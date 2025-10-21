Zvedavosť štvornohého miláčika sa mohla skončiť tragédiou. V americkom meste Chapel Hill v Severnej Karolíne spôsobil požiar pes potom, čo začal hrýzť zariadenie s lítiovo-iónovou batériou.
Pes menom Colton takmer spôsobil tragédiu svojou nevinnou hrou so zariadením, ktoré obsahuje lítiovo-iónovú batériu. Majiteľ domu, profesionálny hasič David Sasser, v tom čase nebol doma a pes sa tak hral v obývačke úplne sám, píše DailyMail.
David mal však obrovské šťastie, že mu prišlo upozornenie zo svojho bezpečnostného systému, ktoré ukazovalo dym vo vnútri jeho obývačky a dokázal tak včas zareagovať. „Nemal som ani potuchy, čo by to mohlo byť, a keď som prišiel domov, zistil som, že koberec je spálený,“ povedal pre portál WRAL News.
Na zázname z kamery je vidieť, ako pes prinesie do izby malé zariadenie, položí ho na koberec a o pár sekúnd sa z neho začne dymiť. Batéria vzbĺkne a plamene sa rýchlo rozšíria po miestnosti.
Rodina našťastie dorazila domov skôr, než sa oheň stihol rozšíriť. Našťastie sa teda nikomu nič nestalo a plamene sa uhasili samé. Jedinou škodou bol len spálený koberec.
Podľa hasičského zboru v Chapel Hill išlo o prenosnú batériu, ktorá bola nabitá, no nesprávne uskladnená. Keď ju pes poškodil hryzením, došlo ku skratu a následnému vznieteniu.