dnes 3. septembra 2025 o 11:00
Čas čítania 3:13
Michaela Kedžuchová

Jedinečné motívy a linky, ktoré vyzerajú ako vylaserované. Týchto tatérov zo Slovenska a Česka musíš poznať (ARTIST SPOTLIGHT)

Jedinečné motívy a linky, ktoré vyzerajú ako vylaserované. Týchto tatérov zo Slovenska a Česka musíš poznať (ARTIST SPOTLIGHT)
Zdroj: Instagram / @iceteathugger621, @kaztom_tatt, @sofculaa, @stretko_na_tetko
KULTÚRA ARTIST SPOTLIGHT TETOVANIE UMENIE
Hľadáš cool tattoo artistov zo Slovenska alebo Čiech? Tak to si na správnom mieste.

Tatérska scéna na Slovensku a v Česku je plná talentovaných umelcov, no my sme vybrali niekoľkých, ktorí nás výnimočne oslovili. Títo jedinci svojou originalitou, technikou a prístupom k tetovaniu výrazne vyčnievajú z davu.

V nasledujúcom článku ti predstavíme jedinečných tatérov zo Slovenska a Česka – tvorcov, ktorí posúvajú hranice tohto remesla a premieňajú pokožku na živé umelecké diela.

Zaujíma ťa scéna mladých slovenských a českých umelcov? Sleduj našu tému ARTIST SPOTLIGHT a objav talenty, o ktorých bude čoskoro hovoriť každý!

Slovensko

@kerky_od_frajerky

Ak hľadáš niekoho, kto má naozaj špecifický štýl, si na správnom mieste. Tetovania od frajerky sú unikátne tým, že v jej projektoch nájdeš minimum čistých liniek – všetko robí bodku po bodke.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by TATTOO ART (@kerky_od_frajerky)

Aj keď ide o motívy, ktoré často vídaš spracované čistými linkami – ako sú momentálne obľúbené cyber tribals, hviezdičky či kvety – u tejto baby ich nájdeš spravené tak, ako nikde inde.

Každé tetovanie pôsobí organicky, jemne, no nezvyčajne. Jej rukopis si všimneš okamžite a nezameníš ho s nikým iným.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by TATTOO ART (@kerky_od_frajerky)

@kerovanie

Či už hľadáš fine line v spojení s jedinečnými dizajnami zvieratiek či vecí, ktoré sú nejakým spôsobom nesymetrické či vo svojej podstate príjemne rozbité, určite zájdi za Adamom.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by @kerovanie

Okrem toho, že Adam tetuje, tak aj maľuje obrazy a práve teraz zbiera peniaze na vydanie básnickej zbierky UGLY EUROPA. Jeho umenie celkovo spája antistyle/bad painting, medievalistické prvky a odkazy na ranú modernu, súčasnú popkultúru a Y2K estetiku, ako aj mytológiu.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by @kerovanie

@sofculaa

Sofia je známa precíznymi a čistými linkami. Či už ide o slová napísané jedným z jej krásnych fontov, alebo o prepracované a detailné návrhy, ktoré často stoja na kontraste kože s čiernou farbou, všetky tetovania robené jej rukou sú zážitkom pre oči.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by sofculaa tattoo (@sofculaa)

Ak si pozrieš jej Instagram, je jednoznačné, že – rovnako ako množstvo umelcov na tomto zozname – si svoje návrhy tvorí sama.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by sofculaa tattoo (@sofculaa)

@stretko_na_tetko

Nevídané tetovania nájdeš aj v Košiciach. Či už ide o šialené, večné „back pieces“ alebo o jej autorské víly a abstraktné motívy – všetky jej tetovania vyzerajú, akoby ich robila víla samotná.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by @stretko_na_tetko

Jej umeniu nechýbajú ani naozaj krásne a elegantné nápisy.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by @stretko_na_tetko

@kaztom_tatt

Crazy tváre sú jeho denné menu. Či už ich chceš na osobách alebo veciach, v tvorbe šikovného umelca Tomasa ich nájdeš všade.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Tomas (@kaztom_tatt)

Tetovania od Tomasa majú nevídaný charakter. Tváre na každom z jeho tetovaní rozprávajú príbeh emócií nielen svojimi expresívnymi výrazmi, ale aj precízne vykreslenou mimikou.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Tomas (@kaztom_tatt)

Michaela Kedžuchová
Michaela Kedžuchová
Reporter
Všetky články
Náhľadový obrázok: Instagram / @iceteathugger621, @kaztom_tatt, @sofculaa, @stretko_na_tetko
