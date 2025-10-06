Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
Tento článok je PR správa spoločnosti Fanta.
dnes 6. októbra 2025 o 15:00
Čas čítania 2:45
Sponzorovaný obsah

Plánuješ halloweenskú párty doma? Tieto tipy ti zaručia nezabudnuteľný strašidelný večer

ZAUJÍMAVOSTI HALLOWEEN
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Citlivý obsah
Článok môže obsahovať:
  • produkty a služby určené pre osoby staršie ako 18 rokov
  • sex, nahotu a iný NSFW obsah
  • násilie, krv alebo obsah nevhodný pre citlivé povahy
mám nad 18 rokov (zobraziť obsah)
späť na hlavnú stránku Späť

Na dokonalý desivý večer s kamošmi ti stačí málo.

Chystáš tento rok halloweensky večierok pre kamarátov? Zabudni na plastovú tekvicu, kostým múmie z toaletného papiera a stokrát obohrané béčkové filmy. Namiesto toho vytvor doma atmosféru, na ktorú nikto len tak nezabudne – takto to urobíš za pár drobných s nápadom a vtipom. 

Na vyvolanie príjemného mrazenia v chrbte často stačí málo. Dekorácie a kostýmy zvládneš vyrobiť z vecí, ktoré už pravdepodobne máš doma. Potom nezabudni na správny playlist, zábavu a hlavne priprav štýlové občerstvenie. Tvoji kamaráti sa potešia strašidelne naservírovanému jedlu s prekvapivým twistom a originálnym drinkom s príchuťou tajomna.

fanta
Zdroj: Fanta

🎃 Byt ako hororová scéna

Horory nám prídu strašidelné práve preto, že sa odohrávajú na miestach, ktoré pôsobia dôverne známe, no niečo je tam zle. Na správny efekt teda nepotrebuješ drahé dekorácie, ale dobrý nápad. Vyrob si pavučiny z bavlniek a zaves ich do rohov. Zapáľ sviečky alebo rozsvieť lampičky a pohraj sa so strašidelnými tieňmi na stenách. Úplne ti postačia papierové výstrižky. Párty atmosféru zas podporia oranžové a čierne balóniky. 

K Halloweenu však patrí predovšetkým vydlabaná tekvica s rozškľabenou tvárou. Ak sa ponáhľaš, preskoč dlabanie a ústa nakresli čiernou fixkou.

TIP: Rovnako ako tekvicu môžeš vyrezať pomaranče alebo mandarínky. Dnu vlož sviečky a takto ozdob stôl. Nielenže vyzerajú skvelo, ale aj nádherne voňajú.
fanta
Zdroj: Fanta

🎃 Smäd? Ten nehrozí

Pozor, pozor – v roku 2025 prichádza na scénu nový halloweensky nápoj. Malí aj veľkí fanúšikovia hororov si počas tohtoročnej „spooky season“ zamilujú limitovanú edíciu Fanty, ktorú ovládli postavy z hororov od Universal Studios.

Freddy Fazbear sa spojil s pomarančovou príchuťou a bábika Chucky má vlastnú limitku Chucky’s Punch s príchuťou lesného ovocia. Ideálne ako zábavný prvok večera aj ako doplnok k tematickému menu, navyše vo variante bez cukru.

TIP: Vyskúšaj originálnu chuť a namiešaj si drink Whisky & Fanta, ktorý jednoducho pripravíš z whisky, Fanty, ľadu a plátku pomaranča. Nakoniec nezabudni drink ozdobiť želé cukríkom v tvare oka, lebky alebo kosti. Prípadne sa inšpiruj Španielskom a vyskúšaj Tinto de Verano (Fantu s červeným vínom). V Nemecku sa zas pije nealkoholický drink Spezi (Fanta zmiešaná s Coca-Colou). 

🎃 Trick or treat

Halloween bez sladkostí nie je Halloween – to vedia aj malé deti. Dospelí síce už na koledu nechodia, no môžu si vychutnať obľúbené dobroty v strašidelnom kabáte. Fantázii sa medze nekladú. Ak miluješ pečenie, nenechaj si ujsť príležitosť pripraviť cupcakes s krvavo červeným krémom a sušienky v tvare netopierov.

Ako slané pohostenie priprav mini párky v lístkovom ceste zabalené ako „múmie“ alebo hotdogy v podobe odseknutých prstov s kečupom namiesto krvi. Dojem je zaručený. Pre ultimátny strašidelný efekt naservíruj nachos s guacamole v miske z vydlabanej tekvice – vyzerá to ako zombie mozog.

TIP: Mimoriadne vydarené sú tzv. Fanta rezy s tmavým kakaovým korpusom, bledým tvarohovým krémom a želé z pomarančovej Fanty navrchu. Na krém môžeš položiť lebky vyrezané z ovocia a potom ich zaliať želatínou. Recept nájdeš na internete
fanta
Zdroj: Fanta

🎃 Dress code: strašidelný štýl

Oblečenie tvorí polovicu atmosféry – a pri Halloweene to platí dvojnásobne. Nemusíš zháňať kostým, ktorý bude celý zvyšok roka ležať v skrini. Vyber si jednoduchý prevlek a zameraj sa na detaily.

Ako inšpirácia poslúžia kostýmy od Universal Studios: Freddy má svoj pruhovaný sveter a klobúk, Chucky zase nohavice s trakmi a farebný sveter. M3GAN nosí jednoduché béžové šaty s mašľou. Grabbera spoznáš podľa čierneho plášťa a masky s vycerenými zubami. Tú si ľahko vyrobíš z papiera – a ešte si pritom užiješ kopec zábavy. 

Hororový filmový maratón Náladu najlepšie dotvoria filmy. A keď už sa inšpiruješ ikonickými postavami z limitovanej edície Fanty, prečo si nepustiť práve ich príbehy? Séria Detská hra so slávnou bábikou Chucky je pre každého skutočného fanúšika hororov takmer povinnou znalosťou.

ghost,duch
Zdroj: Dupe/McKayla Spencer

M3GAN zas ukazuje úplne nový pohľad na umelú inteligenciu. Päť nocí u Freddyho ukáže, že maskoti v pizzerii nie sú takí roztomilí, ako sa zdá. A príbeh sadistického vraha Grabbera s názvom Čierny telefón ti zaručene naženie husiu kožu.

Odporúčame dať si k filmu limitku Fanta s hororovými postavami – spooky mood tak hneď stúpne o level vyššie.

Počas večera pravdepodobne príde chvíľa, keď niekto povie: „Poďme si niečo zahrať.“ Ak nemáš náladu na stolové hry ani na pravdu alebo odvahu, maj pripravené triky v rukáve a vyhlás napríklad súťaž o najdesivejší výkrik, najrýchlejšie zjedený cupcake alebo hlasovanie o najlepší kostým.

fanta
Zdroj: fanta
Poskytujeme mladým ľuďom platformu
Modernej generácii poskytujeme platformu, kde môže prezentovať svoju tvorbu alebo vyjadriť názor.
Prinášame ti rozhovory s inšpiratívnymi ľuďmi a otvárame témy, ktoré sú pre teba aktuálne.
Vstúp do sveta modernej generácie
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy
HALLOWEEN
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Sponzorovaný obsah
Sponzorovaný obsah
Všetky články
Profil venovaný platenému obsahu na REFRESHERi. Ak sa jedná o PR správu (označené "PR správa") alebo obsah, ktorý tvoríme na základe zadania inzerenta ale jedná sa o našu relatívne voľnú tvorbu (označené "Sponzorovaný obsah"), je uverejnený pod týmto profilom. Články, ktoré tvoríme podľa seba, ale podporuje ich Inzerent, ale do obsahu vstupovať nemôže, sú označené "V spolupráci" a nemusia byť uverejnené pod týmto profilom.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: Unsplash/Dawid Tkocz, Maxwell EM
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
Slovenky Luja a Carmen čakajú bábätko: Na Slovensko sa teraz vrátiť nechceme
refresher+
Odporúčané
Slovenky Luja a Carmen čakajú bábätko: Na Slovensko sa teraz vrátiť nechceme
pred 3 hodinami
Branislav viac ako 30 rokov organizuje Medzinárodný maratón mieru: Príprava trvá rok, v deň konania pracuje 1 500 ľudí (ROZHOVOR)
Sponzorovaný obsah
Branislav viac ako 30 rokov organizuje Medzinárodný maratón mieru: Príprava trvá rok, v deň konania pracuje 1 500 ľudí (ROZHOVOR)
1. 10. 2025 9:00
Vlasové trendy v roku 2026: „Dominovať bude prirodzenosť, odvážnym odporúčam červenú a fialovú,“ hovorí kaderník Julo (Rozhovor)
Sponzorovaný obsah
Vlasové trendy v roku 2026: „Dominovať bude prirodzenosť, odvážnym odporúčam červenú a fialovú,“ hovorí kaderník Julo (Rozhovor)
30. 9. 2025 20:00
KVÍZ: Zaujímavé fakty o ľudskom tele, ktoré si možno netušil/-a. Tipneš aspoň niektoré správne?
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Zaujímavé fakty o ľudskom tele, ktoré si možno netušil/-a. Tipneš aspoň niektoré správne?
29. 9. 2025 13:00
Lucie robí striptíz: Muži sú v kluboch skôr hanbliví. Zo začiatku to bol pre mňa aj finančný šok (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Lucie robí striptíz: Muži sú v kluboch skôr hanbliví. Zo začiatku to bol pre mňa aj finančný šok (Rozhovor)
včera o 09:30
Pali vyhral šou Pečie celé Slovensko: Najťažšia bola príprava pred natáčaním, jeden diel vznikal aj 2 dni (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Pali vyhral šou Pečie celé Slovensko: Najťažšia bola príprava pred natáčaním, jeden diel vznikal aj 2 dni (Rozhovor)
včera o 17:00
Storky
Adidas rozširuje kolekciu pre zvieratá. Pozri si jesennú módu pre tvojho psíka
Košická Tabačka po maratóne mieru ožila vďaka YSS Movement x UK9 pop-up party
Karlos Vémola sa objaví vo filme Bojovník po boku Milana Ondríka
Taylor Swift prepisuje históriu predajov. Prekonala všetkých okrem jednej hviezd...
Refresher bol na medzinárodnom maratóne v Košiciach. Dnes padol nový rekord
Taylor Swift dnes vydala nový album. „The Life of a Showgirl“
Rozvod po takmer 20 rokoch manželstva? Nicole Kidman s manželom žijú oddelene
Milánsky fashion week priniesol legendárny moment. Filmová Miranda Priestly sa s...
Prichádza nový seriál o rodine Gucci. V čom sa bude líšiť od slávneho filmu?
Casa Amor preverí vzťahy v Love Islande. Pozri, ako vyzerá nová vila
Je známe, kto vystúpi na Super Bowl 2026. Bad Bunny ovládne polčasovú šou
Buckinghamský palác otvára svoj prvý vianočný pop-up obchod
Keď sa ikonický zajačik stretne so streetwearom. Takto vyzerá spoločná kolekcia ...
V spolupráci
Bianca Censori chystá záhadný sólový projekt. Má ísť o vlastnú módnu značku
Na scénu prichádza basketbalový Slovan. Pobijú sa o ich desiaty titul
Sabrina Carpenter zažiarila na titulke Vogue. V rozhovore popísala svoju cestu k...
Toto sú noví účastníci Farmy. Na statok prídu už dnes večer
Nike a Skims predstavili collab. Ich active wear si užiješ už túto jeseň
Toto sú noví účastníci šou Pečie celé Slovensko: Študentka či šéfkuchár vo Švajč...
Gucci vstupuje do novej éry. Demnova kolekcia debutovala nečakaným štýlom
Lifestyle news
HBO Max zvyšuje ceny. Zakazuje tiež zdieľanie účtov mimo domácnosti pred 32 minútami
Adidas rozširuje kolekciu pre zvieratá. Tieto jesenné kúsky dodajú štýl tvojmu miláčikovi pred 33 minútami
Ľudia kritizujú Taylor Swift z používania AI na novom albume The Life of a Showgirl pred hodinou
Spider-Man a Iron Man opäť spolu. Tom Holland a Robert Downey Jr. chystajú spoločný projekt pred 2 hodinami
Košická Tabačka po maratóne mieru ožila. Takto vyzerala YSS Movement x UK9 pop-up party pred 2 hodinami
Desivý český horor „Uzol zla“ dorazil do kín. Diváci chvália napätie aj slovanskú mytológiu pred 3 hodinami
Francúzsky influencer prekročil hranice humoru. Kvôli nebezpečnému pranku ide do väzenia dnes o 12:28
Koľko v priemere trvá mužom dosiahnuť orgazmus? Výsledky novej štúdie ťa zrejme prekvapia dnes o 10:53
Spravodajstvo
Česko Česká republika Polícia SR Zoom in: Back2reality
Viac
Slovenský aktivista, ktorého zadržal Izrael, sa vracia domov. Chcel doručiť humanitárnu pomoc do Pásma Gazy
pred 21 minútami
Polícia zverejnila desivé zábery: Vodič na D2 v plnej rýchlosti preletel cez zvodidlá a zahynul
pred hodinou
VIDEO: Drogový díler z Bratislavy skončil vo väzbe. Polícia mu zaistila kokaín aj marihuanu
pred hodinou

Viac z Zaujímavosti

Všetko
Lucie robí striptíz: Muži sú v kluboch skôr hanbliví. Zo začiatku to bol pre mňa aj finančný šok (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Lucie robí striptíz: Muži sú v kluboch skôr hanbliví. Zo začiatku to bol pre mňa aj finančný šok (Rozhovor)
včera o 09:30
Slovenky Luja a Carmen čakajú bábätko: Na Slovensko sa teraz vrátiť nechceme
refresher+
Odporúčané
Slovenky Luja a Carmen čakajú bábätko: Na Slovensko sa teraz vrátiť nechceme
pred 3 hodinami
5 destinácií, ktoré na jeseň vyzerajú ako z iného sveta. Tieto miesta by mali byť na tvojom bucket liste
V spolupráci
5 destinácií, ktoré na jeseň vyzerajú ako z iného sveta. Tieto miesta by mali byť na tvojom bucket liste
pred hodinou
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
pred 2 dňami
V bratislavských 500 bytoch sa stretávala drogová komunita. Zisťovala som, ako to tam vyzerá dnes (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
V bratislavských 500 bytoch sa stretávala drogová komunita. Zisťovala som, ako to tam vyzerá dnes (Reportáž)
pred 3 dňami
Koľko v priemere trvá mužom dosiahnuť orgazmus? Výsledky novej štúdie ťa zrejme prekvapia
Koľko v priemere trvá mužom dosiahnuť orgazmus? Výsledky novej štúdie ťa zrejme prekvapia
dnes o 10:53
Viac z Politika Všetko
Unikli posledné textové správy vraha Charlieho Kirka. Svojmu spolubývajúcemu písal o plánoch atentátu
Unikli posledné textové správy vraha Charlieho Kirka. Svojmu spolubývajúcemu písal o plánoch atentátu
17. 9. 2025 11:14
KVÍZ: Si expert na históriu? Otestuj sa, ako poznáš osobnosti, ktoré formovali moderné dejiny
25. 3. 2025 14:00
Jovinečko vraj dostal ponuku podporiť Pellegriniho v prezidentských voľbách. Za storku mal dostať až 30-tisíc eur
2. 5. 2025 18:46
Viac z Hudba Všetko
Ľudia kritizujú Taylor Swift z používania AI na novom albume The Life of a Showgirl
Ľudia kritizujú Taylor Swift z používania AI na novom albume The Life of a Showgirl
pred hodinou
Taylor Swift novým albumom prepisuje históriu. Prekonala všetkých okrem jednej hviezdy
dnes o 09:15
VIDEO: Fanúšikovia Taylor Swift zaplnili Aupark. Takto si užili jej nový album „The Life of a Showgirl“
včera o 16:53
Viac z Móda Všetko
Adidas rozširuje kolekciu pre zvieratá. Tieto jesenné kúsky dodajú štýl tvojmu miláčikovi
Adidas rozširuje kolekciu pre zvieratá. Tieto jesenné kúsky dodajú štýl tvojmu miláčikovi
pred 30 minútami
Pracovné bundy s vintage estetikou sú must have počas jesene. Pozri si TOP 10 štýlov pre mužov
dnes o 11:00
Najkrajšie tenisky, ktoré ťa nebudú stáť majland. Pozri si TOP modely za férové ceny
2. 10. 2025 10:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Adidas rozširuje kolekciu pre zvieratá. Tieto jesenné kúsky dodajú štýl tvojmu miláčikovi
Móda
pred 32 minútami
Adidas rozširuje kolekciu pre zvieratá. Tieto jesenné kúsky dodajú štýl tvojmu miláčikovi
pred 32 minútami
Kolekcia obsahuje vetrovky, vesty a športové oblečenie.
5 destinácií, ktoré na jeseň vyzerajú ako z iného sveta. Tieto miesta by mali byť na tvojom bucket liste
V spolupráci
5 destinácií, ktoré na jeseň vyzerajú ako z iného sveta. Tieto miesta by mali byť na tvojom bucket liste
pred hodinou
Plánuješ halloweenskú párty doma? Tieto tipy ti zaručia nezabudnuteľný strašidelný večer
PR správa
Plánuješ halloweenskú párty doma? Tieto tipy ti zaručia nezabudnuteľný strašidelný večer
pred 2 hodinami
Košická Tabačka po maratóne mieru ožila. Takto vyzerala YSS Movement x UK9 pop-up party
Košická Tabačka po maratóne mieru ožila. Takto vyzerala YSS Movement x UK9 pop-up party
pred 2 hodinami
Budúcnosť pracovného trhu: Ktoré IT profesie budú najžiadanejšie o 5 rokov?
PR správa
Budúcnosť pracovného trhu: Ktoré IT profesie budú najžiadanejšie o 5 rokov?
pred 3 hodinami
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
pred 2 dňami
Koľko v priemere trvá mužom dosiahnuť orgazmus? Výsledky novej štúdie ťa zrejme prekvapia
Koľko v priemere trvá mužom dosiahnuť orgazmus? Výsledky novej štúdie ťa zrejme prekvapia
dnes o 10:53
Slovenský film Otec triumfoval v Zürichu: Dráma Terezy Nvotovej získala cenu Zlaté oko za najlepší film
Slovenský film Otec triumfoval v Zürichu: Dráma Terezy Nvotovej získala cenu Zlaté oko za najlepší film
včera o 09:16
Lucie robí striptíz: Muži sú v kluboch skôr hanbliví. Zo začiatku to bol pre mňa aj finančný šok (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Lucie robí striptíz: Muži sú v kluboch skôr hanbliví. Zo začiatku to bol pre mňa aj finančný šok (Rozhovor)
včera o 09:30
Vlasové trendy v roku 2026: „Dominovať bude prirodzenosť, odvážnym odporúčam červenú a fialovú,“ hovorí kaderník Julo (Rozhovor)
Sponzorovaný obsah
Vlasové trendy v roku 2026: „Dominovať bude prirodzenosť, odvážnym odporúčam červenú a fialovú,“ hovorí kaderník Julo (Rozhovor)
30. 9. 2025 20:00
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
pred 2 dňami
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
2. 10. 2025 10:00
Do Love Islandu prichádza bývalá frajerka Rachellkky. Ľudí pobavila jej viditeľne upravená fotka
Do Love Islandu prichádza bývalá frajerka Rachellkky. Ľudí pobavila jej viditeľne upravená fotka
30. 9. 2025 17:03
Veronika išla na plastiku nosa do Turecka: Objednala som sa cez WhatsApp, na poslednú chvíľu som zmenila lekára
refresher+
Odporúčané
Veronika išla na plastiku nosa do Turecka: Objednala som sa cez WhatsApp, na poslednú chvíľu som zmenila lekára
pred 3 dňami
Aké je to mať nehnuteľnosť pri mori? Pýtali sme sa Slovákov, ktorí vlastnia byty v Chorvátsku, Grécku, Taliansku či Gruzínsku
refresher+
Odporúčané
Aké je to mať nehnuteľnosť pri mori? Pýtali sme sa Slovákov, ktorí vlastnia byty v Chorvátsku, Grécku, Taliansku či Gruzínsku
30. 9. 2025 17:00
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
pred 2 dňami
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
V spolupráci
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
6. 9. 2025 11:00
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
refresher+
Odporúčané
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
28. 9. 2025 8:30
Sofia je „kolotočárka“: Vozíme ich 9 kamiónmi, balia ma chlípni starci a áno, čistíme aj zvratky (Rozhovor)
refresher+
Sofia je „kolotočárka“: Vozíme ich 9 kamiónmi, balia ma chlípni starci a áno, čistíme aj zvratky (Rozhovor)
19. 8. 2024 9:30
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
2. 10. 2025 10:00
Domov
Zdieľať
Diskusia