Špeciálnu cenu odovzdával Refresher.
Národná cena za dizajn (NCD) 2025 spoznala v utorok večer svojich víťazov. Diela najlepšieho produktového dizajnu za posledné dva roky vyhlásili v rámci 22. ročníka v Divadle Nová scéna v Bratislave, kde si tvorcovia prevzali sedem hlavných cien, štyri špeciálne ceny a tri ocenenia udelili osobnostiam dizajnu.
Medzi ocenenými dielami je napríklad projekt Miesta Jany Vaterkovej, prepájajúci architektúru, textil a kultúrne dedičstvo severnej Oravy do súčasného umeleckého jazyka. Dielo ocenené v kategórii móda a módne doplnky sa inšpiruje miestnou tradíciou, ktorú pretvára do autorských textílií s vlastnou identitou.
Tomáš Kráľ uspel v kategórii šport a voľný čas, hlavnú cenu získal za Sana Gym, modulárnu súpravu z masívneho dubového dreva na domáce cvičenie, nástenný fitness systém je kľúčový prvok produktovej línie Javorina Gym.
V kategórii domov a verejný priestor získal NCD Adam Janečka so spoluautorom Jurajom Horňákom za MOKU posteľ. Ide o ľahko zložiteľnú posteľ z masívneho dreva, ktorú možno postaviť do desiatich minúť - bez náradia, bez stresu.
Hlavnú cenu v kategórii práca a mobilita získala štvorica autorov z dizajnérskeho štúdia Werkemotion a ich Bahart lode pre jazero Balaton. Pozostávajú z flotily dvoch katamaránov a dvoch trajektov, ktoré predstavujú moderné riešenie prepravy turistov na najväčšom jazere v strednej Európe.
Lucia Stümpel Krnčanová, študentka Fakulty architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, zvíťazila v kategórii Študentský dizajn s návrhom In Good Hands, ktorý sa zameriava na sériu pomôcok určených na podporu a rozvoj jemnej motoriky a kognitívnych funkcií, zdôrazňujúc potreby staršej populácie. Každá pomôcka zo súpravy rozvíja iný typ úchopu, iný pohybový princíp, zároveň umožňuje variabilitu náročnosti úloh.
Tento rok je Refresher partnerom Ceny verejnosti v rámci NCD. Počas galavečera získala túto cenu autorská značka Patrika Platka a Maxa Basalu, ktorí transformujú nosené oblečenie na autorské kusy s využitím inovatívnych techník a udržateľného prístupu. Z celkového počtu 1492 získala ich kolekcia 216 hlasov a stala sa víťazom špeciálnej ceny.
Víťazi získali špeciálne ocenenie, ktoré sme pripravili v spolupráci s umelcom a dizajnérom Sebastiánom Komáčekom. Taktiež získali aj mediálny priestor na Refresheri v hodnote 17 000 eur a ročné predplatné Refresher+.
Ceny pre osobnosti dizajnu dostali Vlasta Kubušová a Miroslav Král z dizajnérsko-výskumného štúdia Crafting Plastics (Etablovaný dizajnér) a dizajnérske štúdiu VNEM, ktoré tvorí duo Timea Kepová a Georgios Somarakis (Nový zjav).
Cenu za kultúrny prínos v oblasti dizajnu udelili Pavlovi Thurzovi, ktorý patrí medzi významné osobnosti slovenského produktového a priemyselného dizajnu. Za svoju kariéru navrhol dizajn celého radu elektronických spotrebičov. Je autorom 20 chránených priemyselných vzorov, z ktorých polovica bola realizovaná a sériovo vyrábaná.