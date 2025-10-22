Kategórie
dnes 22. októbra 2025 o 10:30
Čas čítania 8:37

Bola som užívateľom drog v uliciach Bratislavy vymieňať striekačky. Pracovníčky z Odysea pomáhajú aj ženám v sexbiznise

Bola som užívateľom drog v uliciach Bratislavy vymieňať striekačky. Pracovníčky z Odysea pomáhajú aj ženám v sexbiznise
Zdroj: Refresher/Karina Kováčová
Karina Kováčová
Karina Kováčová
Pomáhajú ľuďom na okraji spoločnosti, pretože na každom ľudskom živote záleží. Čo všetko obnáša práca pracovníka v OZ Odyseus? Skúsila som sa na jeden deň stať ich členkou.

Nie každý pracovný deň sa začína pri počítači a končí v klimatizovanej kancelárii. Pracovníčky z občianskeho združenia Odyseus pracujú v uliciach Bratislavy. Ich pracoviskom sú tmavé parkoviská či miesta, kde by sa niektorí ľudia báli ísť aj za bieleho dňa. V rukách nenosia zmluvy a papiere, ale balíčky kondómov, vložky a čisté injekčné striekačky.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa ODYSEUS (@oz_odyseus)

Ich práca je na prvý pohľad jednoduchá – výmena injekčných striekačiek či rozdávanie ochranných pomôcok. V skutočnosti však predstavuje nesmierne náročnú a dôležitú činnosť. Chránia verejné zdravie, predchádzajú šíreniu infekcií a poskytujú ľuďom, ktorých spoločnosť často ignoruje alebo odsudzuje, pocit prijatia, dôstojnosti a záujmu.

Odyseus stojí po boku tým, ktorí častokrát stoja na okraji spoločnosti. Ľuďom, ktorí užívajú drogy, ale aj tým, ktorí pracujú v sexbiznise. Za ich príbehmi sa však skrývajú rovnaké potreby ako u každého z nás: bezpečnosť, zdravie či dôstojnosť.

Nemoralizujú a nemajú žiadne predsudky a namiesto otázok typu „prečo takto žiješ?“ prinášajú nielen praktickú pomoc, ale aj odborné služby zamerané na znižovanie rizík a škôd spojených s užívaním drog, sociálne poradenstvo, psychologickú pomoc a mnoho iných. Byť s nimi v teréne znamenalo pre mňa pochopiť, že na každom ľudskom živote záleží. 

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa ODYSEUS (@oz_odyseus)

Nie každý chápe, prečo sa Odyseus zameriava práve na ľudí, ktorí užívajú drogy či pracujú v sexbiznise. Výmena ihiel môže v ľuďoch evokovať to, že tým predlžujú ich závislosť a podporujú užívanie drog. Isté však je, že svojou prácou znižujú riziko šírenia HIV, hepatitídy a ďalších vážnych ochorení, ktoré sa prenášajú znečistenými ihlami, či nechráneným pohlavným stykom. OZ Odyseus v skutočnosti chráni nás všetkých. 

OZ Odyseus OZ Odyseus OZ Odyseus OZ Odyseus
Zobraziť galériu
(34)

Popri starostlivosti o ľudí užívajúcimi drogy, či pracovníčky v sexbiznise, pomáhajú ľuďom aj s bývaním. S klientelou chodia aj k lekárom, spolupracujú s gynekologickými, chirurgickými či infektologickými ambulanciami. Pomáhajú im aj platiť za lieky na predpis alebo s vyšetreniami, ktoré poisťovne nepreplácajú.

Zaujímalo ma, aká je táto práca náročná a čo všetko v uliciach Bratislavy zažívajú. Preto som sa obrátila na Odyseus s prosbou, či by som s nimi mohla stráviť jeden deň v teréne. Podmienkou bolo, aby som zachovala anonymitu všetkých zúčastnených.

OZ Odyseus
Zdroj: Refresher/Karina Kováčová

Ako funguje Odyseus? 

Terénna práca v Odyseu má jasný systém. Každý mesiac vydávajú magazín INTOXI, kde sa klientela dozvie, v ktorej lokalite ich možno nájsť. Jazdia s dodávkou, ktorá je vybavená všetkým materiálom.

Ľudia z komunity už tento systém dobre poznajú a väčšina si stráži dátumy, aby si aspoň raz za čas prišli vymeniť materiál. Niektorí však prídu len tak, porozprávať sa, podeliť sa o to, čo majú nové, poradiť sa alebo si dať teplý nápoj. V zime je to najčastejšie čaj, v lete osviežujúca limonáda.

Odyseus
Zdroj: Refresher/Karina Kováčová

Odyseus ženám prináša aj oblečenie, pre ľudí pracujúcich v sexbiznise sú k dispozícii kondómy, či lubrikačné gély, pre ženy zasa menštruačné vložky, tampóny a vlhčené vreckovky. Koľko použitých ihiel klient/ka odovzdá, toľko čistých dostane, a k tomu päť navyše. Takýto výdajový kľúč je podľa pracovníkov motivačný a funguje. Návratnosť injekčných striekačiek je okolo 85%. 

K tomu niekedy robia bezplatné testy na krv a pohlavné infekcie. Aj tu platí zásada absolútnej diskrétnosti: terénne pracovníčky si medzi sebou nevymieňajú informácie o výsledkoch testov a vedú iba anonymnú databázu. 

Odyseus
Zdroj: Refresher/Karina Kováčová

Pri nečakaných alebo rizikových situáciách má hlavné slovo koordinátorka výjazdu. Bezpečnosť je vždy na prvom mieste. Terénne pracovníčky sa preto nikdy nevzďaľujú od svojich kolegýň. 

Práve financovanie je obrovskou výzvou. Každý rok sa Odyseus uchádza o podporu pri desiatkach grantov a projektov, doma aj v zahraničí, pričom úspešných je približne len polovica. Najväčším podporovateľom terénnej sociálnej služby je aktuálne Hlavné mesto Bratislava, ktorému to vyplýva aj zo zákona o sociálnych službách. Ďalšie zdroje tvoria rôzne nadácie či mestské časti. Len na samotný materiál minulo združenie v roku 2024 približne 70-tisíc eur.

Celodenná šichta 

Môj deň mal dve pracovné zmeny. Mojou koordinátorkou bola Maťa, ktorá je v organizácii štyri roky. Pracuje na plný úväzok a po štúdiu sociálnej práce sa rozhodla, že chce zostať pri tom, čo ju napĺňa. Dohodli sme sa, že sa stretneme v kancelárii o 12:30. Tam sme si pripravili všetok materiál do terénu, urobili potrebné výpočty, zapísali informácie do tabuliek a až potom sme sa vydali na výjazd.

OZ Odyseus
Zdroj: Refresher/Karina Kováčová

V kancelárii som sa stretla aj s Ninou, mojou ďalšou kolegyňou. Do terénu sme tak vyrazili tri. Každá z nás mala vopred určenú svoju úlohu. Keďže nie som zaočkovaná proti hepatitíde A a B, nemohla som manipulovať s použitým materiálom – teda ani zbierať striekačky či prenášať nádoby na odpad. Moja úloha bola jednoduchšia: nalievať nápoje a stáť pri dodávke. 

OZ Odyseus OZ Odyseus OZ Odyseus OZ Odyseus
Zobraziť galériu
(5)

Prvé tri hodiny v teréne

Pracovníčky mi ukázali, ako je zariadenie dodávky zorganizované, vysvetlili mi základné pravidlá a spoločne sme vyrazili do širšieho centra mesta. Našou prvou úlohou bolo vyprázdniť takzvané fixpointy

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
BRATISLAVA DROGY REPORTÁŽE ZO SLOVENSKA SEX/LIFE
KVÍZ: Zvládol by si test z autoškoly aj dnes? Zisti, či máš stále nárok na vodičský preukaz
KVÍZ: Zvládol by si test z autoškoly aj dnes? Zisti, či máš stále nárok na vodičský preukaz
včera o 11:00
VIDEO: Dojemná rozlúčka obľúbeného chatára s Tatrami. Viktor Beránek po takmer 50 rokoch opúšťa Chatu pod Rysmi
VIDEO: Dojemná rozlúčka obľúbeného chatára s Tatrami. Viktor Beránek po takmer 50 rokoch opúšťa Chatu pod Rysmi
včera o 14:25
VIDEO: Pacientka s Parkinsonovou chorobou hrala na klarinete počas operácie mozgu. Pocítila okamžité zlepšenie
VIDEO: Pacientka s Parkinsonovou chorobou hrala na klarinete počas operácie mozgu. Pocítila okamžité zlepšenie
včera o 19:12
Pes spôsobil požiar v dome, keď sa hral s batériou. Celú situáciu zachytila kamera
Pes spôsobil požiar v dome, keď sa hral s batériou. Celú situáciu zachytila kamera
včera o 15:36
VIDEO: Rodina s 9-mesačným bábätkom sa pokúsila vystúpiť na Rysy. Bez výstroja uviazli na vrchole
VIDEO: Rodina s 9-mesačným bábätkom sa pokúsila vystúpiť na Rysy. Bez výstroja uviazli na vrchole
včera o 18:17
„Dúfam, že sa zmestím do 100 €.“ Pýtali sme sa Slovákov, koľko plánujú minúť na vianočné darčeky (ANKETA)
Sponzorovaný obsah
„Dúfam, že sa zmestím do 100 €.“ Pýtali sme sa Slovákov, koľko plánujú minúť na vianočné darčeky (ANKETA)
dnes o 09:00
FVLCRVM vydal po dekáde na scéne debutový album: „Východná Európa je plná protikladov, ktoré nechápem“ (ROZHOVOR)
Slovensko
včera o 14:00
Odporúčané
FVLCRVM vydal po dekáde na scéne debutový album: „Východná Európa je plná protikladov, ktoré nechápem“ (ROZHOVOR)
včera o 14:00
French Montana čelí žalobe za milión dolárov. Obvinili ho z krádeže luxusných hodiniek
pred 2 dňami
Je čas oprášiť plešatú parochňu: Pitbull sa vracia do Prahy. Vieme, kedy vystúpi a koľko budú stáť vstupenky
pred 2 dňami
Testovali sme trvanlivé croissanty s Francúzmi: Jeden z najlacnejších je podľa nich najlepší. OG klasika sklamala
Testy
11. 10. 2025 10:30
refresher+
Odporúčané
Testovali sme trvanlivé croissanty s Francúzmi: Jeden z najlacnejších je podľa nich najlepší. OG klasika sklamala
11. 10. 2025 10:30
Kúsok Paríža v srdci Bratislavy. „Nechceme, aby sa naši hostia cítili ako na Slovensku,“ hovorí majiteľka reštaurácie Colette
15. 10. 2025 11:00
Ktorá košická pekáreň je najlepšia? Našiel som svetové chlebíčky a najchutnejší croissant (Reportáž)
17. 10. 2025 17:00
Nezmeškaj veľké zľavy a fresh kúsky od Adidas, Represent či Carhartt WIP. Budú tvoje za výhodné ceny
Doplnky
pred hodinou
V spolupráci
Nezmeškaj veľké zľavy a fresh kúsky od Adidas, Represent či Carhartt WIP. Budú tvoje za výhodné ceny
pred hodinou
Martin bol vyhadzovač z Dúbravky, teraz predáva luxusné hodinky za desaťtisíce
pred 3 dňami
TOP zimná obuv pre mužov: Modely Massimo Dutti, Timberland či Yuketen ponúkajú ochranu, komfort a štýl
