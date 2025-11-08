Kategórie
dnes 8. novembra 2025 o 8:46
Čas čítania 1:17
TASR

Toto sú nominácie na ceny Grammy. Najviac ich získali Kendrick Lamar a Lady Gaga

Toto sú nominácie na ceny Grammy. Najviac ich získali Kendrick Lamar a Lady Gaga
Zdroj: Richard Shotwell/Invision/AP
Diskutovať
Najviac nominácií na hudobné ceny Grammy získali Kendrick Lamar a Lady Gaga.

Americký raper Kendrick Lamar a popová hviezda Lady Gaga patria k umelcom, ktorí môžu získať najviac ocenení v aktuálnom ročníku odovzdávania hudobných cien Grammy. Nominácie zverejnili v piatok.

Kendrick Lamar počas kariéry získal už 22 cien Grammy. Je nominovaný v deviatich kategóriách vrátane nahrávky roka (Luther, spolu so speváčkou SZA), albumu roka (GNX), piesne roka (Luther), rapového albumu či rapovej piesne.

Lady Gaga má sedem nominácií, okrem iného tiež za nahrávku a pieseň roka (Abracadabra) a album roka (Mayhem). Nasleduje trojica umelcov so šiestimi nomináciami – Bad Bunny, Sabrina Carpenter a Leon Thomas.

O pieseň roka zabojujú aj americká reperka Doechii (Anxiety), Bruno Mars a Rose (APT), pieseň Golden z filmu KPop Demon Hunters, Sabrina Carpenter (Manchild), Bad Bunny (DtMF) a Billie Eilish a Finneas (Wildflower).

O cenu o album roka zabojujú Lady Gaga či Sabrina Carpenter

Cenu pre album roka môžu okrem Lady Gaga a Lamara získať Bad Bunny (Debí Tirar Más Fotos), Justin Bieber (Swag), Sabrina Carpenter (Man’s Best Friend), hip-hopové duo Clipse (Let God Sort Em Out), Leon Thomas (Mutt) a Tyler, The Creator (Chromakopia).

V kategórii najlepší nový umelec dostali popri zástupcoch z USA nominácie aj dve britské hviezdy – Lola Young a Olivia Dean.

Nominované mohli byť len hudobné nahrávky, ktoré komerčne vydali v Spojených štátoch od 31. augusta 2024 do 30. augusta 2025. Preto v tomto ročníku nápadne chýba Taylor Swift, ktorej album The Life of a Showgirl vyšiel až v októbri.

Odovzdávanie sa uskutoční vo februári

Odovzdávanie 68. ročníka cien Grammy sa bude konať v Los Angeles v nedeľu 1. februára 2026 v multifunkčnej aréne Crypto.com Arena, predtým známej ako Staples Center. O víťazoch v celkovo 96 kategóriách rozhodne takmer 15-tisíc hlasujúcich členov organizácie The Recording Academy.

Ceny Grammy majú podobu zlatého gramofónu na čiernej podkladovej doske a udeľujú sa od roku 1959 za výnimočné úspechy v hudobnom priemysle. Patrí k najvýznamnejším hudobným oceneniam na svete a považuje sa za ekvivalent filmových Oscarov.

lady gaga
Zdroj: Instagram/@Lady Gaga
HUDOBNÉ OCENENIA GRAMMY
Spravodajstvo
Príspevky od štátu Rusko Vláda Roberta Fica Plyn z Ruska
Viac
Ministerstvo chystá zmeny v poplatkoch u lekárov. Návrhy má dostať ešte tento rok
pred 4 minútami
Štát zavádza nový príspevok na starostlivosť. Opatrovateľ môže získať až 1 210 eur mesačne
pred 48 minútami
Tento rok môže byť zima v Európe poriadne studená. Pripraviť sa musíme na časté sneženie a mrazy
pred hodinou

Najnovšie

