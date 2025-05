Dvojičky Sabina a Ursula Erikssonové vyvolali chaos na anglickej diaľnici M6, keď sa začali hádzať pod rýchlo idúce autá. Policajtov, ktorí ich chceli ošetriť, fyzicky napádali a nadávali im.

17. mája 2008, West Midlands, Anglicko – Na záberoch bezpečnostnej kamery vidno dve ženy, ktoré sa pohybujú medzi zvodidlami uprostred rušnej diaľnice M6. Zrazu jedna z nich prekročí zvodidlá a rozbehne sa na cestu, ignorujúc rušnú premávku. Druhá žena ju bezhlavo nasleduje.

Len čo vstúpia na diaľnicu, rúti sa na ne červený Seat Leon. Vodič už nestíha zabrzdiť, a tak strhne volant do vedľajšieho pruhu. Napriek tomu sa nevyhne jednej zo žien a udrie ju nárazníkom.

Hoci len o vlások unikla smrti, naďalej kľučkuje medzi autami s takým pokojom, akoby sa prechádzala parkom. Nezastaviteľná dvojica, ktorá si zjavne pomýlila videohru s realitou, sa zázrakom dostane na druhú stranu cesty bez väčších zranení. Pri krajnici jedna zo žien vyloví z vrecka balíček cigariet. Zapáli si a cigaretou ponúkne aj ďalšiu hazardérku so životom.

Autostrádou sa začne ozývať siréna policajného auta. Bleskovou rýchlosťou sa rútia k nebezpečným osobám. V tesnom závese za nimi ide štáb kameramanov, ktorí práve filmujú dokumentárny seriál o ich práci v teréne. Hoci na záberoch z bezpečnostnej kamery vyzerali ženy ako načisto šialené, teraz len stoja, fajčia a priateľsky sa rozprávajú.

Keď muži zákona zastavia pred nebezpečnými osobami a pýtajú si od nich doklady, zisťujú, že ide o identické dvojčatá Sabinu a Ursulo Erikssonové zo Švédska. Na policajtov obe pôsobia príčetne. Dúfajú, že išlo len o jednorazovú nerozvážnosť, ktorá sa už nebude opakovať. Vytiahnu zápisnicu, aby všetko spísali, ženám dali pokutu a mohli pokračovať ďalej v chytaní cestných pirátov.

Ursula sa však zrazu rozbehne na cestu, priamo pod kolesá rozbehnutého nákladiaku. Policajt ju v poslednej chvíli zdrapne za kabát, ale žena sa z neho vyvlečie a ako posadnutá diablom uteká naproti vlastnej smrti. Pred zrakmi šokovaných policajtov ju prevalcuje kamión. Silný náraz ženu vyzuje z topánok a odhodí jej domlátené telo na druhú stranu diaľnice.

Policajti sa ani nestihnú spamätať z šoku, keď Sabina nasleduje svoju sestru. „Ukradnú vám orgány,“ zvreskne z plných pľúc a skočí na kapotu okoloidúceho Volkswagenu Polo. Muži zákona ihneď bežia ženám na pomoc.

Ursula hystericky kričí, nadáva a pľuje na policajtov, ktorí ju ratujú. Po príchode sanitky odmieta ošetrenie. O niečo jednoduchšie to majú so Sabinou, ktorá po náraze skončila v bezvedomí. Keď sa však po chvíli preberie, je ešte agresívnejšia ako jej sestra. „Poznám vás, nie ste skutočný. Prečo ma chcete zabiť?“ zakričí na najbližšie stojacu policajtku, rozbehne sa k nej a udrie ju do tváre.

Mrazivé zábery, ktoré nafilmovali na anglickej diaľnici M6 dokumentaristi stanice BBC šokovali celý svet. Čo bolo horšie, predchádzali niečomu ešte desivejšiemu – vražde. Len niekoľko desiatok hodín po incidente jedna zo sestier dobodala nožom nevinného človeka.

V tomto článku si prečítaš: Prečo išli ženy po príchode do Anglicka hneď na policajnú stanicu.

Prečo si niektorí ľudia mysleli, že v čase incidentu boli posadnuté diablom.

Ako Sabina Eriksson flitrovala na stanici s policajtmi, keď vypovedala o incidente.

Ako zavraždila nevinného človeka a čo potom robila v uliciach mesta Stoke-on-Trent s kladivom v ruke.

Ako skončila z 12 metrov vysokého mostu a polámala si lebku a členky.

Aký trest udelil Sabine súd a čo je so sestrami v súčasnosti.

O ďalších desivých prípadoch, kedy dvojičky spoločne páchali zločiny v psychóze.

Krvavá dovolenka

Sabina a Ursula Erikssonové sa narodili v roku 1967 vo Švédsku. O ich živote pred osudným incidentom toho vieme len veľmi málo. Podľa zdravotných záznamov dvojčatá netrpeli duševnými chorobami, obe viedli riadny život a nikdy nemali problémy so zákonom, píše Machester Evening News.

Sestry spolu žili v rodnom dome vo Švédsku až do roku 2000, keď ich cesty rozdelila láska. Sabina sa so svojím partnerom a dvoma deťmi presťahovali do Írska, kde sa usadili v meste Cork. Ursula odišla za novým životom do USA.

V roku 2008 si naplánovali spoločný výlet do Anglicka. Dohodli sa, že sa stretnú v Liverpoole, odkiaľ spoločne vyrazia spoznávať pamiatky Spojeného kráľovstva. 16. mája sestry vycestovali každá zo svojej domoviny, aby stihli zraz v meste legendárneho futbalového klubu.

Keď dorazili na dohodnuté miesto stretnutia, začali sa správať zvláštne.