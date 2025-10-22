- produkty a služby určené pre osoby staršie ako 18 rokov
Pomáhajú ľuďom na okraji spoločnosti, pretože na každom ľudskom živote záleží. Čo všetko obnáša práca pracovníka v OZ Odyseus? Skúsila som sa na jeden deň stať ich členkou.
Nie každý pracovný deň sa začína pri počítači a končí v klimatizovanej kancelárii. Pracovníčky z občianskeho združenia Odyseus pracujú v uliciach Bratislavy. Ich pracoviskom sú tmavé parkoviská či miesta, kde by sa niektorí ľudia báli ísť aj za bieleho dňa. V rukách nenosia zmluvy a papiere, ale balíčky kondómov, vložky a čisté injekčné striekačky.
Ich práca je na prvý pohľad jednoduchá – výmena injekčných striekačiek či rozdávanie ochranných pomôcok. V skutočnosti však predstavuje nesmierne náročnú a dôležitú činnosť. Chránia verejné zdravie, predchádzajú šíreniu infekcií a poskytujú ľuďom, ktorých spoločnosť často ignoruje alebo odsudzuje, pocit prijatia, dôstojnosti a záujmu.
Odyseus stojí po boku tým, ktorí častokrát stoja na okraji spoločnosti. Ľuďom, ktorí užívajú drogy, ale aj tým, ktorí pracujú v sexbiznise. Za ich príbehmi sa však skrývajú rovnaké potreby ako u každého z nás: bezpečnosť, zdravie či dôstojnosť.
Nemoralizujú a nemajú žiadne predsudky a namiesto otázok typu „prečo takto žiješ?“ prinášajú nielen praktickú pomoc, ale aj odborné služby zamerané na znižovanie rizík a škôd spojených s užívaním drog, sociálne poradenstvo, psychologickú pomoc a mnoho iných. Byť s nimi v teréne znamenalo pre mňa pochopiť, že na každom ľudskom živote záleží.
Nie každý chápe, prečo sa Odyseus zameriava práve na ľudí, ktorí užívajú drogy či pracujú v sexbiznise. Výmena ihiel môže v ľuďoch evokovať to, že tým predlžujú ich závislosť a podporujú užívanie drog. Isté však je, že svojou prácou znižujú riziko šírenia HIV, hepatitídy a ďalších vážnych ochorení, ktoré sa prenášajú znečistenými ihlami, či nechráneným pohlavným stykom. OZ Odyseus v skutočnosti chráni nás všetkých.
Popri starostlivosti o ľudí užívajúcimi drogy, či pracovníčky v sexbiznise, pomáhajú ľuďom aj s bývaním. S klientelou chodia aj k lekárom, spolupracujú s gynekologickými, chirurgickými či infektologickými ambulanciami. Pomáhajú im aj platiť za lieky na predpis alebo s vyšetreniami, ktoré poisťovne nepreplácajú.
Zaujímalo ma, aká je táto práca náročná a čo všetko v uliciach Bratislavy zažívajú. Preto som sa obrátila na Odyseus s prosbou, či by som s nimi mohla stráviť jeden deň v teréne. Podmienkou bolo, aby som zachovala anonymitu všetkých zúčastnených.
Ako funguje Odyseus?
Terénna práca v Odyseu má jasný systém. Každý mesiac vydávajú magazín INTOXI, kde sa klientela dozvie, v ktorej lokalite ich možno nájsť. Jazdia s dodávkou, ktorá je vybavená všetkým materiálom.
Ľudia z komunity už tento systém dobre poznajú a väčšina si stráži dátumy, aby si aspoň raz za čas prišli vymeniť materiál. Niektorí však prídu len tak, porozprávať sa, podeliť sa o to, čo majú nové, poradiť sa alebo si dať teplý nápoj. V zime je to najčastejšie čaj, v lete osviežujúca limonáda.
Odyseus ženám prináša aj oblečenie, pre ľudí pracujúcich v sexbiznise sú k dispozícii kondómy, či lubrikačné gély, pre ženy zasa menštruačné vložky, tampóny a vlhčené vreckovky. Koľko použitých ihiel klient/ka odovzdá, toľko čistých dostane, a k tomu päť navyše. Takýto výdajový kľúč je podľa pracovníkov motivačný a funguje. Návratnosť injekčných striekačiek je okolo 85%.
K tomu niekedy robia bezplatné testy na krv a pohlavné infekcie. Aj tu platí zásada absolútnej diskrétnosti: terénne pracovníčky si medzi sebou nevymieňajú informácie o výsledkoch testov a vedú iba anonymnú databázu.
Pri nečakaných alebo rizikových situáciách má hlavné slovo koordinátorka výjazdu. Bezpečnosť je vždy na prvom mieste. Terénne pracovníčky sa preto nikdy nevzďaľujú od svojich kolegýň.
Práve financovanie je obrovskou výzvou. Každý rok sa Odyseus uchádza o podporu pri desiatkach grantov a projektov, doma aj v zahraničí, pričom úspešných je približne len polovica. Najväčším podporovateľom terénnej sociálnej služby je aktuálne Hlavné mesto Bratislava, ktorému to vyplýva aj zo zákona o sociálnych službách. Ďalšie zdroje tvoria rôzne nadácie či mestské časti. Len na samotný materiál minulo združenie v roku 2024 približne 70-tisíc eur.
Celodenná šichta
Môj deň mal dve pracovné zmeny. Mojou koordinátorkou bola Maťa, ktorá je v organizácii štyri roky. Pracuje na plný úväzok a po štúdiu sociálnej práce sa rozhodla, že chce zostať pri tom, čo ju napĺňa. Dohodli sme sa, že sa stretneme v kancelárii o 12:30. Tam sme si pripravili všetok materiál do terénu, urobili potrebné výpočty, zapísali informácie do tabuliek a až potom sme sa vydali na výjazd.
V kancelárii som sa stretla aj s Ninou, mojou ďalšou kolegyňou. Do terénu sme tak vyrazili tri. Každá z nás mala vopred určenú svoju úlohu. Keďže nie som zaočkovaná proti hepatitíde A a B, nemohla som manipulovať s použitým materiálom – teda ani zbierať striekačky či prenášať nádoby na odpad. Moja úloha bola jednoduchšia: nalievať nápoje a stáť pri dodávke.
Prvé tri hodiny v teréne
Pracovníčky mi ukázali, ako je zariadenie dodávky zorganizované, vysvetlili mi základné pravidlá a spoločne sme vyrazili do širšieho centra mesta. Našou prvou úlohou bolo vyprázdniť takzvané fixpointy –
