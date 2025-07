Odborníci varujú pred vytváraním závislosti na AI. Umelá inteligencia môže nahrádzať kontakt s ľuďmi

IPčko varuje pred vytváraním emocionálnej závislosti na umelej inteligencii.

Občianske združenie IPčko varuje pred rizikom, ktoré môže nastať pri nadmernej interakcii s umelou inteligenciou (AI), informuje TASR. Upozorňuje na možnosť vytvorenia emocionálnej väzby, ktorá človeka môže pomaly vzďaľovať od reálnych vzťahov a živých ľudí.

Čím viac sa človek baví s AI, tým viac môže strácať aj kontakt s reálnymi ľuďmi. Zdôrazňujú, že síce skutočné vzťahy bývajú náročnejšie, no ponúkajú nám blízkosť a podporu.

Aj keď umelá inteligencia môže pôsobiť empaticky a rozumne, nejde o skutočný kontakt. „AI nemá vedomie. Neľúbi. Neche. Netrápi sa. Len odpovedá tak, aby to pôsobilo presvedčivo,“ vysvetľuje IPčko.

Ľudia by si mali dávať pozor aj na vytvorenie emocionálnej závislosti či zacyklenia sa do samoty. „Čím viac sa spoliehaš na AI, tým menej kontaktu s ľuďmi máš. A tým viac osamelosti cítiš. To je začarovaný kruh,“ vysvetľujú odborníci.

IPčko zdôrazňuje, že AI nemá vlastné vedomie, emócie ani zodpovednosť. „V skutočnosti nerozumie tvojmu svetu, ale iba opakuje vzory správania na základe dát, ktoré dostala, môže ťa manipulovať a ty sa môžeš začať rozhodovať na základe komunikácie s niečím, čo nie je živé, reálne ani empatické,“ dodali odborníci.

Reaguje čisto len na základe naučených dát, a síce pôsobí presvedčivo, nerozumie nášmu svetu tak, ako to dokáže človek. IPčko zdôrazňuje, že je v poriadku si priznať, že si sa pripútal/a.

Nemáš sa za to hanbiť, no skús sa na to pozrieť ako na signál, že ti niečo dôležité chýba. Môže to byť potreba bezpečia, prijatia, alebo kontroly, ktoré ti dokáže dať interakcia so skutočnými ľuďmi.