Grécko je krajinou plnou kontrastov – od majestátnych útesov až po zátoky s jemným pieskom. Každý ostrov ponúka niečo výnimočné, no niektoré pláže doslova berú dych. Vybrali sme niekoľko z nich, ktoré rozhodne nevynechaj pri návšteve Grécka!

Azúrové more, slnkom zaliate pobrežia, romantické zákutia a atmosféra. Grécko má všetko, čo od letnej destinácie môžeš čakať. Jeho ostrovy patria medzi najobľúbenejšie v Európe a niet sa čomu čudovať.

Leto je v plnom prúde a mnohí z nás už premýšľajú, kam vyraziť za oddychom. Ak si si tento rok vybral/a Grécko, máme pre teba výber pláží, ktoré by si na svojej ceste rozhodne nemal vynechať.

Grécke pláže lákajú cestovateľov z celého sveta svojou prirodzenou krásou, pozri si preto, čo všetko ti Grécko ponúka! Je toho skutočne veľa.

Porto Katsiki (ostrov: Lefkada)

Jedna z najikonickejších pláží v celom Grécku sa nachádza na ostrove Lefkada. Pláž je ukrytá pod vápencovým útesom a ponúka kombináciu piesku a kamienkov, ktorá spolu s tyrkysovým morom vytvára nezabudnuteľný výhľad.

Po dni strávenom pri mori sa oplatí prejsť sa k majáku na najjužnejšom výbežku ostrova. Okrem nádhernej azúrovej farby mora ponúka pláž aj nádherné okolité panorámy.

Matala (ostrov: Kréta)

Na južnom pobreží Kréty sa rozprestiera pláž Matala, známa svojím tmavým pieskom a okolitými skalami plnými jaskýň vytesaných do vápencových stien. Práve tieto jaskyne dávajú Matale jej jedinečný charakter – pôvodne slúžili ako rímske hrobky, no v 60. a 70. rokoch ich „obsadili“ hippies z celého sveta.

Dnes patrí pláž medzi najznámejšie a najnavštevovanejšie pláže na Kréte. Návštevníci si môžu užiť slnečný deň v jednom z barov či večer sa prejsť úzkymi uličkami malebnej dedinky Matala. Ak chceš cestovať aj s deťmi, Matala nie je vhodná kvôli silnému vetru a vlnám.

Navagio (ostrov: Zakynthos)

Známa tiež ako „Shipwreck Beach“, Navagio patrí medzi najslávnejšie pláže Grécka. Je ukrytá medzi vysokými skalami na Zakynthose a ponúka pohľad ako z pohľadnice – biely piesok, vrak starej lode a krištáľovo čistá voda, ktoré vytvárajú jedinečnú atmosféru.

Ak sa rozhodneš preskúmať túto pláž, nezabudni, že na pláž sa autom nedostaneš. Najpohodlnejší spôsob, ako sa sem dostať, je preto využiť niektorý z početných organizovaných lodných výletov, ktoré sa konajú denne.

Red Beach – Červená pláž (ostrov: Santorini)

Vulkanický pôvod Santorini sa nezaprie – dôkazom je aj Červená pláž, kde sa tmavé útesy z červenej a čiernej horniny dramaticky zvažujú k moru. Farby pôdy a štrku vytvárajú nádherný kontrast, ktorý sa len tak nevidí.

Povrch pláže tvorí jemný vulkanický piesok, ktorého sýtočervený odtieň spôsobujú železité minerály obsiahnuté v hornine. Červená pláž je jedna z najviac fotografovaných pláží na obľúbenom ostrove Santorini. Miestni túto jedinečnú pláž poznajú pod názvom Kokkini Beach.

Elafonisi (ostrov: Kréta)

Ak hľadáš niečo výnimočné, zamier na západ Kréty. Pláž Elafonisi je preslávená ružovým pieskom, plytkými lagúnami a nádhernou priezračnou vodou. Spolu s tyrkysovou vodou vytvára Elafonisi doslova exotickú scenériu, ktorá pripomína Karibik – a to bez potreby opustiť Európu.

Miesto je vhodné pre rodiny s deťmi vďaka bezpečným plytčinám, ale zamilujú si ho aj milovníci prírody či dobrodružnejšie povahy.

Sarakiniko (ostrov: Milos)

Pláž Sarakiniko na ostrove Milos je jedným z najunikátnejších miest v celom Grécku. Leží len pár kilometrov od prístavného mesta Adamas a pôsobí skôr ako mesačná krajina než tradičná pláž. Ide o veľmi obľúbené fotogenické miesto vďaka svojmu výnimočnému vzhľadu, ktorý je skutočne nezameniteľný.

Miesto je totiž tvorené hladkými bielymi skalami, ktoré roky tvarovali vietor a more do jemne zvlnených kriviek. Piesok tu však nenájdeš, no namiesto neho ťa privíta tvrdý biely povrch pripomínajúci sadru. Výhodou tejto pláže je čistá voda, ktorá je ideálna na šnorchlovanie či skákanie z útesov.

Kľudné more chránené skalami vytvára pokojné prírodné bazény, pri návšteve si však nezabudni vziať slnečník a veľa vody, aby si sa vyvaroval úpalu – tieň tu nenájdeš.

Paleokastritsa (ostrov: Korfu)

Túto pláž často obchádzajú tradičné predstavy o gréckych plážach. Paleokastritsa ponúka bujnú zeleň, priezračné more a tajuplné zákutia. Pri návšteve pláže nezabudni aj na najväčšiu atrakciu, ktorou je jaskyňa Modré oko. Ide o miesto, ktoré pôsobí skutočne magicky.

Pobrežie je rozdelené do niekoľkých častí – nájdeš tu úseky s jemným pieskom aj plochy posiate kamienkami. Ak sa rozhodneš pre túto pláž, maj na mysli, že pláž obľubujú aj ježkovia, preto si dávaj pozor.

Okolitá krajina je hornatá a svahy vedúce k moru vytvárajú malebné chodníky a vyhliadky s nádherným výhľadom na pobrežie, čo z nej robí skvelú možnosť pre tých, ktorí majú radi turistiku a dobrodružstvo.