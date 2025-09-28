Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 28. septembra 2025 o 16:00
Čas čítania 6:48
Michaela Kedžuchová

Ashley Sienna, Kanaďanka so slovenskou krvou, očarila svojou hudbou Severnú Ameriku. „Môžeš byť éterická aj slobodná“ (Rozhovor)

Ashley Sienna, Kanaďanka so slovenskou krvou, očarila svojou hudbou Severnú Ameriku. „Môžeš byť éterická aj slobodná“ (Rozhovor)
Zdroj: instagram / @ashleysienna
HUDBA POP ROZHOVORY SPEVÁCI A SPEVÁČKY
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Mladá speváčka si podľa vlastných slov svoju kariéru vymanifestovala už v útlom veku.

Ashley Sienna sa síce narodila v Toronte a žije pätnásť minút od Niagarských vodopádov, no jej rodičia sú obaja Slováci. Slovenčina je jej prvý jazyk a na Slovensko chodí minimálne raz za rok. Môžeš ju nájsť u starkej v Leviciach či u rodiny v Bratislave. Okrem toho ju však môžeš lepšie spoznať v jej magickom sonickom svete plnom manifestácie a hudby, ktorá spája dark pop s tanečno-elektronickými prvkami.

Podľa jej slov je jej umenie o tom, aby si sa pri jeho počúvaní cítil sebavedomo, dobre a mal chuť žiť naplno. Inšpirujú ju najmä umelci ako Billie Eilish, Charli XCX či Artemas.

Do svojho posledného singlu „Angel In The Club“ sa po prvý raz rozhodla zakomponovať svoj rodný jazyk, čím prekvapila svoju slovenskú fanúšikovskú základňu – najmä tých, ktorí nevideli jej virálny TikTok, v ktorom lip-syncuje skladbu „Iné plemená“.

ashley sienna ashley sienna ashley sienna ashley sienna
Zobraziť galériu
(7)

Ako sa ti na Slovensku páči?

Milujem to tam, je to pre mňa ako návrat do detstva. Ja a môj brat sa vždy tešíme a odpočítavame dni, kedy konečne pôjdeme späť na Slovensko. Väčšinou chodíme v lete, takže je to pre nás ako letné prázdniny a dovolenka v jednom. Je to veľmi nostalgické byť so starkou, s bratrancami a s celou rodinou.

Odporúčané
Sara Rikas nie je jediná. Tieto mladé slovenské a české speváčky by ti v playliste nemali chýbať (Artist Spotlight) Sara Rikas nie je jediná. Tieto mladé slovenské a české speváčky by ti v playliste nemali chýbať (Artist Spotlight) 13. júla 2025 o 16:00

A máš nejaké go-to spots v Bratislave?

Určite potrebujem ešte objaviť viac miest, ktoré by som si obľúbila, ale z toho, čo som videla, ma najviac oslovil Bratislavský hrad, Devín a milujem sa prechádzať a posedieť si pri Dunaji pred Euroveou.

Povedala by si teda, keď si tu tak často, že si spätá s tvojimi koreňmi, aj keď žiješ v Kanade?

Áno, určite. Aj preto som začala vkladať slovenčinu do svojej tvorby, je to veľká súčasť toho, kto som. Doma sa so mnou mama vždy rozpráva po slovensky. Otec prišiel do Kanady, keď mal štyri roky, takže jeho angličtina je lepšia, ale mamina sem prišla až keď mala 29, takže jej je prirodzenejšie hovoriť po slovensky. Každý deň hovorím po slovensky a mamina varí slovenské jedlá.

A aké tradičné jedlá máš najradšej?

Určite halušky! A šúlance, milujem sladké.

Počúvaš teda aj nejakých slovenských interpretov?

Jednou z mojich obľúbených je speváčka Sara Rikas, ktorá je mimochodom tiež mojou vzdialenejšou rodinou - sesternica z druhého kolena. Keď som si nedávno pustila jej hudbu, bola som úplne „wow, je fakt úžasná”. Myslím, že aj to ma trochu inšpirovalo začať pridávať do mojej hudby môj prvý jazyk.

Keď som sa rozhodla ukázať svoje celé ja, aj so slovenskou stránkou v mojej tvorbe, tak ma to veľmi zblížilo s novými ľuďmi.

Odporúčané
Sara Rikas vydala svoj debutový album „Ja, Sára“. Z jej intímnej spovede behá mráz po tele (Recenzia) Sara Rikas vydala svoj debutový album „Ja, Sára“. Z jej intímnej spovede behá mráz po tele (Recenzia) 24. apríla 2025 o 7:22

Vlastne ľudia zistili, že som Slovenka, tak že som na TikToku lip-syncovala na jeden z jej songov.

@ashleysienna

fun fact i’m slovak ahojteeee 🇸🇰🤍✨

♬ Iné Plemená - Sara Rikas & Viktor Sheen

A poznáš aj iných hudobníkov?

Snažím sa viac spoznávať tú scénu, ale tým, že som v Kanade, je trochu ťažšie sledovať slovenskú popkultúru. Ale už som začala sledovať aj nejakých slovenských influencerov. Zároveň si myslím, že mi to tiež pomôže zlepšiť moju slovenčinu.

Chcela by si niekedy spraviť koncert aj tu u nás, na Slovensku?

Áno! Bože môj, to je presne ďalší krok, ktorý plánujem. Zatiaľ riešim, ako by sa to dalo zorganizovať, ale určite je to niečo, čo veľmi chcem uskutočniť.

Keď si hovorila, že Sara je tvoja sesternica, povedala by si, že si z umeleckej rodiny?

Môj otec hrával na klavíri, môj starký z maminej strany bol v mladosti v kapele, môj strýko hrával tiež v mladosti na bicie, takže určite tam nejaké umelecké sklony sú. Môj brat hrá na klavíri a ja na gitare. Ale myslím, že z bližšej rodiny sme ja a môj brat prví, ktorí kreativitu zobrali ako full-time job. On je videograf a fotograf a ja robím hudbu.

A kedy si začala robiť hudbu a venovať sa tomu naplno?

Hudbu robím už od jedenástich – dávala som pesničky na YouTube, písala texty, hrala na gitare... Ale v roku 2023 bola virálna jedna moja pesnička na TikToku – „What You Need“ je to manifestačný love song. Aj vďaka tomuto momentu sa hudbe venujem naplno a je to od mojich dvadsiatich moja práca.

 
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Je cool čítať s porozumením, je smart dočítať článok zadarmo.
Chcem smart predplatné
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Dočítať článok
Máš už predplatné?
Prihlásiť sa
Dočítať článok
Poslať sms
Pošli SMS na 8877 s textom FRESH 189619 a aktivuj si predplatné na celý mesiac.
Cena SMS predplatného je 5 € s DPH. Ako to funguje?
Odomknúť cez SMS
Všetky články na mesiac
POSLAŤ SMS Ako to funguje?
Po odomknutí získaš
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Napr.: 2 kopčeky zmrzliny od Koun ZDARMA , Lístok ZDARMA na linke Bratislava – Viedeň/Schwechat alebo 15 % zľava na nákup výživových doplnkov VOXBERG
Zobraziť všetky (12)
Súvisiace témy
POP ROZHOVORY SPEVÁCI A SPEVÁČKY
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Michaela Kedžuchová
Michaela Kedžuchová
Reporter
Všetky články
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: instagram / @ashleysienna
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
KVÍZ: Trafíš slovenské mesto na slepej mape? Len málokto zvládne všetky otázky
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Trafíš slovenské mesto na slepej mape? Len málokto zvládne všetky otázky
19. 9. 2025 16:00
Toto sú najkrajšie miesta na svete podľa mladých Slovákov. Chýbajú klasické turistické destinácie, našli sme však skryté poklady
Sponzorovaný obsah
Toto sú najkrajšie miesta na svete podľa mladých Slovákov. Chýbajú klasické turistické destinácie, našli sme však skryté poklady
pred 2 dňami
Mária pripravuje luxusný event v Dubaji: Dare Rolins vybavila apartmán kde stojí noc 62-tisíc
refresher+
Odporúčané
Mária pripravuje luxusný event v Dubaji: Dare Rolins vybavila apartmán kde stojí noc 62-tisíc
dnes o 17:00
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
refresher+
Odporúčané
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
dnes o 08:30
Meal prep šetrí čas aj peniaze: Tieto rýchle a zdravé obedy ťa vyjdú len dvadsať eur na týždeň
refresher+
Odporúčané
Meal prep šetrí čas aj peniaze: Tieto rýchle a zdravé obedy ťa vyjdú len dvadsať eur na týždeň
včera o 08:10
Život s mutáciou génu BRCA: Influencerka Kristína si dala preventívne odstrániť vaječníky, čoskoro podstúpi operáciu prsníkov
Sponzorovaný obsah
Život s mutáciou génu BRCA: Influencerka Kristína si dala preventívne odstrániť vaječníky, čoskoro podstúpi operáciu prsníkov
18. 9. 2025 19:00
Storky
Buckinghamský palác otvára svoj prvý vianočný pop-up obchod
Keď sa ikonický zajačik stretne so streetwearom. Takto vyzerá spoločná kolekcia ...
V spolupráci
Bianca Censori chystá záhadný sólový projekt. Má ísť o vlastnú módnu značku
Na scénu prichádza basketbalový Slovan. Pobijú sa o ich desiaty titul
Sabrina Carpenter zažiarila na titulke Vogue. V rozhovore popísala svoju cestu k...
Toto sú noví účastníci Farmy. Na statok prídu už dnes večer
Nike a Skims predstavili collab. Ich active wear si užiješ už túto jeseň
Toto sú noví účastníci šou Pečie celé Slovensko: Študentka či šéfkuchár vo Švajč...
Gucci vstupuje do novej éry. Demnova kolekcia debutovala nečakaným štýlom
Najprestížnejšia módna udalosť na Slovensku je späť. MBFL! odštartuje na Nivách
Harry Styles prekvapil všetkých bežcov. V Berlíne zabehol maratón pod tri hodiny
TOP štýly pánskych búnd na jeseň. Objav klasické siluety vo fresh prevedení
V spolupráci
Na juhu Slovenska ožíva starý kaštieľ: Boli sme na otvorení zrekonštruovaného Ch...
Chválený seriál Daredevil sa dočká tretej série. Vyjde na Disney+
Iron Maiden sa vrátia do Bratislavy. Tentokrát vystúpia na...
NEHERA predstavila novú kolekciu F/W 25: Oslovili nás prémiové látky a strihy
Machine Gun Kelly sa vracia do Prahy. Onedlho vystúpi v O2 Aréne
Levi’s sa spojil s Toy Story. V kolekcii spoločne priniesli najväčší trend 2025
Syn Willa Smitha prepísal históriu. Jaden sa stal prvým mužským...
Cardi B štvrtýkrát tehotná. Dieťa čaká s týmto športovcom
Lifestyle news
VIDEO: Tomy Kotty sa opäť neudržal. V centre Bratislavy zaútočil na Svetozára, vylepil mu facku dnes o 14:04
Kai Cenat prekonal rekord na Twitchi. Dosiahol 1 milión odberateľov dnes o 12:17
Virálny kňaz a DJ Padre Guilherme vystúpi v Košiciach. Vstup bude zadarmo dnes o 11:32
Selena Gomez povedala „áno“ Bennymu Blancovi. Fotografie zo svadby zverejnila na Instagrame dnes o 08:01
Tetovanie bez bolesti? Americká firma Blackdot testuje AI tetovací nástroj včera o 16:25
Elliot Page sa prvýkrát od zmeny pohlavia ukázal s partnerkou na červenom koberci včera o 12:40
Gen Z naskakuje na nový nechtový trend. Internet rozdelil na dve polovice včera o 07:12
Internet sa baví na novele ústavy AI obrázkami. „Najkrajšia bromance v politike,“ hovoria o Ficovi a Matovičovi pred 2 dňami
5 Seconds of Summer šokovali fanúšikov. Vystúpili spolu po viac ako dvoch rokoch a ohlásili aj nový album pred 2 dňami
Buckinghamský palác otvára svoj prvý vianočný pop-up obchod pred 2 dňami
Spravodajstvo
Rusko NATO Medvede na Slovensku Dopravné správy
Viac
Štát sa zbavuje nepotrebného majetku. Rodinný dom pri Košiciach môže byť tvoj za 4-tisíc eur
pred 3 hodinami
Erik Tomáš pripustil zmeny v odvodoch pre živnostníkov. Hovorí o výnimkách pre ľudí s nízkymi príjmami
pred 3 hodinami
Matovič sľubuje tlačovku, ktorá rozhodne voľby. Šimečku vyzval, aby vylúčil spoluprácu s Hlasom
dnes o 16:40

Viac z Hudba

Všetko
Mária pripravuje luxusný event v Dubaji: Dare Rolins vybavila apartmán kde stojí noc 62-tisíc
Zahraničné
dnes o 17:00
refresher+
Odporúčané
Mária pripravuje luxusný event v Dubaji: Dare Rolins vybavila apartmán kde stojí noc 62-tisíc
dnes o 17:00
Selena Gomez povedala „áno“ Bennymu Blancovi. Fotografie zo svadby zverejnila na Instagrame
Selena Gomez povedala „áno“ Bennymu Blancovi. Fotografie zo svadby zverejnila na Instagrame
dnes o 08:01
REFRESHNI SI PLAYLIST: Young Thug vydal očakávaný album, collab Sergei Barracuda x Luca Brassi10x a sexi Rita Ora
Odporúčané
REFRESHNI SI PLAYLIST: Young Thug vydal očakávaný album, collab Sergei Barracuda x Luca Brassi10x a sexi Rita Ora
pred 2 dňami
Virálny kňaz a DJ Padre Guilherme vystúpi v Košiciach. Vstup bude zadarmo
Virálny kňaz a DJ Padre Guilherme vystúpi v Košiciach. Vstup bude zadarmo
dnes o 11:32
PG produkuje hity pre umelcov ako Shimmi či Nik Tendo: „Beaty robím aj v MHD. Keď vznikne nový track, je to ako mágia” (Rozhovor)
PG produkuje hity pre umelcov ako Shimmi či Nik Tendo: „Beaty robím aj v MHD. Keď vznikne nový track, je to ako mágia” (Rozhovor)
pred 3 dňami
Pil C začal streamovať. Pomedzi koncerty stíha otvárať aj FIFA packy a strieľať góly
Pil C začal streamovať. Pomedzi koncerty stíha otvárať aj FIFA packy a strieľať góly
24. 9. 2025 15:13
Viac z Refresher Všetko
Vyskúšal som liečivú masáž genitálií. Hoci nejde o erotickú službu, erekcia je žiadaná (Reportáž)
Reportáže
24. 8. 2025 17:00
refresher+
Odporúčané
Vyskúšal som liečivú masáž genitálií. Hoci nejde o erotickú službu, erekcia je žiadaná (Reportáž)
24. 8. 2025 17:00
Tantrický masér Tomáš: Niektoré ženy ma manipulujú, aby som sa s nimi vyspal. Navrhli mi už aj kamarátstvo s výhodami (Rozhovor)
16. 9. 2025 14:00
KVÍZ: Aký okres sa nachádza na slepej mape? Otestuj svoje vedomosti z geografie
6. 9. 2025 17:00
Viac z Tech Všetko
RECENZIA: Ghost of Yotei je samurajskou akciou roka. Môže sa porovnávať s The Last of Us 2 aj God of War Ragnarök
Hry
včera o 08:24
Odporúčané
RECENZIA: Ghost of Yotei je samurajskou akciou roka. Môže sa porovnávať s The Last of Us 2 aj God of War Ragnarök
včera o 08:24
Mobil ako fitness tréner aj osobný asistent. Toto sú momentálne najviac HOT apky, ktoré ti pomôžu na ceste k zdravšiemu ja
24. 9. 2025 16:00
Tetovanie bez bolesti? Americká firma Blackdot testuje AI tetovací nástroj
včera o 16:25
Viac z Zdravie Všetko
Vyskúšala som fasting: Zmizli mi problémy so spánkom a popoludní som nebola unavená
Strava
19. 9. 2025 9:30
refresher+
Odporúčané
Vyskúšala som fasting: Zmizli mi problémy so spánkom a popoludní som nebola unavená
19. 9. 2025 9:30
Úsmev ako z Instagramu: Kompozitná korekcia opraví medzery, tvar aj veľkosť zubov. Nemusí ťa to stáť tisíce
pred 2 dňami
Mobil ako fitness tréner aj osobný asistent. Toto sú momentálne najviac HOT apky, ktoré ti pomôžu na ceste k zdravšiemu ja
24. 9. 2025 16:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Mária pripravuje luxusný event v Dubaji: Dare Rolins vybavila apartmán kde stojí noc 62-tisíc
Zaujímavosti
dnes o 17:00
refresher+
Odporúčané
Mária pripravuje luxusný event v Dubaji: Dare Rolins vybavila apartmán kde stojí noc 62-tisíc
dnes o 17:00
Márii sa podarilo Dare Rolins sprostredkovať Penthouse Royal Atlantis. Rovnaké luxusné priestory kedysi obývala aj Beyoncé, noc v ňom stojí 62 000 eur.
Ashley Sienna, Kanaďanka so slovenskou krvou, očarila svojou hudbou Severnú Ameriku. „Môžeš byť éterická aj slobodná“ (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Ashley Sienna, Kanaďanka so slovenskou krvou, očarila svojou hudbou Severnú Ameriku. „Môžeš byť éterická aj slobodná“ (Rozhovor)
dnes o 16:00
Dominika Rošková z Let’s Dance o snúbencovi, žiarlivých ex a začiatkoch kariéry💃🏻 (MAKE UP & GOSSIP)
refresher+
Odporúčané
Dominika Rošková z Let’s Dance o snúbencovi, žiarlivých ex a začiatkoch kariéry💃🏻 (MAKE UP & GOSSIP)
dnes o 14:00
Október na Netflixe: kultový Hriešny tanec, nová séria Witchera a dlho očakávaný Monster: The Ed Gein Story
Október na Netflixe: kultový Hriešny tanec, nová séria Witchera a dlho očakávaný Monster: The Ed Gein Story
dnes o 11:00
Kto bol Franz Kafka? Príbeh jedného z najznámejších spisovateľov ožíva vo filme trojnásobnej oscarovej nominantky
PR správa
Kto bol Franz Kafka? Príbeh jedného z najznámejších spisovateľov ožíva vo filme trojnásobnej oscarovej nominantky
dnes o 09:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
refresher+
Odporúčané
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
dnes o 08:30
VIDEO: Tomy Kotty sa opäť neudržal. V centre Bratislavy zaútočil na Svetozára, vylepil mu facku
VIDEO: Tomy Kotty sa opäť neudržal. V centre Bratislavy zaútočil na Svetozára, vylepil mu facku
dnes o 14:04
Toto sú najkrajšie miesta na svete podľa mladých Slovákov. Chýbajú klasické turistické destinácie, našli sme však skryté poklady
Sponzorovaný obsah
Toto sú najkrajšie miesta na svete podľa mladých Slovákov. Chýbajú klasické turistické destinácie, našli sme však skryté poklady
pred 2 dňami
Úsmev ako z Instagramu: Kompozitná korekcia opraví medzery, tvar aj veľkosť zubov. Nemusí ťa to stáť tisíce
refresher+
Odporúčané
Úsmev ako z Instagramu: Kompozitná korekcia opraví medzery, tvar aj veľkosť zubov. Nemusí ťa to stáť tisíce
pred 2 dňami
Rekonštrukcia viacgeneračného domu v Prahe, ktorá ti vyrazí dych. Obrovský dom spája pôvodné kvality s modernými prvkami
V spolupráci
Rekonštrukcia viacgeneračného domu v Prahe, ktorá ti vyrazí dych. Obrovský dom spája pôvodné kvality s modernými prvkami
včera o 11:00
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
refresher+
Odporúčané
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
dnes o 08:30
Navštívili sme top miesta a prevádzky v Martine. Čím nás očaril a prečo sa neúspešný adept na hlavné mesto vyľudňuje?
Navštívili sme top miesta a prevádzky v Martine. Čím nás očaril a prečo sa neúspešný adept na hlavné mesto vyľudňuje?
pred 3 dňami
Tiny house MIMO: Dom sme postavili bez pôžičky a prvú rezerváciu sme mali do 24 hodín, vraví Tatiana
refresher+
Odporúčané
Tiny house MIMO: Dom sme postavili bez pôžičky a prvú rezerváciu sme mali do 24 hodín, vraví Tatiana
24. 9. 2025 17:00
Bol som v Hostinci U Krivého potoka z Na nože: Martin nás naučil, ako variť efektívnejšie, na emócie netlačili (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som v Hostinci U Krivého potoka z Na nože: Martin nás naučil, ako variť efektívnejšie, na emócie netlačili (Reportáž)
pred 3 dňami
Toto sú najkrajšie miesta na svete podľa mladých Slovákov. Chýbajú klasické turistické destinácie, našli sme však skryté poklady
Sponzorovaný obsah
Toto sú najkrajšie miesta na svete podľa mladých Slovákov. Chýbajú klasické turistické destinácie, našli sme však skryté poklady
pred 2 dňami
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
31. 8. 2025 7:00
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
1. 9. 2025 17:15
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
V spolupráci
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
6. 9. 2025 11:00
Sofia je „kolotočárka“: Vozíme ich 9 kamiónmi, balia ma chlípni starci a áno, čistíme aj zvratky (Rozhovor)
refresher+
Sofia je „kolotočárka“: Vozíme ich 9 kamiónmi, balia ma chlípni starci a áno, čistíme aj zvratky (Rozhovor)
19. 8. 2024 9:30
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
refresher+
Odporúčané
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
12. 12. 2023 12:30
Domov
Zdieľať
Diskusia