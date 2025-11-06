Aké sú ich guilty pleasures?
Ráchel Šoltésová a Kristína Sisková hrajú sympatické učiteľky v úspešnom markizáckom seriáli Sľub. Do najnovšej epizódy Close Friends prišli odpovedať na osobné otázky, ktoré sa týkajú nielen ich kariéry, ale aj súkromného života.
Kika s Ráchel v rozhovore porozprávali o natáčaní seriálu. Ako dlho trvá vyrobiť jednu epizódu? Pozerajú sa na fanpages, ktoré o nich fanúšikovia robia a čo hovorí Kika na výsteredný štýl jej postavy Andrey Markovej? V Sľube hrajú spolu s Kristiánom Baranom a Adriánou Brnčálovou, ktorí stvárňujú pár. Shipujú ich aj v reálnom živote? To sa dozvieš v novom rozhovore.
V Close Friends prezradili aj veci z ich osobných životov. Majú nejaký bizarný zážitok z rande? Majú nejaké guilty pleasures ? Ráchel tiež prezradila, aké je to byť mladou maminou a Kika prezradila, čo hovorí na to, že ju ľudia prirovnávajú k Sydney Sweeney.
V prémiovej verzii pre predplatiteľov sa dozvieš či sú kamošky aj v reálnom živote a aj to ako sa pripravovali na náročné štúdium herectva na VŠMU.
