Priprav sa, niektoré otázky potrápia aj skúsených vodičov! 🚦
Pamätáš si ešte všetky pravidlá cestnej premávky, ktoré si sa učil v autoškole? Roky za volantom síce dávajú človeku prax, no niektoré situácie vedia stále poriadne potrápiť. Otestuj sa na oficiálnych otázkach Ministerstva vnútra a zisti, či by si skúšky na vodičák zvládol aj dnes — alebo by si si mal radšej zopakovať pravidlá cestnej premávky.
Test z autoškoly
1 10
Dať prednosť v jazde sa rozumie povinnosť.
Účastníka cestnej premávky počínať si tak, aby ten, kto má prednosť v jazde, nemusel náhle zmeniť smer alebo rýchlosť jazdy.
Účastníka cestnej premávky počínať si tak, aby inému účastníkovi cestnej premávky nevzniklo nijaké nebezpečenstvo.
Chodca predchádzajúceho na priechode pre chodcov neobmedziť motorové vozidlá prichádzajúce sprava.
Zdroj: MV SR
2 10
Môže vodič motorového vozidla jazdiť vyššou rýchlosťou na úseku cesty označenom touto dopravnou značkou?
Nesmie jazdiť vyššou rýchlosťou.
Áno, smie jazdiť rýchlosťou; ak pritom neprekočí najväčšiu konštrukčnú rýchlosť vozidla, a ak ide o jazdnú súpravu ani najväčšiu konštrukčnú rýchlosť nijakého z vozidiel súpravy.
Áno, smie jazdiť vyššou rýchlosťou; bez ohľadu na konštrukčnú rýchlosť ťažného vozidla sa berie ohľad iba na konštrukčnú rýchlosť prípojného vozidla.
3 10
Prečo je predchádzanie nákladného vozidla nebezpečnejšie ako predchádzanie osobného automobilu?
Nákladné vozidlo je pomalšie ako osobný automobil.
Nákladné vozidlo je dlhšie ako osobný automobil.
Nákladné vozidlo je ťažšie ako osobný automobil.
Zdroj: MVSR
4 10
Táto dopravná značka informuje
O odporúčaných rýchlostiach na cestách.
Vodičov vchádzajúcich na územie Slovenskej republiky o najvyššej dovolenej rýchlosti a o dennom svietení.
O najvyšších dovolených rýchlostiach na cestách pre motorové vozidlá.
5 10
Vodič nesmie zastaviť a stáť.
Na križovatke a vo vzdialenosti kratšej ako 15 m pred hranicou križovatky a 10 m za ňou.
Na križovatke a vo vzdialenosti kratšej ako 5 m pred hranicou križovatky a 5 m za ňou.
V obci na križovatke tvaru „T“ na náprotivnej strane vyúsťujúcej cesty.
Zdroj: MVSR
6 10
Posledné prejde cez križovatku.
Tvoje vozidlo.
Zelené vozidlo.
Žleté vozidlo.
7 10
Hĺbka hlavných drážok pneumatiky nemôže byť menšia ako
1 mm na vozidlách kategórie L1e.
1,5 mm na vozidlách kategórie L1e.
1,8 mm na vozidlách ostatných kategórií.
Zdroj: MV SR
8 10
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
1.modré, 2. zelené, 3. žlté.
1.žlté, 2. zelené, 3. modré.
1.zelené, 2. modré, 3. žlté.
9 10
Výstražné dopravné značky
vymedzujú miesta, kde platia osobitné pravidlá cestnej premávky, poskytujú účastníkom cestnej premávky informácie dopravného významu alebo slúžia na ich orientáciu.
ukladajú účastníkom cestnej premávky príkazy, zákazy alebo obmedzenia alebo im umožňujú výnimky zo všeobecných pravidiel cestnej premávky.
upozorňujú účastníkov cestnej premávky na miesto, kde môže hroziť nebezpečenstvo, ktoré je ťažko včas rozoznateľné aj pri dodržaní primeranej opatrnosti.
Zdroj: MVSR
10 10
Táto dodatková tabuľka
Zakazuje vjazd bicyklov; zákaz sa nevzťahuje na prípady, keď je bicykel tlačený.
Umiestnená pod značkou Jednosmerná cesta umožňuje cyklistom jazdiť v oboch smeroch; vodič iného vozidla je povinný zvýšiť opatrnosť voči cyklistom v priebehu jednosmernej cesty.
Prikazuje cyklistom zosadnúť z bicykla.