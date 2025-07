Umelá inteligencia už dnes mení pracovné trhy, zdravotníctvo či geopolitiku.

Generálny riaditeľ OpenAI, Sam Altman, známy ako vizionár technologickej budúcnosti a jeden z priekopníkov umelej inteligencie, sa opäť objavil vo Washingtone. Tentoraz však s jasným odkazom: AI mení pravidlá hry nielen v biznise, ale aj v spoločnosti.

Ako informuje The Guardian, na prestížnej konferencii Federálneho rezervného systému Altman rozprával o svete, kde celé pracovné pozície zaniknú, AI bude diagnostikovať lepšie ako lekári a národy môžu viesť vojny cez kód, nie cez zbrane.

Zdroj: Fortune



Altman otvorene prehlásil, že niektoré odvetvia už sú takmer história. Najviac sa dotkol zákazníckeho servisu, ktorý podľa neho AI úplne nahradila. „Je to ako super inteligentný a schopný človek. Neexistuje žiadny telefónny strom, žiadne prevody. Dokáže robiť všetko, čo dokáže ktorýkoľvek agent zákazníckej podpory v danej spoločnosti. Nerobí chyby. Je to veľmi rýchle. Zavoláte raz, vec sa jednoducho stane, je to hotové.“



Altman tiež naznačil, že ChatGPT je dnes lepší v diagnostike ako väčšina lekárov. Priznal však, že zatiaľ nie je pripravený zveriť svoje zdravie čisto strojom: „Napriek tomu ľudia stále chodia k lekárom a ja možno som dinosaurus, ale tiež nechcem zveriť svoj lekársky osud ChatGPT bez toho, aby o tom bol informovaný žiadny ľudský lekár.“

Jeho návšteva Washingtonu bola v súlade s odhalením „akčného plánu pre umelú inteligenciu“ Trumpovou administratívou, ktorý sa zameriava na definovanie a zmiernenie niektorých predpisov a podporu väčšieho počtu dátových centier. Neprišiel však len chváliť. Varoval pred možnosťou, že AI bude zneužitá na kybernetické útoky či manipulácie. Spomenul aj rastúce riziko hlasových klonov, ktoré môžu spôsobiť masívne podvody.

Zdroj: Wikipedia



Počas rozhovoru povedal aj to, že jednou z jeho najväčších obáv sú rýchlo sa rozvíjajúce deštruktívne schopnosti umelej inteligencie, pričom jedným zo scenárov, ktorý mu nedá spať v noci, je nepriateľský národ, ktorý použije tieto zbrane na útok na americký finančný systém. A napriek tomu, že Altman ohromil pokroky v klonovaní hlasu, varoval dav pred tým, ako by tá istá výhoda mohla umožniť sofistikované podvody a krádeže identity, keďže „stále existujú finančné inštitúcie, ktoré akceptujú hlasový odtlačok ako autentifikáciu“.