Nájdi svojho favorita, vďaka ktorému si užiješ dokonalý zážitok zo športu aj v nepriaznivých podmienkach.

Kvalitné športové slnečné okuliare poskytujú viac ako len štýl, s ktorým zaboduješ – ochránia tvoje oči pred UV žiarením, vetrom či nečistotami vo vzduchu. Ich nosenie a, samozrejme, ani správny výber by si preto nemal/-a podceňovať.

Ak plánuješ prvú kúpu, alebo si doteraz nesledoval žiadne faktory okrem vzhľadu, daj si pozor, aby mali tvoje nové okuliare 100-percentnú UV ochranu, pogumovaný nosový mostík a koncovky pre lepšiu priľnavosť, poprípade porozmýšľaj nad polarizáciou. Polarizačné šošovky sú skvelé na ochranu pred oslnením a lepší priehľad pri jasnom svetle.

Nižšie nájdeš TOP 10 modelov športových slnečných okuliarov pre každý rozpočet od značiek ako Oakley, District Vision, Vuarnet alebo Prada.

Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.

Rudy Project Rydon Sunglasses – 154,90 €

Zoznam TOP športových okuliarov otvárame modelom Rydon od značky Rudy Project, ktorá je na trhu od roku 1985 a ponúka vysokú kvalitu s atraktívnym vzhľadom za adekvátne ceny.

Ikonické okuliare Rydon sú určené na akýkoľvek druh športu – od behu až po cyklistiku. Návrhársky tím spojil inovácie a štýl, aby priniesol dokonalý zážitok z videnia, ktorý zmení tvoj pohľad na svet. Modely s logom Rudy Project ponúkajú desiatky možností prispôsobenia a kompatibilitu so všetkými riešeniami zraku vrátane dioptrických šošoviek. Ochrana pred UV žiarením je samozrejmosťou.

Cena za vyhotovenie s čiernym rámom v matnej povrchovej úprave s váhou len 26 gramov je 155 eur. K dispozícii sú aj výraznejšie vyhotovenia okuliarov Rudy Project Rydon.

Zdroj: Rudy Project

Vuarnet Plateau Sport Sunglasses – 180 €

V zozname pokračujeme okuliarmi od francúzskej značky Vuarnet, ktorá patrí do portfólia konzorcia LVMH, a to konkrétne ultraľahkým modelom Plateau so zaobleným tvarom z bio nylonu.

Rám s jedným štítom, nastaviteľnou nosovou vložkou a chráničmi pre optimálnu podporu pri akejkoľvek aktivite je ponorený do čierno-sivej schémy, zatiaľ čo sklá s NXT technológiou majú antireflexnú úpravu, zintenzívňujú farby a zvyšujú zrakový komfort. Cena okuliarov Vuarnet Plateau je v zľave aktuálne 180 eur.

Zdroj: Vuarnet

Oakley Flak® 2.0 XL Prizm™ Sunglasses – 188 €

Najznámejšia značka športových okuliarov má v článku niekoľkonásobné zastúpenie, a to aj vďaka modelu Flak® 2.0 XL s ostrým vzhľadom.

Verzia modelu s označením XL ponúka ľahký rám z materiálu O Matter™ s elipsovitými kovovými podpismi značky v štandardnej veľkosti so zvýšeným pokrytím šošoviek a každý milimeter periférneho pohľadu je optimalizovaný pomocou technológie HD Optics™ v odolnej, ale ľahkej konštrukcii. Okuliare Oakley Flak® 2.0 XL sú vybavené šošovkami Prizm™ na zlepšenie farieb, kontrastu a detailov pre optimalizovaný zážitok pri akomkoľvek športe.