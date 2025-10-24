V Amerike na Halloweene nešetria. Analytici očakávajú, že na celú parádu minú tento rok rekordných 13 miliárd dolárov, čo je v prepočte približne 11 miliárd eur.
Američania milujú všetky svoje sviatky – možno aj preto, že ich majú oveľa menej ako my.
Každý z nich oslavujú vo veľkom. Halloween nie je ani oficiálny sviatok, ale pre Američanov je to príležitosť vyzdobiť si domy, obliecť si kostýmy a vychutnať si sezónne drinky či iné tematické zábavky. Pravý americký Halloween som zažila minulý rok prvýkrát, no ihneď som si ho obľúbila.
Donedávna som si myslela, že jesenná sezóna sa oficiálne začína vtedy, keď Starbucks
zaradí do ponuky pumpkin spice latte. To možno platí v Európe. V USA sa zjesenieva
ešte keď je leto v plnom rozkvete. Majú na to – ako na všetko – aj špeciálny názov:
„Summerween“. Znamená to, že niektorí veľkí predajcovia, ako napríklad Walmart, vystavia
jesenný a halloweensky tovar už na prelome júla a augusta. Ďalší sa postupne pridávajú a
v polovici augusta už po lete nie je ani stopy.
S príchuťou tekvice zoženieš takmer všetko
Rovnaká „halloweenska horúčka“ s miernym oneskorením ovládne aj supermarkety a kaviarne. Obľúbený reťazec s mrazeným jogurtom zaraďuje do ponuky pumpkin spice príchuť už začiatkom augusta. Spomínaný Starbucks v druhej polovici mesiaca, zatiaľ čo v Európe väčšinou až na začiatku septembra. V septembri nájdeš v Amerike už v každom supermarkete jesenné príchute snáď všetkého, čo si len dokážeš predstaviť.
Cestoviny a čipsy v tvare jesenných listov, tekvicový popcorn, ochutené tekvicové smotany
do kávy, syry či dokonca mäsové výrobky s príchuťou pumpkin spice. Nestačí, keď to „chutí“, musí to aj „voňať“, takže okrem sviečok si môžeš kúpiť aj vrecia na smeti či toaletný
papier s jesennou vôňou.
Minulý rok som sa na konci septembra aj ja naladila na rovnakú vlnu a vybrala sa do mesta kúpiť si zopár jesenných a halloweenskych dekorácií. Bohovia maloobchodu mi však uštedrili krutú lekciu. V regáloch obchodov nezostalo už takmer nič jesenné a halloweenske. Ligotali sa tam vianočné ozdoby. Tento rok som si prezieravo kúpila zmes na chai latte už v auguste.
Navyše, niekedy na konci augusta sa po celej Amerike objavia špecializované
halloweenske obchody. Tam sa môžeš totálne vyblázniť. Majú kostýmy, mejkap, rekvizity,
dekorácie – skrátka všetko, čo potrebuješ, aby si z najstrašidelnejšieho dňa v roku mal
dokonalý zážitok. Po Halloweene všetky tieto prevádzky pozatvárajú.
Skutočný halloweensky ošiaľ vypukne začiatkom októbra. Väčšina Američanov si
pripraví výzdobu a z večera do rána vyzdobia predzáhradky kostlivcami, obrovskými tekvicami, duchmi, ježibabami a umelými pavučinami. Halloweenske dekorácie nájdeš aj v takej váženej inštitúcii, akou je policajná stanica. Je to pastva pre oči, ktorá, najmä deťom,
spríjemní jazdu autom.
Očakávajú rekordné výdavky
Američania na Halloweene nešetria – hlavne nech majú veľa výzdoby a nech má ten správny efekt. Halloween plánuje tento rok oslavovať približne 73 % Američanov. Analytici očakávajú, že na celú parádu minú rekordných 13 miliárd dolárov (približne 11 miliárd eur, pozn. red), čo vychádza zhruba 114 dolárov (približne 100 eur, pozn. red.) na osobu. Majetnejšie domácnosti s malými deťmi pokojne minú aj dve tisícky.
Za rekordnými číslami sa však neskrýva len potreba mať najlepšie vyzdobený dom či usporiadať najokázalejšiu párty, ale aj fakt, že pre dovozové clá porástli ceny dekorácií a kostýmov. Tie sú často úplne alebo čiastočne vyrábané v Číne, pre ktorú aktuálne platia importné clá vo výške 10 %.
Z detstva si pamätám, že keď som v nejakom americkom filme videla, ako deti chodia
prezlečené od domu k domu a kričia „Trick-or-Treat!“, vždy som to túžila zažiť aj ja. Dieťa
už nie som, ale mám dve, a tak som sa tešila, ako si pôjdem tento sen spolu s nimi splniť.
Halloween si užívajú aj dospelí
Do vedierka som si síce sladkosti nepýtala, ale spolu s manželom a starými rodičmi
sme sa tiež prezliekli do kostýmov a robili sme im doprovod. Je to skutočne ako vo filme. Zábava v uliciach sa tradične začína po zotmení. Nie je to však tak, že deti klopú na každé dvere. Američania si to už uľahčili a zvyčajne si rodiny vonku pripravia pohodlné posedenie, plné košíky sladkostí a čakajú na malé strašidlá.
Niektorí to berú ako susedskú akciu. Popíjajú pri tom drinky alebo počúvajú hudbu a skoro
všetci sú v kostýmoch. Minulý rok sme takto prešli len dve ulice a deti už svoje vedierka
nevládali niesť.
Moje prvotné nadšenie rýchlo vystriedalo uvedomenie si, koľko teraz budeme mať doma
sladkostí. Nie, že by som im nedopriala, ale snažíme sa to limitovať, čo je po Halloweene
mimoriadne náročná úloha. Nakoniec tie sladkosti deti jedli pol roka a to sme
im ešte tajne s manželom pomáhali.
Okrem Trick-or-Treatingu v meste organizujú aj rôzne iné halloweenske aktivity. Môžeš ísť na tématický koncert, párty, pochod či festival alebo navštíviť obrovské strašidelné domy. Hneď po Halloweene tu latinskoamerická komunita oslavuje Día de Los Muertos, teda Deň mŕtvych.
Pozostalí si pripomínajú svojich zosnulých doma, alebo priamo na cintorínoch pripravia malú hostinu a snažia sa ich privolať – oslavy sa však nesú v pozitívnej nálade.
Bývam v Houstone. Jediná vec, ktorá mi tu na to celom trocha nesedí, je počasie. V meste na jeseň nebýva ponurá hmla ani chlad, ktoré by podčiarkovali strašidelnú atmosféru. V Houstone je vždy na konci októbra okolo 30 stupňov Celzia, tekvice sa povaľujú pod palmami a pumpkin spice všetci pijú jedine s ľadom.
Napriek tomu sa na Halloween veľmi tešíme. Zdobíme síce len minimalisticky, ale kostýmy sme si už vymysleli. Ja som sa pokúsila navrhnúť, či by nám tento rok nestačilo prejsť len jednu ulicu. Deti však rýchlo odhalili môj zámer získať menej sladkostí a trvajú na aspoň troch.