Mladá speváčka si podľa vlastných slov svoju kariéru vymanifestovala už v útlom veku.
Ashley Sienna sa síce narodila v Toronte a žije pätnásť minút od Niagarských vodopádov, no jej rodičia sú obaja Slováci. Slovenčina je jej prvý jazyk a na Slovensko chodí minimálne raz za rok. Môžeš ju nájsť u starkej v Leviciach či u rodiny v Bratislave. Okrem toho ju však môžeš lepšie spoznať v jej magickom sonickom svete plnom manifestácie a hudby, ktorá spája dark pop s tanečno-elektronickými prvkami.
Podľa jej slov je jej umenie o tom, aby si sa pri jeho počúvaní cítil sebavedomo, dobre a mal chuť žiť naplno. Inšpirujú ju najmä umelci ako Billie Eilish, Charli XCX či Artemas.
Do svojho posledného singlu „Angel In The Club“ sa po prvý raz rozhodla zakomponovať svoj rodný jazyk, čím prekvapila svoju slovenskú fanúšikovskú základňu – najmä tých, ktorí nevideli jej virálny TikTok, v ktorom lip-syncuje skladbu „Iné plemená“.
Ako sa ti na Slovensku páči?
Milujem to tam, je to pre mňa ako návrat do detstva. Ja a môj brat sa vždy tešíme a odpočítavame dni, kedy konečne pôjdeme späť na Slovensko. Väčšinou chodíme v lete, takže je to pre nás ako letné prázdniny a dovolenka v jednom. Je to veľmi nostalgické byť so starkou, s bratrancami a s celou rodinou.
A máš nejaké go-to spots v Bratislave?
Určite potrebujem ešte objaviť viac miest, ktoré by som si obľúbila, ale z toho, čo som videla, ma najviac oslovil Bratislavský hrad, Devín a milujem sa prechádzať a posedieť si pri Dunaji pred Euroveou.
Povedala by si teda, keď si tu tak často, že si spätá s tvojimi koreňmi, aj keď žiješ v Kanade?
Áno, určite. Aj preto som začala vkladať slovenčinu do svojej tvorby, je to veľká súčasť toho, kto som. Doma sa so mnou mama vždy rozpráva po slovensky. Otec prišiel do Kanady, keď mal štyri roky, takže jeho angličtina je lepšia, ale mamina sem prišla až keď mala 29, takže jej je prirodzenejšie hovoriť po slovensky. Každý deň hovorím po slovensky a mamina varí slovenské jedlá.
A aké tradičné jedlá máš najradšej?
Určite halušky! A šúlance, milujem sladké.
Počúvaš teda aj nejakých slovenských interpretov?
Jednou z mojich obľúbených je speváčka Sara Rikas, ktorá je mimochodom tiež mojou vzdialenejšou rodinou - sesternica z druhého kolena. Keď som si nedávno pustila jej hudbu, bola som úplne „wow, je fakt úžasná”. Myslím, že aj to ma trochu inšpirovalo začať pridávať do mojej hudby môj prvý jazyk.
Keď som sa rozhodla ukázať svoje celé ja, aj so slovenskou stránkou v mojej tvorbe, tak ma to veľmi zblížilo s novými ľuďmi.
Vlastne ľudia zistili, že som Slovenka, tak že som na TikToku lip-syncovala na jeden z jej songov.
A poznáš aj iných hudobníkov?
Snažím sa viac spoznávať tú scénu, ale tým, že som v Kanade, je trochu ťažšie sledovať slovenskú popkultúru. Ale už som začala sledovať aj nejakých slovenských influencerov. Zároveň si myslím, že mi to tiež pomôže zlepšiť moju slovenčinu.
Chcela by si niekedy spraviť koncert aj tu u nás, na Slovensku?
Áno! Bože môj, to je presne ďalší krok, ktorý plánujem. Zatiaľ riešim, ako by sa to dalo zorganizovať, ale určite je to niečo, čo veľmi chcem uskutočniť.
Keď si hovorila, že Sara je tvoja sesternica, povedala by si, že si z umeleckej rodiny?
Môj otec hrával na klavíri, môj starký z maminej strany bol v mladosti v kapele, môj strýko hrával tiež v mladosti na bicie, takže určite tam nejaké umelecké sklony sú. Môj brat hrá na klavíri a ja na gitare. Ale myslím, že z bližšej rodiny sme ja a môj brat prví, ktorí kreativitu zobrali ako full-time job. On je videograf a fotograf a ja robím hudbu.
A kedy si začala robiť hudbu a venovať sa tomu naplno?
Hudbu robím už od jedenástich – dávala som pesničky na YouTube, písala texty, hrala na gitare... Ale v roku 2023 bola virálna jedna moja pesnička na TikToku – „What You Need“ je to manifestačný love song. Aj vďaka tomuto momentu sa hudbe venujem naplno a je to od mojich dvadsiatich moja práca.