dnes 6. novembra 2025 o 18:00
Čas čítania 0:45
Radoslava Juračková Helena Lučivňáková

CLOSE FRIENDS s Ráchel Šoltésovou a Kristínou Siskovou: Ako dlho sa natáča jeden diel Sľubu?

Aké sú ich guilty pleasures?

Ráchel Šoltésová a Kristína Sisková hrajú sympatické učiteľky v úspešnom markizáckom seriáli Sľub. Do najnovšej epizódy Close Friends prišli odpovedať na osobné otázky, ktoré sa týkajú nielen ich kariéry, ale aj súkromného života.

Kika s Ráchel v rozhovore porozprávali o natáčaní seriálu. Ako dlho trvá vyrobiť jednu epizódu? Pozerajú sa na fanpages, ktoré o nich fanúšikovia robia a čo hovorí Kika na výsteredný štýl jej postavy Andrey Markovej? V Sľube hrajú  spolu s Kristiánom Baranom a Adriánou Brnčálovou, ktorí stvárňujú pár. Shipujú ich aj v reálnom živote? To sa dozvieš v novom rozhovore. 

V Close Friends prezradili aj veci z ich osobných životov. Majú nejaký bizarný zážitok z rande? Majú nejaké guilty pleasures ? Ráchel tiež prezradila, aké je to byť mladou maminou a Kika prezradila, čo hovorí na to, že ju ľudia prirovnávajú k Sydney Sweeney. 

V prémiovej verzii pre predplatiteľov sa dozvieš či sú kamošky aj v reálnom živote a aj to ako sa pripravovali na náročné štúdium herectva na VŠMU.

Close Friends je pravidelný formát Refresheru, v ktorom známe osobnosti odpovedajú na otázky od fanúšikov. Ak sa chceš nabudúce pýtať ty, sleduj náš Instagram, aby ti anketa neušla.

