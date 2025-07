Medzi raperkou Nicki Minaj a hudobníkom Jay-Z to už dlhší čas poriadne iskrí. V minulosti spolupracovali, no ich cesty sa nerozišli v dobrom. Nicki najnovšie venovala Jay-Z-mu a jeho kolegyni ostrý odkaz na platformách X a na Instagrame, kde mu vyčíta, čo všetko „zničil“.

Ako uvádza Complex, ide o dlhodobé problémy – Jay-Z jej má byť dlžný približne 100 až 200 miliónov dolárov. V jednom jej statuse mu napísala „Jay-Z, zavolaj mi a vyrovnaj tento karmický dlh. Len to ďalej narastá aj s úrokmi.“ Dodala však, že ho stále považuje za jedného z najlepších raperov všetkých čias: „Stále si v mojom TOP 5,“ uviedla.

Dear #JayZ & Desirat



You ruined hiphop



You ruined football



You ruined basketball



You ruined touring



You ruined instagram



You ruined Twitter



The jig is up.



All of this is alleged & for entertainment purposes only pic.twitter.com/1gSD0MQZ9d