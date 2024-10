Trikrát povedz jej meno a zjaví sa v zrkadle: mrazivú legendu o Krvavej Mary inšpirovala skutočná žena

Legendu o duchovi ženy, ktorý je zakliaty v zrkadle, mnohí veľmi dobre poznáme. Len málokto však vie, odkiaľ pochádza, a že jedna Krvavá Mary skutočne žila.

Vráťme sa na chvíľu späť na základnú školu. Si šiestak a dohodol si sa so svojimi dvoma spolužiakmi, že u teba dnes večer prespia. Rodičia, ktorí sú na poobednej, ti prespávačku povolili, ale musel si im sľúbiť, že nebudete vystrájať. Do desiatej večer tak máte „voľný byt“ len pre seba.

Ako inak, celé poobede strávite hraním playstationu a sledovaním zábavných videí na Youtube. Ani neviete, kedy ubehlo toľko hodín, a zrazu je vonku tma. Hranie hier vás už zunovalo a tak jeden z kamarátov v snahe zabiť nudu začne rozprávať desivú historku o Krvavej Mary.

„Hovorí sa, že keď pri zhasnutom svetle zopakuješ pred zrkadlom trikrát po sebe ‚Krvavá Mary‘, zjaví sa v ňom duch mŕtveho dievčaťa a vyškriabe ti oči,“ priblíži. Len čo dopovie, s ďalším spolužiakom si vymeníte pohľady a zborovo sa spýtate: „Vyskúšame to?“

Napriek tomu, že ťa predstava vyvolávania duchov desí, detská zvedavosť vyhráva v tomto prípade nad strachom 1:0. Rozbehneš sa preto do obývačky, aby si z komody vykutral mamine čajové sviečky, pohľadáš zapaľovač a zábava sa môže začať.

Len čo pozhasínaš lampy v byte, cítiš vo svojom tele napätie. Na nič nečakáte a s kamarátmi sa rovno postavíte pred zrkadlo, ktoré osvetľuje len jemná žiara sviečky. „Ideme na to?“ spýtaš sa pošepky a spolužiaci súhlasne prikývnu hlavou. Vystrašený niekoľkokrát preglgneš naprázdno a zhlboka sa nadýchneš. Keď ste všetci pripravení na okamih pravdy, zborovo odrecitujete: „Krvavá Mary, Krvavá Mary, Krvavá Mary!“

Vydesení mlčky hľadíte do zrkadla. Človek by sa nikomu z vás krvi nedorezal. „Niečo sa v odraze mihlo,“ zakričí spolužiak a všetci traja sa hystericky rozbehnete k vypínaču lampy, aby ste mohli rozsvietiť. A hoci Krvavú Mary v odraze nevideli – minimálne nie tak, ako to hovorí legenda, na dnes máte duchov dosť. Netrpezlivo odrátavate hodiny, kedy sa konečne vrátia tvoji rodičia z práce, lebo po tomto hlúpom nápade sa už v byte sami necítite bezpečne.

Podobnú historku s Krvavou Mary v detstve zažila väčšina z nás. Len málo ľudí však vie, ako táto svetovo známa legenda o pomstychtivom duchovi zakliatom v zrkadle vznikla. Aby sme to zistili, musíme sa vrátiť do minulosti a hľadať podobnosti s reálnymi ľuďmi a poverou. A ver, že niektoré sú dosť mrazivé.

Ešte predtým, ako sa spolu dáme do pátrania, by sme ti však radi pripomenuli, že tvoriť kvalitný obsah môžeme len vďaka našim predplatiteľom. Ak sa ti naša práca páči, podporiť nás môžeš vstupom do klubu Refresher+. A v prípade, že miluješ Halloween rovnako ako my, príď ho s nami osláviť na Refresher Halloween párty v Šafku.

V tomto článku si prečítaš: Koľko rokov sa už tradujú príbehy o Krvavej Mary.

Ako si ich vysvetľuje odborník na folklór.

Prečo sa mnohí ľudia domnievajú, že môže byť Krvavou Mary jedna z anglických kráľovien.

Príbeh o žene, ktorá pred svojou popravou povedala, že bude strašiť každého, kto vysloví jej meno pri zrkadle.

Prečo si ľudia zo zahraničia myslia, že Krvavá Mary mohla kedysi žiť na území dnešného Slovenska.

Fenomén medzi legendami

Väčšina duchárskych legiend a historiek sa viaže k jednému konkrétnemu miestu či predmetu, čo však pri Krvavej Mary neplatí. Vďaka tomu, že ju poznajú ľudia z rozličných generácií a zemepisných šírok, môžeme túto legendu označiť za akýsi „fenomén“ medzi strašidelnými príbehmi.

Hoci nikto netuší, ako dlho sa už príbehy o duchovi ženy rozprávajú, podľa historikov ich korene siahajú až do 70. rokov minulého storočia, píše portál How Stuff Works. Keďže sú známe v rôznych krajinách, pochopiteľne sa v závislosti od regiónu mierne líšia, pointa však vždy zostáva rovnaká.

Legendy hovoria, že na to, aby človek vyvolal ducha Krvavej Mary, musí po tme pred zrkadlom niekoľkokrát po sebe vysloviť jej meno. Čo bude nasledovať neskôr, už každá verzia príbehu opisuje trochu inak.

Krvavá Mary. Zdroj: getimg.ai

Podľa niektorých historiek sa duch ženy zjaví v zrkadle a bude iba hrozivo civieť na človeka, ktorý ho vyvolal. Ďalšie zase tvrdia, že Mary načiahne svoju ruku zo zrkadla, aby vyškrabala oči tomu, kto sa ju opovážil prebudiť z večného spánku.

Podľa úplne najdesivejšieho scenára bude Mary až do konca života prenasledovať a strašiť všetkých ľudí, ktorí pred zrkadlom vyslovili jej meno. Niektorí z nich zo strachu zošedivejú, iní navždy zmiznú bez stopy.

V menej rozšírených variantoch príbehu sa hovorí, že na vyvolanie ducha nestačí iba vysloviť jeho meno, ale je potrebné ho zaspievať – prípadne dookola opakovať „verím v Krvavú Mary“. Ducha údajne môžeš vyvolať aj tak, že ho vyprovokuješ a pred zrkadlom povieš: „Zabil som tvoje dieťa, Krvavá Mary.“

Početnosť verzií príbehu a fakt, že je známy po celom svete, podnecuje otázky, odkiaľ pochádza, a kto vlastne bola Krvavá Mary?