dnes 22. októbra 2025 o 16:00
Čas čítania 2:32

Padel je nový športový fenomén. Po prvej hodine som pochopila, prečo ho všetci tak milujú

Padel je nový športový fenomén. Po prvej hodine som pochopila, prečo ho všetci tak milujú
Zdroj: Refresher/Hana Divišová
Hana Divišová
Hana Divišová
Padel nie je len trend, ale čistý športový zážitok, ku ktorému sa chceš okamžite vrátiť.

Kým ešte pred pár rokmi o padeli na Slovensku takmer nikto nepočul, dnes záujem oň rastie rýchlejšie než počet pekární v Bratislave. Padelové kurty pribúdajú a všetci, ktorí ho raz vyskúšali, hovoria jedno: „Musíme si to zopakovať“.

Chcela som na vlastnej koži zistiť, čo robí tento šport tak návykovým. Oslovila som preto Aurial Padel Bratislava, najväčšiu padelovú arénu v strednej Európe, aby som si pod vedením kvalifikovaného trénera vyskúšala „tenis so stenami“ – ako by som šport opísala kamarátom ešte predtým, než som si ho zahrala.

Padel
Zdroj: Refresher/Hana Divišová
Tréner Michal Marko ma však hneď vyviedol z omylu. Padel je podľa jeho slov nový svet taktiky, spolupráce a pohybu.

V tomto článku si prečítaš:
  • V čom je padel náročnejší než tenis?
  • Prečo si padel zamiluješ už po prvej hodine?
  • Kto hrá padel?
  • Dá sa ním na Slovensku reálne živiť?

Základy padelu v skratke

Na prvý pohľad vyzerá padel celkom jednoducho, ale má pár pravidiel, ktoré stoja za zmienku. Hrá sa vo štvorhre, teda dvojica proti dvojici, na menšom ihrisku ako v tenise, obklopenom sklom a pletivom, od ktorých sa loptička môže odraziť.

Tréner Michal mi vysvetlil, že hra sa vždy začína podaním zospodu. Loptička sa môže odraziť od steny až potom, ako sa dotkne zeme, ale nesmie ju trafiť priamo po údere. A čo sa týka bodovania – funguje to rovnako ako v tenise, hrá sa na dva víťazné sety do šiestich.

Padel
Zdroj: Refresher/Hana Divišová

Náročnosť samozrejme závisí od toho, proti komu hráš. Dá sa hrať úplne rekreačne, ale aj v poriadne vysokom tempe. Michal, ktorý bol mimochodom majstrom Slovenska v tenise do 18 rokov, mi povedal, že padel je podľa neho dokonca fyzicky náročnejší. „Výmeny sa niekedy zdajú nekonečné, zapájaš celé telo a potrebuješ rýchle reakcie aj dobrú koordináciu,“ hovorí.

Láska po prvej hodine

Pýtala som sa aj, prečo padel všetci tak ospevujú a aké reakcie nováčikov vníma Michal. „Je pomerne jednoduchý na učenie,“ povedal. „Už pri prvej hre si dokážeš so súpermi prehodiť niekoľko loptičiek, a to ľudí baví a motivuje,“ pokračoval.

A mal pravdu. Teda, o tej „jednoduchosti“ by sa dalo diskutovať – hlavne, ak nie si práve talent na loptové športy ako ja, ale padel si ma aj tak získal hneď. Možno práve tým, že pri padeli nejde len o hru, ale aj o sociálny rozmer. Vôbec som nemala pocit, že som na tréningu a precvičujem si celé telo. Skôr to bolo, akoby som bola s kamarátmi a popritom som si aj zašportovala.

Padel
Zdroj: Refresher/Hana Divišová
Padelová komunita

Ako mi povedal Michal, komunita padelistov je neuveriteľne pestrá – „Naši najmladší hráči majú štyri roky a najstarší osemdesiat,“ hovorí. „Je to mix úplne rôznych ľudí – od rodín s deťmi až po manažérov, ktorí si po práci prídu vybiť stres,“ dodal Michal.

A práve v tom je čaro padelu. Na kurtoch sa stretávajú úplní nováčikovia aj skúsení hráči. Padel totiž nie je len o hre, ale aj o spoločnom čase a atmosfére, ktorá ťa vtiahne.

V Aurial Padel Bratislava sa navyše často konajú turnaje, rôzne eventy aj priateľské zápasy, pri ktorých sa stretne celá komunita. Je to miesto, kde sa šport kombinuje so spoločenským životom – a ak ich sleduješ na Instagrame, vieš, že tá energia z kurtov sa prenáša aj mimo nich.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Slovenská padelová asociácia (@padelslovakia)

Dá sa ním na Slovensku uživiť?

„Ako tréner áno,“ hovorí Michal, ktorý sa padelu venuje profesionálne už päť rokov. „Ako hráč to zatiaľ nejde, ale situácia sa rýchlo mení. Popularita padelu rastie, pribúda viac centier, turnajov aj trénerov. Do budúcna verím, že padel môže byť nielen hobby, ale aj kariéra,“ pripomenul.

A vyzerá to, že má naozaj pravdu. Slovensko sa už začína objavovať aj na medzinárodných turnajoch, napríklad na majstrovstvách Európy. Ak popularita porastie týmto tempom, je dosť možné, že o pár rokov sa padel stane nielen obľúbeným voľnočasovým športom, ale aj serióznou kariérnou cestou pre novú generáciu hráčov.

BRATISLAVA ŠPORT TRENDY
Séria Jumanji sa dočká nového filmu! Vieme, ktoré hviezdy sa objavia v pokračova...
Separ prepísal históriu hudby na Slovensku. Takto vyzeral jeho vypredaný štadión
Life is Porno predstavilo zimnú kolekciu. V týchto kúskoch ťa chlad nedostane
