Toto je 10 outfitov, v ktorých zvládneš horúčavy štýlovo a v pohodlí. V hlavnej úlohe bavlna a ľan

Vytvor si letný outfit ako z Pinterestu.

Hľadáš dokonalé letné kúsky z priedušných materiálov, v ktorých prežiješ aj ten najhorúcejší deň a zároveň budeš vyzerať štýlovo? Vybrali sme pre teba 10 trendy outfitov, v ktorých zvládneš letné horúčavy v meste aj na dovolenke. Ktoré kúsky poputujú do tvojho košíka tentoraz?

Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.

Mušelínový set

Ležérny oversize set z príjemného bavlneného mušelínu je počas horúcich dní absolútnym must-have. Veľkou výhodou tohto materiálu je, že sa takmer nekrčí a nemusíš ho žehliť. Košeľu a šortky môžeš samozrejme nosiť aj samostatne a vytvoriť si tak množstvo iných outfitov.

Zdroj: Reserved

Červené šaty s mašličkami

Ak máš rada aj výraznejšie farby, tieto rozkošné červené mini šaty si absolútne zamiluješ. Jednoduchý dizajn oživený mašličkami na ramienkach z nich robí dokonalý letný kúsok. Skombinovať ich môžeš napríklad so sandálikmi či trendy sieťkovými balerínami.

Zdroj: Reserved

Široké ľanové nohavice

Pohodlné ľanové nohavice sú ideálne na chladnejšie dni či večery. Zladiť ich môžeš s jednoduchým topom, vestičkou, prípadne s košeľou, čím vytvoríš elegantný letný look. Dlhé ľanové nohavice sú kúskom, ktorý by v tvojom letnom šatníku rozhodne nemal chýbať.

Zdroj: Reserved

Ľanová košeľa

Druhým kúskom, ktorý by v tvojej letnej kapusle nemal chýbať, je priedušná ľanová košeľa. Tú skombinuješ s dlhými nohavicami, šortkami, ale prehodiť si ju môžeš aj cez plavky. Ide o naozaj univerzálny a nadčasový kúsok, do ktorého sa toto leto oplatí investovať. Či už siahneš po klasickej bielej, alebo štýlovej pásikavej, rozhodne budeš vyzerať skvelo.

Zdroj: Reserved

Ľanové šortky

Opäť z kategórie pohodlné, priedušné a ľahko kombinovateľné. Tieto žlté šortky zo zmesi ľanu si v letných dňoch zamiluješ. Obliecť si ich môžeš do práce so sakom, do mesta s kamoškami s fancy topom, ale nestratia sa ani v tvojom dovolenkovom kufri.

Zdroj: Reserved

Ľanové mini šaty

Hľadáš dokonalé šaty na leto? V ton prípade si do košíka hoď tieto minimalistické maslovo-žlté šaty zo 100% ľanu. Príjemný materiál a jednoduchý strih z nich robia ideálny kúsok na letné dni. Ak ich vhodne nastyluješ, bez obáv si ich môžeš obliecť aj na spoločenskú udalosť či romantickú večeru. Na výber je niekoľko iných farebných prevedení, takže ak žltá nie je tvoja farba, môžeš zvoliť zvierací vzor či neutrálnu hnedú.

Zdroj: Reserved

Čierne ažúrové šaty

Tieto dlhé elegantné čierne šaty zo 100% bavlny sa stanú tvojím obľúbeným letným kúskom. Vďaka svojmu zloženiu sú absolútne priedušné, takže napriek midi dĺžke sa v nich nebudeš potiť ani počas dňa. Ak si cez ne potom prehodíš sako či džínsovú bundu, perfektne ti poslúžia aj večer. Ažúrový dizajn ti navyše dodá instatný dovolenkový vibe.

Zdroj: Reserved

Saténová sukňa

Ľahká, padavá a na horúce dni ako stvorená. Chladivý satén oceníš aj v tých najväčších horúčavách, takže v tvojom šatníku nesmie táto sukňa chýbať. Na výber je množstvo farebných prevedení od klasickej čiernej cez výrazné farby až po zvieracie vzory. Mnohé z nich sú navyše v super zľave. A my sme si tak trochu istí, že nezostaneš pri jednom kúsku.

Zdroj: Reserved

Voľné ľanové nohavice

Do pozornosti ti dávame ešte jedny dlhé ľanové nohavice. Tentoraz v štýlovej kaki farbe, ktorú ľahko skombinuješ. Tieto priedušné nohavice sme si počas letných mesiacov absolútne zamilovali, a to ako v meste, tak na dovolenke. K dispozícii sú vo viacerých farebných prevedeniach.

Zdroj: Reserved

Pásikavé šaty

Pohodlných bavlnených šiat nie je nikdy dosť, súhlasíš? Tieto modro-biele dlhé šaty s volánovou sukňou sú stelesnením leta. K dispozícii sú aj vo žltej farbe, takže ak preferuješ výraznejšie farby, go for it.