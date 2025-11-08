Okrem ikonických hitov, emócií a špičkovej produkcie zaujali na koncerte popovej divy aj samotní hostia a ich outfity.
Včera sa v bratislavskej TIPOS aréne odohral koncert ikonickej Dary Rolins. Ako sa dalo čakať, Daru si nenechali ujsť ani známe slovenské celebrity. My sme sa boli pozrieť, ako sa na koncert popovej divy s témou párty obliekli.
Vyspovedali sme nielen hercov a influencerky, ale pozreli sme sa aj na outfity fanúšikov, tanečníkov či Darinej dcéry Loly.
- Aký máš na sebe najdrahší kúsok?
- Na koncert volíš skôr pohodlie alebo uprednostňuješ štýl?
- Na ktorú Darinu pesničku sa najviac tešíš?
@lolahomolova
Lola nám s ochotou prezradila, že celý outfit nechala na návrhárovi Tomášovi Němcovi, ktorého má podľa vlastných slov veľmi rada a jeho prácu obdivuje. Chcela sa však držať témy „párty“, takže sa nebála niečoho výraznejšieho. Za svoj najobľúbenejší kúsok outfitu označila korzet, ktorý bežne nenosí, no podľa nej sa na tento večer perfektne hodil. Keď sme sa jej opýtali na obľúbenú skladbu, priznala, že miluje Kolotoč, a z nového Darinho albumu vyzdvihla pieseň Stratené.
@natykerny
Najdrahším kúskom Natynho outfitu boli ikonické topánky Tabi Boots. Sama sa rozhodla zvoliť na koncert sexy ženský look, no zároveň tak, aby sa stále cítila pohodlne. Najviac sa tešila na skladbu Ležím na tráve.
@kika.durisova
Kikyným najdrahším kúskom boli doplnky – hodinky a náhrdelník, ktorý mala schovaný pod topom. O jej rafinovaný komplet sa postaral návrhár Lukáš Krnáč. Prezradila, že na koncerty už veľmi často nechodí, no keď už ide, chce vyzerať sexy a nevadí jej ani pozornosť. Najviac sa tešila na skladbu Do neba, ktorú s Darou odpremiérovala na Love Island.
@fashionspy.sk
Mirka sa nám priznala, že svoj outfit musela na poslednú chvíľu zmeniť. Najdrahším kúskom jej zvolaného stylingu však bola kabelka Yves Saint Laurent v hodnote približne 1 800 eur. Na koncert sa vždy oblieka hlavne pohodlne, aby sa cítila dobre a mohla sa naplno baviť. Najviac sa tešila na skladbu Čo o mne vieš.
@daraforcegrlpwr
Z tohto OUTFIT CHECKU nemôžeme vynechať Darine dievčatá. 💃 Tanečnice @lubicadruzica a @miricaj nám fantasticky zapózovali a prezradili niečo o jednom zo svojich lookov večera. Na fotke majú na sebe topy, ktoré predtým nosili tanečníci Lizzo počas natáčania jej klipu – ide teda skutočne o jedinečné kúsky. Prezradili, že nielen ony, ale aj ich „tanečné sestry“ milujú všetky Darine songy, no najväčšiu slabosť majú momentálne na skladbu Znova a zas.
@laura_belani
Išli sme aj medzi fanúšikov. Laura stála v prvom rade a svietil na nej najnovší Darinin merch. Tričko z novej kolekcie označila za svoj najobľúbenejší kúsok outfitu. Pri prípravách na koncert sa riadila hlavne pohodlím – zvyšok outfitu tvorili basic rifle a tenisky. Najviac sa tešila na skladbu Arabela.
@kristinasiskova
Kika sa len nedávno objavila v našich Close Friends. Prezradila nám, že ju – rovnako ako jej hereckých kolegov zo Sľubu – obliekala stylistka Zuzana Kanisová. Za svoje najobľúbenejšie prvky outfitu označila slnečné okuliare, ktoré sú vintage úlovkom zo second handu, a sako zo Zary. Priznala, že sama by si na koncert zvolila skôr pohodlnejší outfit s teniskami, no cítila sa dobre aj v tomto stylingu. Tešila sa najmä na skladbu Sľub, no vyzdvihla aj hity Nebo peklo raj či Arabela.
@kristianmachacek
Kika môžeš aktuálne tiež poznať zo seriálu Sľub. Za svoj najobľúbenejší kúsok outfitu označil koženú bundu a priznal, že: „Ak by som sa obliekal sám, obliekol by som sa presne tak, ako som teraz. Milujem kožené bundy!“ Prezradil nám, že sa tešil najmä na skladbu Hello Kitty.
@pa_ul_in_na
Paula priznala, že jej obľúbeným kúskom outfitu sú baggy jeans. Povedala, že sa oblieka podľa nálady a na koncert by ona sama zvolila tiež niečo podobné – má rada, keď sa cíti pohodlne, ale zároveň žensky. V jej šatníku by sme vraj takýto extravagantný top hľadali len márne. Najviac sa tešila na Arabelu a hit Čo o mne vieš.
@filip.pavuk
Naším posledným „sľubákom“ bol Filip. Prezradil, že z jeho outfitu má najradšej rifle, no vyzdvihol aj detaily – perlový náhrdelník a šatku so zvieracím vzorom, ktorou doplnil celý look. Povedal, že by sa na koncert nebál obliecť kľudne aj odvážnejšie. Najviac sa tešil na skladbu Čo o mne vieš.
@zuzanakanisova
O outfity hercov zo Sľubu sa postarala stylistka Zuzana Kanisová, ktorá mala celý styling pod palcom. My sme boli zvedavé, čo si obliekla ona. Zvolila – ako u nej býva zvykom – look v tmavších farbách. Za svoj najobľúbenejší kúsok označila kabát švédskej značky Totême. Obliekla sa najmä prakticky, keďže pre ňu išlo o pracovný večer, a chcela sa cítiť pohodlne. Najviac sa tešila na skladbu Čo o mne vieš.