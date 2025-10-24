Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 24. októbra 2025 o 7:00
Čas čítania 3:33

Americká rodina minie na halloweensku výzdobu aj 2-tisíc dolárov. S príchuťou „pumpkin spice“ kúpiš i šunku (BARBARA V TEXASE)

Americká rodina minie na halloweensku výzdobu aj 2-tisíc dolárov. S príchuťou „pumpkin spice“ kúpiš i šunku (BARBARA V TEXASE)
Zdroj: Refresher/Barbara Dudeková
Barbara Dudeková
Barbara Dudeková
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

V Amerike na Halloweene nešetria. Analytici očakávajú, že na celú parádu minú tento rok rekordných 13 miliárd dolárov, čo je v prepočte približne 11 miliárd eur.

Američania milujú všetky svoje sviatky – možno aj preto, že ich majú oveľa menej ako my.
Každý z nich oslavujú vo veľkom. Halloween nie je ani oficiálny sviatok, ale pre Američanov je to príležitosť vyzdobiť si domy, obliecť si kostýmy a vychutnať si sezónne drinky či iné tematické zábavky. Pravý americký Halloween som zažila minulý rok prvýkrát, no ihneď som si ho obľúbila.

Donedávna som si myslela, že jesenná sezóna sa oficiálne začína vtedy, keď Starbucks
zaradí do ponuky pumpkin spice latte. To možno platí v Európe. V USA sa zjesenieva
ešte keď je leto v plnom rozkvete. Majú na to – ako na všetko – aj špeciálny názov:
„Summerween“. Znamená to, že niektorí veľkí predajcovia, ako napríklad Walmart, vystavia
jesenný a halloweensky tovar už na prelome júla a augusta. Ďalší sa postupne pridávajú a
v polovici augusta už po lete nie je ani stopy.

Odporúčané
Aneta strávila noc v dome z filmu The Conjuring: Jedna entita ma odtiaľ prenasledovala až domov (Rozhovor) Aneta strávila noc v dome z filmu The Conjuring: Jedna entita ma odtiaľ prenasledovala až domov (Rozhovor) 8. októbra 2025 o 11:00
Odporúčané
Slovenka Mária pracuje v Dubaji ako profesionálna morská panna. V 10-metrovej hĺbke ide o život, no Dubajčania ju obdivujú Slovenka Mária pracuje v Dubaji ako profesionálna morská panna. V 10-metrovej hĺbke ide o život, no Dubajčania ju obdivujú 16. októbra 2025 o 7:00
Odporúčané
Ashley Sienna, Kanaďanka so slovenskou krvou, očarila svojou hudbou Severnú Ameriku. „Môžeš byť éterická aj slobodná“ (Rozhovor) Ashley Sienna, Kanaďanka so slovenskou krvou, očarila svojou hudbou Severnú Ameriku. „Môžeš byť éterická aj slobodná“ (Rozhovor) 28. septembra 2025 o 16:00

S príchuťou tekvice zoženieš takmer všetko

Rovnaká „halloweenska horúčka“ s miernym oneskorením ovládne aj supermarkety a kaviarne. Obľúbený reťazec s mrazeným jogurtom zaraďuje do ponuky pumpkin spice príchuť už začiatkom augusta. Spomínaný Starbucks v druhej polovici mesiaca, zatiaľ čo v Európe väčšinou až na začiatku septembra. V septembri nájdeš v Amerike už v každom supermarkete jesenné príchute snáď všetkého, čo si len dokážeš predstaviť.

halloween usa halloween usa halloween usa halloween usa
Zobraziť galériu
(19)

Cestoviny a čipsy v tvare jesenných listov, tekvicový popcorn, ochutené tekvicové smotany
do kávy, syry či dokonca mäsové výrobky s príchuťou pumpkin spice. Nestačí, keď to „chutí“, musí to aj „voňať“, takže okrem sviečok si môžeš kúpiť aj vrecia na smeti či toaletný
papier s jesennou vôňou.

Odporúčané
Deti v USA dostávajú v škole na obed fast food. Američania bežne jedávajú lievance z prášku a mrazené pizze (BARBARA V TEXASE) Deti v USA dostávajú v škole na obed fast food. Američania bežne jedávajú lievance z prášku a mrazené pizze (BARBARA V TEXASE) 9. októbra 2025 o 19:00

Minulý rok som sa na konci septembra aj ja naladila na rovnakú vlnu a vybrala sa do mesta kúpiť si zopár jesenných a halloweenskych dekorácií. Bohovia maloobchodu mi však uštedrili krutú lekciu. V regáloch obchodov nezostalo už takmer nič jesenné a halloweenske. Ligotali sa tam vianočné ozdoby. Tento rok som si prezieravo kúpila zmes na chai latte už v auguste.

halloween usa
Zdroj: Refresher/Barbara Dudeková


Navyše, niekedy na konci augusta sa po celej Amerike objavia špecializované
halloweenske obchody. Tam sa môžeš totálne vyblázniť. Majú kostýmy, mejkap, rekvizity,
dekorácie – skrátka všetko, čo potrebuješ, aby si z najstrašidelnejšieho dňa v roku mal
dokonalý zážitok. Po Halloweene všetky tieto prevádzky pozatvárajú.

Odporúčané
KVÍZ: Otestuj sa, či poznáš vlajky Severnej Ameriky! Všetky uhádne len skutočný expert KVÍZ: Otestuj sa, či poznáš vlajky Severnej Ameriky! Všetky uhádne len skutočný expert 7. októbra 2025 o 11:00

Skutočný halloweensky ošiaľ vypukne začiatkom októbra. Väčšina Američanov si
pripraví výzdobu a z večera do rána vyzdobia predzáhradky kostlivcami, obrovskými tekvicami, duchmi, ježibabami a umelými pavučinami. Halloweenske dekorácie nájdeš aj v takej váženej inštitúcii, akou je policajná stanica. Je to pastva pre oči, ktorá, najmä deťom,
spríjemní jazdu autom.

Očakávajú rekordné výdavky

Američania na Halloweene nešetria – hlavne nech majú veľa výzdoby a nech má ten správny efekt. Halloween plánuje tento rok oslavovať približne 73 % Američanov. Analytici očakávajú, že na celú parádu minú rekordných 13 miliárd dolárov (približne 11 miliárd eur, pozn. red), čo vychádza zhruba 114 dolárov (približne 100 eur, pozn. red.) na osobu. Majetnejšie domácnosti s malými deťmi pokojne minú aj dve tisícky.

halloween usa
Zdroj: Refresher/Barbara Dudeková

Za rekordnými číslami sa však neskrýva len potreba mať najlepšie vyzdobený dom či usporiadať najokázalejšiu párty, ale aj fakt, že pre dovozové clá porástli ceny dekorácií a kostýmov. Tie sú často úplne alebo čiastočne vyrábané v Číne, pre ktorú aktuálne platia importné clá vo výške 10 %.

Odporúčané
Plánuješ halloweenskú párty doma? Tieto tipy ti zaručia nezabudnuteľný strašidelný večer Plánuješ halloweenskú párty doma? Tieto tipy ti zaručia nezabudnuteľný strašidelný večer 6. októbra 2025 o 15:00

Z detstva si pamätám, že keď som v nejakom americkom filme videla, ako deti chodia
prezlečené od domu k domu a kričia „Trick-or-Treat!“, vždy som to túžila zažiť aj ja. Dieťa
už nie som, ale mám dve, a tak som sa tešila, ako si pôjdem tento sen spolu s nimi splniť.

Halloween si užívajú aj dospelí

Do vedierka som si síce sladkosti nepýtala, ale spolu s manželom a starými rodičmi
sme sa tiež prezliekli do kostýmov a robili sme im doprovod. Je to skutočne ako vo filme. Zábava v uliciach sa tradične začína po zotmení. Nie je to však tak, že deti klopú na každé dvere. Američania si to už uľahčili a zvyčajne si rodiny vonku pripravia pohodlné posedenie, plné košíky sladkostí a čakajú na malé strašidlá.

halloween usa
Zdroj: Refresher/Barbara Dudeková


Niektorí to berú ako susedskú akciu. Popíjajú pri tom drinky alebo počúvajú hudbu a skoro
všetci sú v kostýmoch. Minulý rok sme takto prešli len dve ulice a deti už svoje vedierka
nevládali niesť.

Odporúčané
Na HALLOWEEN party by Refresher nemôžeš chýbať. Vyhraj free vstup do Šafka a drinky na celý mesiac Na HALLOWEEN party by Refresher nemôžeš chýbať. Vyhraj free vstup do Šafka a drinky na celý mesiac 2. októbra 2025 o 13:00

Moje prvotné nadšenie rýchlo vystriedalo uvedomenie si, koľko teraz budeme mať doma
sladkostí. Nie, že by som im nedopriala, ale snažíme sa to limitovať, čo je po Halloweene
mimoriadne náročná úloha. Nakoniec tie sladkosti deti jedli pol roka a to sme
im ešte tajne s manželom pomáhali.

halloween usa
Zdroj: Refresher/Barbara Dudeková

Okrem Trick-or-Treatingu v meste organizujú aj rôzne iné halloweenske aktivity. Môžeš ísť na tématický koncert, párty, pochod či festival alebo navštíviť obrovské strašidelné domy. Hneď po Halloweene tu latinskoamerická komunita oslavuje Día de Los Muertos, teda Deň mŕtvych.

Pozostalí si pripomínajú svojich zosnulých doma, alebo priamo na cintorínoch pripravia malú hostinu a snažia sa ich privolať – oslavy sa však nesú v pozitívnej nálade.

halloween usa
Zdroj: Refresher/Barbara Dudeková

Bývam v Houstone. Jediná vec, ktorá mi tu na to celom trocha nesedí, je počasie. V meste na jeseň nebýva ponurá hmla ani chlad, ktoré by podčiarkovali strašidelnú atmosféru. V Houstone je vždy na konci októbra okolo 30 stupňov Celzia, tekvice sa povaľujú pod palmami a pumpkin spice všetci pijú jedine s ľadom.

Odporúčané
Deti v USA nemajú čas na hranie. Rodičia už od škôlky riešia Harvard (BARBARA V TEXASE) Deti v USA nemajú čas na hranie. Rodičia už od škôlky riešia Harvard (BARBARA V TEXASE) 11. septembra 2025 o 18:00

Napriek tomu sa na Halloween veľmi tešíme. Zdobíme síce len minimalisticky, ale kostýmy sme si už vymysleli. Ja som sa pokúsila navrhnúť, či by nám tento rok nestačilo prejsť len jednu ulicu. Deti však rýchlo odhalili môj zámer získať menej sladkostí a trvajú na aspoň troch.

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
AMERIKA HALLOWEEN
Odporúčame
16-ročná Emma je obeťou šikany, ktorá ju dostala až do kómy. V kinách beží silný film, ktorý by si mal pozrieť každý
Sponzorovaný obsah
16-ročná Emma je obeťou šikany, ktorá ju dostala až do kómy. V kinách beží silný film, ktorý by si mal pozrieť každý
16. 10. 2025 18:00
25-ročná Tea prerobila byt, v ktorom vyrastala: Išla som na to low cost. Kúpila som si niečo, až keď som si naozaj našetrila
refresher+
Odporúčané
25-ročná Tea prerobila byt, v ktorom vyrastala: Išla som na to low cost. Kúpila som si niečo, až keď som si naozaj našetrila
pred 2 dňami
„Dúfam, že sa zmestím do 100 €.“ Pýtali sme sa Slovákov, koľko plánujú minúť na vianočné darčeky (ANKETA)
Sponzorovaný obsah
„Dúfam, že sa zmestím do 100 €.“ Pýtali sme sa Slovákov, koľko plánujú minúť na vianočné darčeky (ANKETA)
pred 2 dňami
Ľubo odišiel s rodinou žiť na Sardíniu: U domácich s angličtinou nepochodíš, žijeme lacnejšie, než na Slovensku (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Ľubo odišiel s rodinou žiť na Sardíniu: U domácich s angličtinou nepochodíš, žijeme lacnejšie, než na Slovensku (Rozhovor)
včera o 07:00
Samuel žije s Visual snow syndrómom: Nemôžem ísť na nákup, pozrieť si film ani si nájsť prácu
refresher+
Odporúčané
Samuel žije s Visual snow syndrómom: Nemôžem ísť na nákup, pozrieť si film ani si nájsť prácu
včera o 17:00
V novom bratislavskom podniku PaB Donau ožíva rakúsko-uhorská kuchyňa: „Varíme jedlá, ktoré miloval cisár František Jozef I.“
Sponzorovaný obsah
V novom bratislavskom podniku PaB Donau ožíva rakúsko-uhorská kuchyňa: „Varíme jedlá, ktoré miloval cisár František Jozef I.“
včera o 10:00
Storky
Najlepší hokejista všetkých čias je v Bratislave. Okomentoval aj Slafkovského
Šajmo sa pobije s Bandurkom. FNC predstavil súboj o kráľa nočnej Bratislavy
Obľúbená bratislavská kaviareň bude opäť v centre. Otvorili nové priestory
Wu-Tang sa lúčia, oznámili posledné turné. Vystúpia aj blízko našich hraníc
Syrovka je späť! Oddnes začína obľúbená sezóna v McDonald's
Pozri či máš tento produkt doma a vyhraj výlet do Los Angeles v hodnote 4 900 €
Sponzorovaný obsah
Glen Martens x H&M. Nová kolekcia prináša aristokraciu do bežného nosenia
Prison Break sa vracia. Priprav sa na reboot s novým príbehom aj postavami
Ukradni štýl SpongeBobovi: Čoskoro budeš môcť nosiť jeho topánky vďaka Adidasu
Pilates boom pokračuje. Nové štúdio prináša do Bratislavy atmosféru ako na Bali
Lana Del Rey a jej Aligator Guy: Manžel superstar stále pracuje ako sprievodca
Five Guys už čoskoro v Prahe. Vieme, kedy sa otvoria brány fast-foodu
Herec z Breaking Bad sa zasnúbil. Požiadal o ruku svoju priateľku
Kovbojský štýl podľa Hamiltona. Jazdec dropol novú kolekciu oblečenia
Mercedes predstavil svoj koncept budúcnosti. Takto vyzerá luxus na kolesách
Nové lety priamo z Bratislavy: Wizz Air spúšťa 12 pravidelných liniek
Bridgertonovci sú späť! Netflix odhalil dátum premiéry 4. série
Jennifer Aniston prehovorila o svojej neplodnosti. Prečo odmieta adopciu?
Taylor Swift uzatvára jednu éru. Na Disney+ uvedie nový dokument aj koncertný fi...
Wednesday prichádza do Lidla: Limitka je dostupná iba tento týždeň
Sponzorovaný obsah
Lifestyle news
Gen Z preferuje menej sexu na obrazovkách. Chce viac animovaného obsahu, tvrdí štúdia pred 18 minútami
Luca Brassi a Raphael navarili nový nelegálne dobrý hit „PROBLEMA“. Opisujú v ňom odvrátenú stránku svojho života pred hodinou
Najlepší hokejista všetkých čias je v Bratislave. Gretzky okomentoval Cháru aj Slafkovského včera o 17:30
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník včera o 15:33
Netflix nakrúca v Prahe nový seriál. Zastrešuje ju produkcia, ktorá robila aj na Spider-Manovi včera o 15:02
Vydražili zlaté rolexy z roku 1953. Nový majiteľ za ne zaplatil vyše 5 miliónov eur včera o 14:10
Aplikácia The Sims po rokoch končí. EA chystá vypnúť servery kultovej hry včera o 13:17
Šajmo sa pobije s Bandurkom. FNC predstavil súboj o kráľa nočnej Bratislavy včera o 11:24
Samsung predstavil zabijaka Apple Vision Pro. Je ľahší a stojí o polovicu menej včera o 10:15
Obľúbená bratislavská kaviareň Goriffee bude opäť v centre. Otvorili nové priestory včera o 08:59
Spravodajstvo
Správy počasie Počasie Vláda Roberta Fica Vojna na Ukrajine
Viac
Slovensko čakajú víchrica a sneženie. Miestami napadne až 15 centimetrov snehu
pred 3 minútami
KALKULAČKA: Chceš rekonštruovať dom? Vypočítaj si, koľko môžeš ušetriť na energiách
pred 43 minútami
REBRÍČEK: Na Slovensku sa točí obrovský biznis. Toto je TOP 70 najbohatších rodinných firiem
pred hodinou

Viac z Zaujímavosti

Všetko
Samuel žije s Visual snow syndrómom: Nemôžem ísť na nákup, pozrieť si film ani si nájsť prácu
refresher+
Odporúčané
Samuel žije s Visual snow syndrómom: Nemôžem ísť na nákup, pozrieť si film ani si nájsť prácu
včera o 17:00
25-ročná Tea prerobila byt, v ktorom vyrastala: Išla som na to low cost. Kúpila som si niečo, až keď som si naozaj našetrila
refresher+
Odporúčané
25-ročná Tea prerobila byt, v ktorom vyrastala: Išla som na to low cost. Kúpila som si niečo, až keď som si naozaj našetrila
pred 2 dňami
Adel a Naty organizujú zážitkové dovolenky na Maldivy. „Niektorí ľudia si stále myslia, že je to drahá destinácia“
V spolupráci
Adel a Naty organizujú zážitkové dovolenky na Maldivy. „Niektorí ľudia si stále myslia, že je to drahá destinácia“
včera o 11:00
V novom bratislavskom podniku PaB Donau ožíva rakúsko-uhorská kuchyňa: „Varíme jedlá, ktoré miloval cisár František Jozef I.“
Sponzorovaný obsah
V novom bratislavskom podniku PaB Donau ožíva rakúsko-uhorská kuchyňa: „Varíme jedlá, ktoré miloval cisár František Jozef I.“
včera o 10:00
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
pred 2 dňami
Ľubo odišiel s rodinou žiť na Sardíniu: U domácich s angličtinou nepochodíš, žijeme lacnejšie, než na Slovensku (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Ľubo odišiel s rodinou žiť na Sardíniu: U domácich s angličtinou nepochodíš, žijeme lacnejšie, než na Slovensku (Rozhovor)
včera o 07:00
Viac z Politika Všetko
KVÍZ: Si expert na históriu? Otestuj sa, ako poznáš osobnosti, ktoré formovali moderné dejiny
KVÍZ: Si expert na históriu? Otestuj sa, ako poznáš osobnosti, ktoré formovali moderné dejiny
25. 3. 2025 14:00
Trump oznámil zmenu hlavnej zložky v Coca-cole. Firma podľa neho súhlasí
17. 7. 2025 17:28
Nový track Fobia Kida citovali v politickej diskusii STVR. Vraj presne vystihol novelizáciu ústavy
17. 6. 2025 16:23
Viac z História Všetko
András Toma strávil v ruskej psychiatrii omylom 53 rokov. Mrazivý príbeh vojaka, ktorého napokon zachránil Slovák
Zahraničné
1. 10. 2025 9:00
refresher+
Odporúčané
András Toma strávil v ruskej psychiatrii omylom 53 rokov. Mrazivý príbeh vojaka, ktorého napokon zachránil Slovák
1. 10. 2025 9:00
Väzňom vrážali do nôh klince, kladivom vybíjali zuby a mučili ich v ostnatej klietke. Vo vietnamskom väzení bola smrť oslobodením
6. 1. 2025 9:30
Posledná popravená žena v Československu: Olga Hepnarová sa chcela pomstiť spoločnosti. Nákladiakom vrazila do davu ľudí
1. 1. 2025 9:30
Viac z Filmy a Seriály Všetko
Ani Angelina Jolie, ani Scarlett Johansson. Toto je najbohatšia herečka na svete, hoci mnohí o nej nikdy nepočuli
Osobnosti
pred 2 dňami
Ani Angelina Jolie, ani Scarlett Johansson. Toto je najbohatšia herečka na svete, hoci mnohí o nej nikdy nepočuli
pred 2 dňami
Netflix nakrúca v Prahe nový seriál. Zastrešuje ju produkcia, ktorá robila aj na Spider-Manovi
včera o 15:02
Disney zrušilo nové pokračovanie Star Wars. Hlavnú rolu mal stvárniť Adam Driver
pred 2 dňami

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Americká rodina minie na halloweensku výzdobu aj 2-tisíc dolárov. S príchuťou „pumpkin spice“ kúpiš i šunku (BARBARA V TEXASE)
Zaujímavosti
pred 2 hodinami
Americká rodina minie na halloweensku výzdobu aj 2-tisíc dolárov. S príchuťou „pumpkin spice“ kúpiš i šunku (BARBARA V TEXASE)
pred 2 hodinami
V Amerike na Halloweene nešetria. Analytici očakávajú, že na celú parádu minú tento rok rekordných 13 miliárd dolárov, čo je v prepočte približne 11 miliárd eur.
20 (ne)vhodných otázok na barmana: Aký drink by namiešal prezidentovi a čo najčudnejšie našiel po zatváračke?
refresher+
20 (ne)vhodných otázok na barmana: Aký drink by namiešal prezidentovi a čo najčudnejšie našiel po zatváračke?
včera o 18:00
Najlepší hokejista všetkých čias je v Bratislave. Gretzky okomentoval Cháru aj Slafkovského
Najlepší hokejista všetkých čias je v Bratislave. Gretzky okomentoval Cháru aj Slafkovského
včera o 17:30
CLOSE FRIENDS s Monikou Szabó a Filipom Šebestom z Dunaja: Kto je na pľaci väčší perfekcionista?
refresher+
Odporúčané
CLOSE FRIENDS s Monikou Szabó a Filipom Šebestom z Dunaja: Kto je na pľaci väčší perfekcionista?
pred 2 dňami
V Bratislave bude TEDxYouth, Nik Tendo či hard techno. Čo ťa čaká tento víkend? (WEEKEND RADAR)
Odporúčané
V Bratislave bude TEDxYouth, Nik Tendo či hard techno. Čo ťa čaká tento víkend? (WEEKEND RADAR)
včera o 17:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
pred 2 dňami
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
včera o 15:33
Samuel žije s Visual snow syndrómom: Nemôžem ísť na nákup, pozrieť si film ani si nájsť prácu
refresher+
Odporúčané
Samuel žije s Visual snow syndrómom: Nemôžem ísť na nákup, pozrieť si film ani si nájsť prácu
včera o 17:00
25-ročná Tea prerobila byt, v ktorom vyrastala: Išla som na to low cost. Kúpila som si niečo, až keď som si naozaj našetrila
refresher+
Odporúčané
25-ročná Tea prerobila byt, v ktorom vyrastala: Išla som na to low cost. Kúpila som si niečo, až keď som si naozaj našetrila
pred 2 dňami
Ľubo odišiel s rodinou žiť na Sardíniu: U domácich s angličtinou nepochodíš, žijeme lacnejšie, než na Slovensku (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Ľubo odišiel s rodinou žiť na Sardíniu: U domácich s angličtinou nepochodíš, žijeme lacnejšie, než na Slovensku (Rozhovor)
včera o 07:00
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
pred 2 dňami
Martin bol vyhadzovač z Dúbravky, teraz predáva luxusné hodinky za desaťtisíce
refresher+
Odporúčané
Martin bol vyhadzovač z Dúbravky, teraz predáva luxusné hodinky za desaťtisíce
19. 10. 2025 7:00
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
včera o 15:33
Slovák Adam: Bol som homofób, no teraz si užívam sex s transrodovými ľuďmi (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Slovák Adam: Bol som homofób, no teraz si užívam sex s transrodovými ľuďmi (Rozhovor)
19. 10. 2025 17:00
Denimové trendy na jeseň a zimu 2025: Toto sú rifle, ktoré uvidíš v obchodoch a nemali by chýbať ani v tvojom šatníku
V spolupráci
Denimové trendy na jeseň a zimu 2025: Toto sú rifle, ktoré uvidíš v obchodoch a nemali by chýbať ani v tvojom šatníku
pred 4 dňami
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
4. 10. 2025 8:30
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
pred 2 dňami
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
8. 10. 2025 17:21
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
refresher+
Odporúčané
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
28. 9. 2025 8:30
Martin bol vyhadzovač z Dúbravky, teraz predáva luxusné hodinky za desaťtisíce
refresher+
Odporúčané
Martin bol vyhadzovač z Dúbravky, teraz predáva luxusné hodinky za desaťtisíce
19. 10. 2025 7:00
Domov
Zdieľať
Diskusia