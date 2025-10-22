Kategórie
dnes 22. októbra 2025 o 11:00
Čas čítania 7:06

Unikátne sety, ktoré sú soundtrackom mestských ulíc. Týchto mladých DJ-ov zo Slovenska a Česka by si mal poznať (ARTIST SPOTLIGHT)

Unikátne sety, ktoré sú soundtrackom mestských ulíc. Týchto mladých DJ-ov zo Slovenska a Česka by si mal poznať (ARTIST SPOTLIGHT)
Zdroj: @radekys, @cenatt_ct, @ninamajerov, @matey_ct
Michaela Kedžuchová
Michaela Kedžuchová
Žiadna akcia sa nezaobíde bez dobrého DJ-a, ktorý vyberie tracky, ktoré ťa prekvapia, no zároveň ťa rozhýbu. Dnes ti predstavíme zopár mien, ktoré by si rozhodne mal mať na radare.

Dobre vieš, že keď vidíš svojho obľúbeného DJ-a na line-upe, na akciu sa tešíš oveľa viac. DJing má dlhú históriu, no hudba, ktorú hrajú DJ-i, ktorých ti dnes predstavíme, nie je až taká stará. Dobre vieme, že DJ-i môžu hrať techno, DnB či iné elektronické žánre, no dnes sme sa zamerali na DJ-ov, ktorí sa pohybujú najmä okolo rapu a hip-hopu, či už ide o ten zo Slovenska, z USA alebo UK.

Zaujíma ťa scéna mladých slovenských a českých umelcov? Sleduj našu tému ARTIST SPOTLIGHT a objav talenty, o ktorých bude čoskoro hovoriť každý!

Insomnia Sound

Začneme dvoma chalanmi z Insomnia Sound, ktorí teraz hrávajú sety po celej Bratislave, ale vďaka Mateyovmu prepojeniu so Sameyom, aj po celom Česko-slovensku. V Banskej Bystrici existovalo zoskupenie Insomnia Club, ktoré chalanov zobralo medzi seba a dalo im príležitosť. Keď sa Matey s Cenattom presťahovali do Bratislavy, boli na študentskej party a bol to pre nich šok, počuť, čo sa hráva v Bratislave.

Zo študentských parties chalani vytvorili aj s Cobym a Playboitranim značku, ktorá má vlastné štúdio, podporuje začínajúcich interpretov a organizuje vlastné eventy – či už ide o resident parties v Šafku, alebo subkultúrne podujatia ako napríklad Streetball Sesh alebo Kompulz. Aktuálne pripravujú nový, zatiaľ tajný, koncept.

@matey_ct

Matey je DJ, ktorý sa za posledný rok začal venovať aj produkcii. Aktívne hráva od roku 2018 a odvtedy odohral stovky setov aj show, napríklad so Sameyom, s ktorým koncertuje od roku 2020.

„Venoval som sa tomu amatérsky veľmi dlho, asi od 11 – 12 rokov. Prvý impulz, že by som to chcel robiť profesionálne, prišiel, keď som videl Dalybov set na YouTube. Keď som mal 17, spoznal som Cenatta, všetky puzzle zapadli a do pol roka sme spolu hrali náš prvý set,“ hovorí Matey pre Refresher.

matey matey matey matey
Zobraziť galériu
(8)

Čo sa týka vystúpení, na ktoré Matey najviac spomína, prezradil nám tri: „Prvá je show so Sameyom na Rubicone 2024. Bola to naša produkčne najväčšia show, akú sme doteraz robili. Druhá je show so Simim na Grape 2024 na brutálnom Addict stagei. Treťou je silent disco v odsvätenom kostole v Bratislave, kde som hral 4-hodinový set. Hrať pre plný kostol je niečo, čo som fakt nemal na svojom bingo liste,“ hovorí Matey.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by MATEY (@matey_ct)

Na otázku o obľúbenej hudbe Matey prezradil, že ho v poslednej dobe najviac baví dubstep.

Chcel by som začať hrávať viac aj na akciách, kde sa hrá elektronická hudba. Takže ak toto čítaš a si promotér týchto žánrov – hit me up!

@cenatt_ct

Cenatt, aka Cenči, má dobrý prehľad o tom, aký sound sa varí vo svete aj lokálne – odkedy má net. Je viac do terénu než za komp, rád organizuje eventy a stále sa drží BMX riadidiel – teda, pokiaľ práve nerobí crazy triky. Fun fact: študuje psychológiu.

Mám rád celú túto skate-scoot-bikeovú komunitu, je to blízke streetu, takže je to blízke aj mne.

cenatt cenatt cenatt cenatt
Zobraziť galériu
(13)

„Keď som mal 17, spoznal som svojho B2B, my blood, my twin – Mateya, ktorý už vtedy ašpiroval byť DJ. Akoby mi ukázal to, čo som hľadal. Vždy som počúval veľa hudby, skúšal som robiť beaty, ale stále som mal chuť si len púšťať hudbu. Vďaka DJingu som mohol selektovať svoje obľúbené tracky, mixovať ich a tvoriť príbeh celého setu,“ opisuje Cenči svoje začiatky.

Matey bol a je pre mňa inšpirácia – mal jasno v tom, že sa treba skillovať, makať, mať top vybavenie a doručiť čistý produkt. Už vtedy som cítil, že to má budúcnosť, keď na sebe budeme robiť… a cítim to stále.

Cenatt rád hrá trap, ale priznáva, že by bol rád, keby sa hral „poriadne“. „Veľmi rád hrávam našu SK/CZ rapovú scénu a myslím si, že môžeme byť celkom hrdí. V porovnaní s US tu stále cítim dušu v tých trackoch a vždy sa dozviem niečo nové – aj keď mnohí by nesúhlasili,“ dodáva.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by INSOMNIA SOUND (@insomniasound)

Okrem toho ho baví aj UK sound – UKG, Bassline a občasne aj Dubstep. „Rád čerpám inšpiráciu z viacerých svetov a prenášam ju do iných hudobných sfér,“ hovorí Cenatt.

Čítaj na ďalšej strane
Článok pokračuje na ďalšej strane
Strana 1 z 3
