ktorých polovica bola realizovaná a sériovo vyrábaná.

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
CLOSE FRIENDS s Monikou Szabó a Filipom Šebestom z Dunaja: Kto je na pľaci väčší perfekcionista?
refresher+
Odporúčané
CLOSE FRIENDS s Monikou Szabó a Filipom Šebestom z Dunaja: Kto je na pľaci väčší perfekcionista?
pred 3 hodinami
F&F predstavilo novú kolekciu na jeseň. Inšpiruj sa týmito trendy lookmi
Sponzorovaný obsah
F&F predstavilo novú kolekciu na jeseň. Inšpiruj sa týmito trendy lookmi
10. 10. 2025 17:00
Bola som užívateľom drog v uliciach Bratislavy vymieňať striekačky. Pracovníčky z Odysea pomáhajú aj ženám v sexbiznise
refresher+
Odporúčané
Bola som užívateľom drog v uliciach Bratislavy vymieňať striekačky. Pracovníčky z Odysea pomáhajú aj ženám v sexbiznise
pred 3 hodinami
Wednesday prichádza do Lidla: Limitka je dostupná iba tento týždeň
Sponzorovaný obsah
Wednesday prichádza do Lidla: Limitka je dostupná iba tento týždeň
13. 10. 2025 16:00
Vyskúšal som nikotínové špáradlá: Imitujú fajčenie a nepália v ústach. Odborník pred podobnými produktmi aj tak varuje
refresher+
Odporúčané
Vyskúšal som nikotínové špáradlá: Imitujú fajčenie a nepália v ústach. Odborník pred podobnými produktmi aj tak varuje
pred 2 dňami
21-ročný Samuel plánuje kúpu domu, Sára platí za jednoizbák 600 €. Pýtali sme sa Slovákov, koľko platia nájom (ANKETA)
Sponzorovaný obsah
21-ročný Samuel plánuje kúpu domu, Sára platí za jednoizbák 600 €. Pýtali sme sa Slovákov, koľko platia nájom (ANKETA)
15. 10. 2025 11:00
Storky
Wu-Tang sa lúčia, oznámili posledné turné. Vystúpia aj blízko našich hraníc
Syrovka je späť! Oddnes začína obľúbená sezóna v McDonald's
Pozri či máš tento produkt doma a vyhraj výlet do Los Angeles v hodnote 4 900 €
Sponzorovaný obsah
Glen Martens x H&M. Nová kolekcia prináša aristokraciu do bežného nosenia
Prison Break sa vracia. Priprav sa na reboot s novým príbehom aj postavami
Ukradni štýl SpongeBobovi: Čoskoro budeš môcť nosiť jeho topánky vďaka Adidasu
Pilates boom pokračuje. Nové štúdio prináša do Bratislavy atmosféru ako na Bali
Lana Del Rey a jej Aligator Guy: Manžel superstar stále pracuje ako sprievodca
Five Guys už čoskoro v Prahe. Vieme, kedy sa otvoria brány fast-foodu
Herec z Breaking Bad sa zasnúbil. Požiadal o ruku svoju priateľku
Kovbojský štýl podľa Hamiltona. Jazdec dropol novú kolekciu oblečenia
Mercedes predstavil svoj koncept budúcnosti. Takto vyzerá luxus na kolesách
Nové lety priamo z Bratislavy: Wizz Air spúšťa 12 pravidelných liniek
Bridgertonovci sú späť! Netflix odhalil dátum premiéry 4. série
Jennifer Aniston prehovorila o svojej neplodnosti. Prečo odmieta adopciu?
Taylor Swift uzatvára jednu éru. Na Disney+ uvedie nový dokument aj koncertný fi...
Wednesday prichádza do Lidla: Limitka je dostupná iba tento týždeň
Sponzorovaný obsah
Séria Jumanji sa dočká nového filmu! Vieme, ktoré hviezdy sa objavia v pokračova...
Separ prepísal históriu hudby na Slovensku. Takto vyzeral jeho vypredaný štadión
Life is Porno predstavilo zimnú kolekciu. V týchto kúskoch ťa chlad nedostane
Lifestyle news
Nahradí Google? Zakladateľ ChatGPT predstavil vlastný webový prehliadač pred 3 minútami
NASA ocenila fotku zo Slovenska. Zachytáva kométu nad Vysokými Tatrami pred 53 minútami
Wu-Tang Clan sa lúči, oznámil posledné turné. Vystúpi aj blízko našich hraníc pred hodinou
Disney zrušilo nové pokračovanie Star Wars. Hlavnú rolu mal stvárniť Adam Driver pred 2 hodinami
Syrovka je späť! Oddnes začína najobľúbenejšia sezóna v McDonald's pred 3 hodinami
Ani Angelina Jolie, ani Scarlett Johansson. Toto je najbohatšia herečka na svete, hoci mnohí o nej nikdy nepočuli pred 3 hodinami
AI asistenti ako ChatGPT sú nedôveryhodní. Chybujú približne v polovici prípadov, tvrdí nová štúdia dnes o 08:54
Toto sú najlepší slovenskí umelci: Vyhlásili laureátov Národnej ceny za dizajn 2025 dnes o 07:11
VIDEO: Pacientka s Parkinsonovou chorobou hrala na klarinete počas operácie mozgu. Pocítila okamžité zlepšenie včera o 19:12
VIDEO: Rodina s 9-mesačným bábätkom sa pokúsila vystúpiť na Rysy. Bez výstroja uviazli na vrchole včera o 18:17
Spravodajstvo
Polícia SR Počasie Sociálna poisťovňa Vláda Roberta Fica
Viac
Žilinská nemocnica smúti za obľúbeným lekárom: Vo veku 70 rokov zomrel uznávaný gynekológ a pôrodník Robert Ficek
pred 29 minútami
Na Slovensku potvrdili vtáčiu chrípku. Nebezpečný vírus evidujú na juhu Slovenska
pred hodinou
AKTUÁLNE: Autobus v Maďarsku narazil do budovy gymnázia. Z miesta hlásia zranených
pred hodinou

Viac z Kultúra

Všetko
Do týchto 7 destinácií po novom poletíš už aj z Bratislavy. Pri niektorých dáš za letenku menej ako 30 €
V spolupráci
Do týchto 7 destinácií po novom poletíš už aj z Bratislavy. Pri niektorých dáš za letenku menej ako 30 €
14. 10. 2025 12:00
Unikátne sety, ktoré sú soundtrackom mestských ulíc. Týchto mladých DJ-ov zo Slovenska a Česka by si mal poznať (ARTIST SPOTLIGHT)
Unikátne sety, ktoré sú soundtrackom mestských ulíc. Týchto mladých DJ-ov zo Slovenska a Česka by si mal poznať (ARTIST SPOTLIGHT)
pred 2 hodinami
Takto vyzerá interiér luxusného viladomu v minimalistickom štýle. Bývaniu v lukratívnej štvrti dominuje drevo a kameň
V spolupráci
Takto vyzerá interiér luxusného viladomu v minimalistickom štýle. Bývaniu v lukratívnej štvrti dominuje drevo a kameň
18. 10. 2025 11:00
Zverejnili rebríček 30 najkrajších miest, ktoré turisti prehliadajú. Je medzi nimi aj slovenské mesto
Zverejnili rebríček 30 najkrajších miest, ktoré turisti prehliadajú. Je medzi nimi aj slovenské mesto
pred 3 dňami
FOTO: Aj malý byt dokáže očariť. Takto vyzerá renovácia bytu vo funkcionalistickom štýle z Prahy
V spolupráci
FOTO: Aj malý byt dokáže očariť. Takto vyzerá renovácia bytu vo funkcionalistickom štýle z Prahy
11. 10. 2025 11:00
Victoria’s Secret Fashion Show sa vrátila vo veľkom štýle. Pozri si prehľad TOP momentov z legendárnej prehliadky
Victoria’s Secret Fashion Show sa vrátila vo veľkom štýle. Pozri si prehľad TOP momentov z legendárnej prehliadky
16. 10. 2025 8:35
Viac z Filmy a Seriály Všetko
Ani Angelina Jolie, ani Scarlett Johansson. Toto je najbohatšia herečka na svete, hoci mnohí o nej nikdy nepočuli
Osobnosti
pred 3 hodinami
Ani Angelina Jolie, ani Scarlett Johansson. Toto je najbohatšia herečka na svete, hoci mnohí o nej nikdy nepočuli
pred 3 hodinami
Disney zrušilo nové pokračovanie Star Wars. Hlavnú rolu mal stvárniť Adam Driver
pred 2 hodinami
Po kráľovskej rodine prichádza seriál o klane Kennedyovcov. Hlavnú rolu získal Michael Fassbender
včera o 17:08
Viac z Refresher Všetko
Lucie robí striptíz: Muži sú v kluboch skôr hanbliví. Zo začiatku to bol pre mňa aj finančný šok (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Lucie robí striptíz: Muži sú v kluboch skôr hanbliví. Zo začiatku to bol pre mňa aj finančný šok (Rozhovor)
5. 10. 2025 9:30
13K je nový Kontrafakt, dokazuje to aj ich nový album: „To, že som skoro skapal, je pravda“ (Rozhovor)
13. 10. 2025 20:00
Tantrický masér Tomáš: Niektoré ženy ma manipulujú, aby som sa s nimi vyspal. Navrhli mi už aj kamarátstvo s výhodami (Rozhovor)
16. 9. 2025 14:00
Viac z Móda Všetko
Nezmeškaj veľké zľavy a fresh kúsky od Adidas, Represent či Carhartt WIP. Budú tvoje za výhodné ceny
Doplnky
pred hodinou
V spolupráci
Nezmeškaj veľké zľavy a fresh kúsky od Adidas, Represent či Carhartt WIP. Budú tvoje za výhodné ceny
pred hodinou
Martin bol vyhadzovač z Dúbravky, teraz predáva luxusné hodinky za desaťtisíce
pred 3 dňami
TOP zimná obuv pre mužov: Modely Massimo Dutti, Timberland či Yuketen ponúkajú ochranu, komfort a štýl
17. 10. 2025 16:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Nezmeškaj veľké zľavy a fresh kúsky od Adidas, Represent či Carhartt WIP. Budú tvoje za výhodné ceny
Móda
pred hodinou
V spolupráci
Nezmeškaj veľké zľavy a fresh kúsky od Adidas, Represent či Carhartt WIP. Budú tvoje za výhodné ceny
pred hodinou
Veľký jesenný výpredaj ponúka legendárne modely tenisiek, streetwear aj prémiové štýly, ktoré stoja za pozornosť.
Wu-Tang Clan sa lúči, oznámil posledné turné. Vystúpi aj blízko našich hraníc
Wu-Tang Clan sa lúči, oznámil posledné turné. Vystúpi aj blízko našich hraníc
pred hodinou
Unikátne sety, ktoré sú soundtrackom mestských ulíc. Týchto mladých DJ-ov zo Slovenska a Česka by si mal poznať (ARTIST SPOTLIGHT)
Unikátne sety, ktoré sú soundtrackom mestských ulíc. Týchto mladých DJ-ov zo Slovenska a Česka by si mal poznať (ARTIST SPOTLIGHT)
pred 2 hodinami
Syrovka je späť! Oddnes začína najobľúbenejšia sezóna v McDonald's
Syrovka je späť! Oddnes začína najobľúbenejšia sezóna v McDonald's
pred 3 hodinami
CLOSE FRIENDS s Monikou Szabó a Filipom Šebestom z Dunaja: Kto je na pľaci väčší perfekcionista?
refresher+
Odporúčané
CLOSE FRIENDS s Monikou Szabó a Filipom Šebestom z Dunaja: Kto je na pľaci väčší perfekcionista?
pred 3 hodinami
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Denimové trendy na jeseň a zimu 2025: Toto sú rifle, ktoré uvidíš v obchodoch a nemali by chýbať ani v tvojom šatníku
V spolupráci
Denimové trendy na jeseň a zimu 2025: Toto sú rifle, ktoré uvidíš v obchodoch a nemali by chýbať ani v tvojom šatníku
pred 2 dňami
VIDEO: Rodina s 9-mesačným bábätkom sa pokúsila vystúpiť na Rysy. Bez výstroja uviazli na vrchole
VIDEO: Rodina s 9-mesačným bábätkom sa pokúsila vystúpiť na Rysy. Bez výstroja uviazli na vrchole
včera o 18:17
VIDEO: Dojemná rozlúčka obľúbeného chatára s Tatrami. Viktor Beránek po takmer 50 rokoch opúšťa Chatu pod Rysmi
VIDEO: Dojemná rozlúčka obľúbeného chatára s Tatrami. Viktor Beránek po takmer 50 rokoch opúšťa Chatu pod Rysmi
včera o 14:25
Rodine z Brna sa stratil pes na výlete, cestu našiel sám. Nasadol na vlak a nechal sa odviezť domov
Rodine z Brna sa stratil pes na výlete, cestu našiel sám. Nasadol na vlak a nechal sa odviezť domov
pred 2 dňami
KVÍZ: Zvládol by si test z autoškoly aj dnes? Zisti, či máš stále nárok na vodičský preukaz
KVÍZ: Zvládol by si test z autoškoly aj dnes? Zisti, či máš stále nárok na vodičský preukaz
včera o 11:00
Martin bol vyhadzovač z Dúbravky, teraz predáva luxusné hodinky za desaťtisíce
refresher+
Odporúčané
Martin bol vyhadzovač z Dúbravky, teraz predáva luxusné hodinky za desaťtisíce
pred 3 dňami
Slovák Adam: Bol som homofób, no teraz si užívam sex s transrodovými ľuďmi (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Slovák Adam: Bol som homofób, no teraz si užívam sex s transrodovými ľuďmi (Rozhovor)
pred 3 dňami
Do týchto 7 destinácií po novom poletíš už aj z Bratislavy. Pri niektorých dáš za letenku menej ako 30 €
V spolupráci
Do týchto 7 destinácií po novom poletíš už aj z Bratislavy. Pri niektorých dáš za letenku menej ako 30 €
14. 10. 2025 12:00
Speváčka Sia sa rozvádza. Manžel od nej žiada mesačné výživné 215 000 eur, aby si udržal luxus, na aký si zvykol
Speváčka Sia sa rozvádza. Manžel od nej žiada mesačné výživné 215 000 eur, aby si udržal luxus, na aký si zvykol
17. 10. 2025 10:18
Leo bol vo vlaku počas havárie na východe: Keď sme ostali visieť vo vagóne nad zemou, nastala panika (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Leo bol vo vlaku počas havárie na východe: Keď sme ostali visieť vo vagóne nad zemou, nastala panika (Rozhovor)
14. 10. 2025 14:00
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
4. 10. 2025 8:30
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
8. 10. 2025 17:21
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
refresher+
Odporúčané
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
28. 9. 2025 8:30
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
2. 10. 2025 10:00
Martin bol vyhadzovač z Dúbravky, teraz predáva luxusné hodinky za desaťtisíce
refresher+
Odporúčané
Martin bol vyhadzovač z Dúbravky, teraz predáva luxusné hodinky za desaťtisíce
pred 3 dňami
Domov
Zdieľať
Diskusia