Jeho sety si vychutnáš na Pohode.

46-ročný ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U (vlastným menom Yousuke Yukimatsu) je všestranný hudobník s výnimočným citom pre atmosféru a energiu. Hoci sa jeho tvorba zaraďuje najmä do žánrov ako techno či experimentálna elektronika, jeho sety často prekračujú žánrové hranice. V jeho prístupe k hudbe dominuje hravosť, nepredvídateľnosť a hlboká emócia.

Nemá problém prejsť od techna k noisu, z gabberu k ambientu v rámci jedného setu, či dokonca toho istého prechodu. Jeho vystúpenia sú intenzívnym zážitkom, či už si v preplnenom klube alebo na open-air letnom festivale.

V rámci svojho štýlu je považovaný za jedného z najinovatívnejších a najoriginálnejších DJ-ov súčasnosti. O tom, že ide o skutočne výnimočného umelca, svedčí aj obrovský úspech jeho setu z Tokia zverejnený na oficiálnom kanáli Boiler Room. Toto takmer hodinové video má dnes viac ako 11 miliónov vzhliadnutí a je považované za jedno z TOP DJ-ských vystúpení tohto roku.

¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U vystúpi na tohtoročnej Pohode. Jeho nezabudnuteľný set si môžeš vychutnať v sobotu o 01:15 v Aréne Slovenskej sporiteľne. Ak stále nemáš lístok, klikaj sem a kupuj. Lístkov už nezostáva veľa a ich cena na mieste bude vyššia.

Z robotníka umelcom

Yousuke Yukimatsu sa narodil v Osake. Už počas prvých rokov svojho života si vďaka svojmu otcovi, milovníkovi klasického rocku, začal vytvárať vzťah k hudbe. Jeho dnešné sety sú dôkazom toho, že hudba nemá hranice a aj kontrastné žánre spolu môžu fungovať.

„Na základnej škole som mal rád len japonský pop a rock. Potom sa to začalo rozširovať a rozširovať. Na základnej škole som začal počúvať hard rock, metal, potom alternatívny rock ako Sonic Youth a na strednej škole elektronickú hudbu ako The Prodigy,“ zaspomínal si v rozhovore pre Mixmag.

V rozhovore pre Resident Advisor uviedol, vždy hľadal progresívnu hudbu a nedržal sa žiadnych žánrových hraníc.

Hudba ho pohltila natoľko, že nechcel zostať len pri jej počúvaní. V roku 2006 objavil čaro DJ-ingu a hoci si kluby spočiatku užíval len ako návštevník, postupne začal testovať vlastné schopnosti.

„Kúpil som si nejakú súpravu a vyskúšal som to. Začal som často navštevovať koncerty DJ-a NOBU a pravidelne som počúval mix No Way Back, ktorý vydal na labeli Lastrum. V publiku som si vždy vyhradil miesto, odkiaľ som mohol sledovať, čo robí – nie interagovať, len pozorovať,“ priblížil svoje začiatky dnes už svetoznámy umelec.

DJ-ingu sa Yousuke Yukimatsu venoval popri práci v stavebníctve, ktorá ho roky živila. V roku 2016 však prišiel obrovský šok. Mladému mužovi bol diagnostikovaný zhubný nádor na mozgu. Táto udalosť radikálne zmenila jeho život.

Nemilosrdná prognóza

Závery lekárov boli nemilosrdné, no Yousuke Yukimatsu sa odmietal vzdať. V deň hospitalizácie sa rozhodol podať výpoveď a všetky svoje sily vložil do uzdravenia sa. A do DJ-ingu. Práve umenie ho držalo počas náročnej liečby nad vodou.

„Po tom, čo mi diagnostikovali túto chorobu, som dal výpoveď v stavebníctve. Nemohol som ďalej pracovať vo dne v noci a potom aj cez víkend, pričom som každú noc spal tri alebo štyri hodiny. Našťastie sa mi v tom čase zvyšoval honorár za DJ-ing, takže hudba sa stala mojou prácou a je to pre mňa tá najlepšia práca. Hudba mi prináša veľa dobrých vecí: nových priateľov, dobré miestne jedlá, cestovanie a pohnutie mojím srdcom,“ povedal v dávnejšom rozhovore.

Keď to jeho stav dovoľoval, počas víkendov dokonca mohol opustiť múry nemocnice a voľný čas si užiť so svojimi obľúbenými hudobnými nahrávkami. Yousuke Yukimatsu neúnavne zdokonaľoval svoje hudobné skills, ktoré dnes obdivuje celý svet.

Dlhá liečba mala našťastie dobrý koniec a jedinou spomienkou na mesiace strávené v nemocnici je výrazná jazva na umelcovej hlave.

Odvtedy jeho sláva a úspechy iba rástli. V roku 2022 vydal vlastnú kompiláciu Midnight Is Comin’, ktorá zožala samé pozitívne recenzie. Magazín Pitchfork jej dal 7,7 boda so slovami, že ide o jeden z najpohlcujúcejších dídžejských mixov v poslednom čase.

Zimomriavky zaručené

Počas vystúpenia tohto výnimočného DJ-a budeš mať s veľkou pravdepodobnosťou zimomriavky. Nevyspytateľný mix žánrov, ktorý dokáže za svojím pultom zladiť do dokonalej harmónie, ťa absolútne pohltí.

V jeho aktuálnej tvorbe cítiť absolútnu umeleckú slobodu – Yousuke sa nebojí prepájať zdánlivo nezlúčiteľné prvky ako ambient, trap, hard techno, japonský folklór či digitálny noise. Každý jeho set je neopakovateľný a niektoré časti vznikajú priamo na mieste na základe intuície a prepojenia s publikom.

V posledných mesiacoch zaujal aj krátkymi živými editmi, ktoré premieňa priamo počas hrania – v jednom okamihu ti roztrasie hrudník industriálnym beatom, aby ťa vzápätí ponoril do éterickej melanchólie. Jeho hudba nie je len hudobným, ale aj fyzickým a emocionálnym zážitkom.

Tento neopakovateľný a nezabudnuteľný zážitok si môžeš vychutnať aj ty. ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U totiž vystúpi na tohtoročnej Pohode, a to v sobotu o 01:15 v Aréne Slovenskej sporiteľne.

„¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U je fantastický DJ, ktorý odkedy sme ho prvýkrát bookli v Novej Cvernovke, narástol na globálny fenomén. Predstavuje vrchol súčasnej japonskej elektronickej scény. Jeho sety sú expertne zmixovanou zmesou žánrov, pričom drží ľudí na dancefloore v neustálom očakávaní, čo príde ďalej – a keď už si človek myslí, že vie, čo sa deje, v tom momente mu hlavu odsekne dropom ostrým ako katana nejaký ďalší nečakaný banger. Jeho set je aktuálne must-see pre všetkých priaznivcov inteligentného clubbingu a eklektickej elektroniky," pozýva na vystúpenie v rámci Pohody kultúrny pracovník, booking agent, DJ a promotér Matwe Kaščák.