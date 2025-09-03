Hľadáš cool tattoo artistov zo Slovenska alebo Čiech? Tak to si na správnom mieste.
Tatérska scéna na Slovensku a v Česku je plná talentovaných umelcov, no my sme vybrali niekoľkých, ktorí nás výnimočne oslovili. Títo jedinci svojou originalitou, technikou a prístupom k tetovaniu výrazne vyčnievajú z davu.
V nasledujúcom článku ti predstavíme jedinečných tatérov zo Slovenska a Česka – tvorcov, ktorí posúvajú hranice tohto remesla a premieňajú pokožku na živé umelecké diela.
Slovensko
@kerky_od_frajerky
Ak hľadáš niekoho, kto má naozaj špecifický štýl, si na správnom mieste. Tetovania od frajerky sú unikátne tým, že v jej projektoch nájdeš minimum čistých liniek – všetko robí bodku po bodke.
Aj keď ide o motívy, ktoré často vídaš spracované čistými linkami – ako sú momentálne obľúbené cyber tribals, hviezdičky či kvety – u tejto baby ich nájdeš spravené tak, ako nikde inde.
Každé tetovanie pôsobí organicky, jemne, no nezvyčajne. Jej rukopis si všimneš okamžite a nezameníš ho s nikým iným.
@kerovanie
Či už hľadáš fine line v spojení s jedinečnými dizajnami zvieratiek či vecí, ktoré sú nejakým spôsobom nesymetrické či vo svojej podstate príjemne rozbité, určite zájdi za Adamom.
Okrem toho, že Adam tetuje, tak aj maľuje obrazy a práve teraz zbiera peniaze na vydanie básnickej zbierky UGLY EUROPA. Jeho umenie celkovo spája antistyle/bad painting, medievalistické prvky a odkazy na ranú modernu, súčasnú popkultúru a Y2K estetiku, ako aj mytológiu.
@sofculaa
Sofia je známa precíznymi a čistými linkami. Či už ide o slová napísané jedným z jej krásnych fontov, alebo o prepracované a detailné návrhy, ktoré často stoja na kontraste kože s čiernou farbou, všetky tetovania robené jej rukou sú zážitkom pre oči.
Ak si pozrieš jej Instagram, je jednoznačné, že – rovnako ako množstvo umelcov na tomto zozname – si svoje návrhy tvorí sama.
@stretko_na_tetko
Nevídané tetovania nájdeš aj v Košiciach. Či už ide o šialené, večné „back pieces“ alebo o jej autorské víly a abstraktné motívy – všetky jej tetovania vyzerajú, akoby ich robila víla samotná.
Jej umeniu nechýbajú ani naozaj krásne a elegantné nápisy.
@kaztom_tatt
Crazy tváre sú jeho denné menu. Či už ich chceš na osobách alebo veciach, v tvorbe šikovného umelca Tomasa ich nájdeš všade.
Tetovania od Tomasa majú nevídaný charakter. Tváre na každom z jeho tetovaní rozprávajú príbeh emócií nielen svojimi expresívnymi výrazmi, ale aj precízne vykreslenou mimikou.