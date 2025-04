Tieto opaľovacie krémy na tvár neštípu, nerozmazávajú sa a nespôsobia ti ani vyrážky.

S príchodom prvých slnečných dní sa po novom SPF-ku začínajú obzerať aj ľudia, ktorí naňho v zime zabúdali. V prvom rade preto chceme zdôrazniť, že ochrana pred UV žiarením by mala byť súčasťou tvojej skincare rutiny celý rok. Toto škodlivé žiarenie totiž nesúvisí so slnkom, a preto je dôležité chrániť sa aj vtedy, keď je vonku zamračené.

Ak na tvojej kozmetickej poličke SPF krém stále chýba alebo hľadáš nový a naozaj dobrý produkt, tento výber ťa iste poteší. Zozbierali sme 8 kvalitných a účinných produktov na tvár pre každý rozpočet.

Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.

Ochranné sérum s hydratačným účinkom SKIN1004

Toto virálne SPF-ko s obsahom kombinácie výťažku z Centella asiatica, kyseliny hyalurónovej aj niacínamidu na pleti nebudeš ani cítiť. Sérum ochraňuje pleť pred škodlivým UV žiarením a zároveň ju hydratuje a dodáva jej príjemný lesk.

Hydratačný balzam v tyčinke Isntree

Potrebuješ SPF-ko, ktoré si môžeš aplikovať opakovane aj v prípade, že máš full face make-up? Tento praktický sun stick s SPF 50+ a PA++++ od kórejskej značky Isntree má ľahkú textúru a tvojej pleti dodá zamatový finiš. Skvelou správou je, že sa rýchlo vstrebáva, nezanecháva biele stopy ani mastný film.

Opaľovací gélový krém Skin79

Ak hľadáš ľahké SPF-ko, ktoré nezanecháva biely film, rýchlo sa vstrebáva a je vhodné aj na mastnejšiu pleť so sklonom k akné, tento gélový krém si vlož do košíka. Používatelia oceňujú jeho regeneračný a hydratačný účinok doplnený vysokou SPF ochranou, my kvitujeme aj super cenovku.

Pýtaš sa, ako funguje minerálne SPF-ko? Tento typ ochrany funguje na princípe vytvárania fyzickej UV ochrannej bariéry na povrchu tvojej pokožky. Takto efektívne blokujú prenikanie škodlivého žiarenia hlbšie do pokožky. S minerálnymi SPF-kami sa často spájali obavy z bielych fľakov či nepríjemnej záťaže spôsobenej hutnou konzistenciou. Pri Madagascar Centella Air-Fit Suncream Plus sa toho obávať nemusíš. Tento krém má ľahkú konzistenciu a nezanecháva na tvári biely film.

Opaľovací krém pre problematickú pleť Some By Mi

Máš problematickú, rýchlo sa mastiacu pleť so sklonom k akné? Nájsť dobré SPF-ko je v takomto prípade náročné, no nie nemožné. Vyskúšaj ľahký ochranný krém V10 Hyal Air Fit Sunscreen s obsahom kyseliny hyalurónovej, pantenolu a výťažku z centella asiatica pre upokojenie citlivej pleti a obnovu kožnej bariéry. Vďaka obsahu čajovníkového oleja a niacínamidu je tento krém vhodný aj na pokožku so sklonom k akné.

Obnovujúce sérum Beauty of Joseon

Po virálnom SPF-ku Relief Sun Rice + Probiotics prichádza značka Beauty of Joseon s novým produktom, tentokrát vo forme obnovujúceho a ochranného séra. To má ľahkú nelepivú konzistenciu, nezanecháva biele fľaky a vďaka ženšenovému extraktu tvoju pleť aj hĺbkovo hydratuje.