Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 21. októbra 2025 o 18:17
Čas čítania 0:55
Sofia Angušová

VIDEO: Rodina s 9-mesačným bábätkom sa pokúsila vystúpiť na Rysy. Bez výstroja uviazli na vrchole

VIDEO: Rodina s 9-mesačným bábätkom sa pokúsila vystúpiť na Rysy. Bez výstroja uviazli na vrchole
Zdroj: Ig/szymon_stoch
Vo Vysokých Tatrách sa odohrala znepokujujúca situácia. Pár turistov sa rozhodol vystúpiť na Rysy spolu so svojím deväťmesačným bábätkom. Do vysokohorského terénu sa pritom vybrali bez primeranej výstroje a poistenia.

Na nebezpečný výstup upozornil poľský horský vodca Szymon Stoch, ktorý rodinu stretol ešte počas túry zo slovenskej strany. Ako uviedol na svojom profile, spočiatku si myslel, že idú len na kratšiu prechádzku.

Keď mu však povedali, že sa chystajú až na samotný vrchol, snažil sa ich odhovoriť. Profil Tatromaniak zverejnil video na ktorom je vidieť rodičov dieťaťa a zároveň vyzval ľudí, aby podobné veci v žiadnom prípade nerobili.

Horský vodca videl, že dvojici chýba primerané vybavenie na takýto výstup, nemali ani prilby či správne mačky. Napriek varovaniam horského vodcu sa však rodina rozhodla pokračovať. V Tatrách sú pritom chodníky už pokryté ľadom či snehom, takže hrozí riziko pošmyknutia či pádu.

turisti tatry
Zdroj: Ig/szymon_stoch
Turisti sa napokon na vrchol naozaj dostali, no tam im došlo, že dolu nezlezú. Keďže nemali poistenie do hôr, odmietali zavolať na pomoc záchranárov. Nakoniec požiadali o pomoc práve horského vodcu, ktorý sa ich snažil odhovoriť od výstupu.

Horský vodca napokon vzal dieťa do bezpečia, zatiaľ čo rodičia sa snažili zísť sami. Pravdepodobne bábätku zachránil život. Stoch sa vyjadril na svojom profile, že ľudia nechápavo sledovali, keď šiel s dieťaťom dolu, vraj si ich aj fotili. On im však vysvetlil, že to nie je jeho dcéra a pomáha rodičom, ktorí ju tam vzali.

Video z incidentu sa rýchlo rozšírilo po sociálnych sieťach a vyvolalo vlnu kritiky. Ľudia v komentároch len ťažko chápali, ako mohli rodičia s bábätkom podstúpiť taký risk.

