V Grécku zomrel muž na krymsko-konžskú hemoragickú horúčku, grécke úrady sprísňujú opatrenia.

72-ročný muž v Grécku zomrel na krymsko-konžskú hemoragickú horúčku, vírusové ochorenie, ktoré sa šíri kliešťami. Išlo o farmára, ktorý sa nakazil po uštipnutí kliešťom a bol hospitalizovaný v meste Larisa. Počas liečby preniesol vírus aj na svojho lekára, ktorý je na tom momentálne dobre.

Ilustračná fotka. Zdroj: Unsplash.com

Zdravotné úrady v Grécku prijali preventívne opatrenia – do karantény umiestnili 25 ľudí, ktorí boli v úzkom kontakte s pacientom, vrátane zdravotníckeho personálu. Žiadna z týchto osôb zatiaľ nevykazuje príznaky ochorenia, no 10 z nich patrí do rizikových skupín.

O čo ide?

Krymsko-konžská hemoragická horúčka je v Európe zriedkavá, no vyskytuje sa príležitostne v krajinách Balkánu a Stredomoria. V Grécku bola posledná zaznamenaná v roku 2018. Podľa Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) má viac ako 80 % prípadov mierny alebo žiadny priebeh. No pri závažných prípadoch, ktoré si vyžadujú hospitalizáciu, môže úmrtnosť dosiahnuť až 30 %. Medzi príznaky patrí horúčka, bolesti svalov a brucha, závraty, krvácanie z nosa a zlyhanie orgánov.

Opatrenia a testy

Po potvrdení nákazy úrady odobrali vzorky od ľudí aj 15 kliešťov na laboratórne testovanie, pričom výsledky by mali byť známe v najbližších dňoch. Okolie prípadu bolo preventívne vydymené (fumigované), aby sa znížilo riziko ďalších infekcií.

Zdravotní pracovníci boli vyzvaní k zvýšenej ostražitosti pri podozrivých príznakoch. Úrady tiež informujú rizikové skupiny o možnostiach prevencie – odporúča sa vyhýbať sa oblastiam s výskytom kliešťov (napr. lesy, lúky), nosiť svetlé oblečenie, ktoré uľahčuje odhalenie kliešťa, a používať repelenty.

Na zabránenie prenosu medzi ľuďmi úrady odporúčajú vyhýbať sa fyzickému kontaktu s chorými, používať ochranné pomôcky pri starostlivosti o pacientov a dôsledne si umývať ruky.