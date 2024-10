5 TIPOV na halloweenske kostýmy, s ktorými rozhodne nebudeš vyzerať basic

Tak čo, ktorý outfit si vyberieš?

Máme tu október, čo znamená, že Halloween je za dverami. Chystáš sa na nejakú párty, no absolútne nemáš poňatia, čo si oblečieš? Mysleli sme na teba. V tomto článku nájdeš tipy na halloweenske kostýmy, ktoré určite nebude mať každý druhý. Vybrali sme také kostýmy a doplnky, ktoré pohodlne nakúpiš online a stihnú ti prísť domov ešte pred tvojou plánovanou akciou.

Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. Postupom času sa môžu meniť.

🎃Cruella de Vil (101 dalmatíncov)

Tento Halloween sa môžeš vžiť do kože ikonickej a zákernej záporáčky zo 101 dalmatíncov. Cruella de Vil je zobrazovaná ako bezohľadná, temná žena s extravagantným módnym vkusom, ktorá spraví všetko pre to, aby získala luxusný kožuch (bohužiaľ, zo šteniatok).

Kostým inšpirovaný Cruellou de Vil pozostáva z bodkovaných čierno-bielych šiat, krátkej čierno-bielej parochne, červených rukavíc, masky, umelohmotnej cigarety a náhrdelníka. Kompletný outfit ťa vyjde 46,75 €. Kostým si dodatočne vyšperkuj elegantnými červenými topánkami na opätku.

Zdroj: Allegro, Walt Disney/101 dalmatíncov

Samozrejme, aká by to bola Cruella De Vil bez výrazného a chladného make-upu? Na dosiahnutie jej looku potrebuješ zelený alebo modrý očný tieň, červený rúž, čiernu ceruzku na oči a kontúrovaciu paletku. Poprípade sa inšpiruj make-upom nižšie.

🎃Elphaba (Wicked)

Román o „zlej čarodejnici zo západu“ sa dostal z knižnej podoby do populárneho muzikálu a 22. novembra ho uvidíš aj na filmových plátnach (v hlavnej úlohe Ariana Grande a Cyntia Erivo). Wicked rozpráva príbeh Elphaby, zlej čarodejnice z krajiny Oz, ktorá je kvôli svojmu vzhľadu nepochopená a odsudzovaná okolím.

Ak chceš zo seba vyčarovať neobyčajnú čarodejnicu Elphabu, budeš potrebovať niekoľko vecí, ktoré kúpiš na Allegro. Do košíka si vlož kostým čarodejnice (28,11 €), zelenú farbu na tvár (1,45 €) a falošný nos (0,93 €). Každá správna čarodejnica by mala mať metlu, my veríme, že ju máš doma.

Zdroj: Allegro, Universal Pictures/The Wicked





Poprípade môžeš vyskúšať Ešte predtým, než klikneš na tlačidlo „zaplatiť“, využi predplatné Allegro Smart! vďaka ktorému budeš mať pri nákupe nad 12,90 € bezplatné doručenie na odberné miesta. Doručenie zadarmo máš aj vtedy, ak využiješ kuriérske služby a objednáš si produkty za viac ako 21,90 €.Poprípade môžeš vyskúšať skúšobnú verziu predplatného, vďaka ktorej budeš mať 5 doručení zadarmo. Tu nájdeš všetky potrebné informácie ohľadom predplatného Allegro Smart!.

🎃Bridgerton

Vieš o tom, že tretia séria seriálu Bridgerton bola od januára do júna 2024 druhým najsledovanejším seriálom? Napínavý príbeh o aristokratickej rodine, ktorý odhaľuje tajomstvá Bridgertonovcov, si zamiloval nejeden binge-watcher streamovacích platforiem.

Ľudia milujú nielen seriál samotný, ale aj kostýmy v ňom. Ženské postavy nosia honosné šaty s čipkou a korálikmi, mužské postavy zase elegantné fraky, vesty a kravaty. Keďže takéto odevy si do práce asi neoblečieš, Halloween je skvelou príležitosťou, kedy môžeš dovoliť vyzerať ako stredoveká šľachta.

Zdroj: Allegro, Netflix/Bridgerton

K Bridgerton outfitu budeš potrebovať šaty (42,89 €) a look si vyšperkuješ škraboškou s držadlom (14,95 €). Aby bol tvoj Bridgerton outfit on point, potrebuješ si nastajlovať aj vlasy. Pre ženy sú typické vysoko vyčesané účesy, často zdobené doplnkami, ako sú perly, kvety, čelenky a stuhy. Inšpiruj sa TikTokom nižšie.

🎃Vincent Vega & Mia Wallace (Pulp Fiction)

Chceš sa na Halloween obliecť do niečoho filmového, ale bojíš sa, že ťa nikto nespozná? Ubezpečujeme ťa, že kto nevidel Pulp Fiction, žije pravdepodobne pod kameňom. S ikonickou tarantinovkou nešliapneš vedľa.

Outfit Vincenta Vegu a Mie Wallace si dokážeš poskladať raz-dva – pravdepodobne máš polovicu kostýmu v skrini. Ak náhodou predsa len nemáš, všetko potrebné nájdeš na Allegro: smoking (69,46 €), pánska biela košeľa (25,51 €), dámska biela košeľa (16,41 €), dámske elegantné nohavice (23,07 €), čierna parochňa (14,99 €) a umelá krv (5,12 €).

Zdroj: Allegro, Miramax Films/Pulp Fiction

🎃Michael Myers

Čo tak vyzerať ako psychopatický vrah Michael Myers z hororovej filmovej série Halloween? Hlavný antagonista je známy svojou bezcitnosťou, mlčanlivosťou a pomalou chôdzou, ktorou prenasleduje svoje obete. Týmto kostýmom zaručene vydesíš nejedného návštevníka párty.

Na napodobenie (len výzoru) Michaela Myersa potrebuješ šedú rifľovú kombinézu s desivou maskou (25,96 €) a plastové nože (11,24 €). Skvelé na tomto kostýme je to, že nemusíš sa maľovať, dávať si parochňu a je v podstate unisex.

Zdroj: Allegro, Compass International Pictures/Halloween

🎃Vtipné ready-to-wear kostýmy

Kostýmy z filmu nie sú tvoja šálka kávy a radšej chceš niečo, čo si len oblečieš a je vybavené? Nižšie nájdeš tipy na vtipné a nafukovacie kostýmy, s ktorými zaručene budeš stredobodom pozornosti. Nafukujú sa pomocou pribaleného vzduchového čerpadla, ktorý je pripevnený k tkanine. Batérie nie sú súčasťou balenia.

Kostým kohútieho jazdca ťa vyjde 28,20 €.

Kostým mimozemšťana kúpiš za 32,69 €.

Kostým pivnej fľaše ťa vyjde cena 20,98 €. (Tento kostým nie je potrebné nafukovať, jednoducho si ho len navlečieš na seba.)