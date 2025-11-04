Kategórie
dnes 4. novembra 2025 o 11:00
Čas čítania 0:10

KVÍZ: Pamätáš si jedlá zo školskej jedálne? Otestuj sa, či vieš, čo k tradičným pokrmom nemohlo chýbať

KVÍZ: Pamätáš si jedlá zo školskej jedálne? Otestuj sa, či vieš, čo k tradičným pokrmom nemohlo chýbať
Zdroj: REFRESHER / Daniel Tichý
Michaela Kedžuchová
Michaela Kedžuchová
Spomeň si na chute školskej jedálne a otestuj, či dokážeš rozpoznať jedlá a ingrediencie, na ktorých si vyrastal.

Určite si mal v školskej jedálni jedlá, ktoré si miloval, a také, ktoré si nenávidel. Nedá sa však poprieť, že niektoré z nich sú úplné klasiky. Otestuj sa, či vieš, čo ti pani kuchárky servírovali a ktoré ingrediencie ti v pokrme nikdy nechýbali.

Kvíz
KVÍZ: Vieš všetko o klasických jedlách zo školskej jedálne?
Čím sa zvyčajne polievajú Dukátové buchtičky, aby boli vláčne a chutné?
Zdroj: toprecepty.cz
1 10
Čím sa zvyčajne polievajú Dukátové buchtičky, aby boli vláčne a chutné?
Kakaový krém
Slivkový lekvár
Horúce ovocie
Vanilkový krém
Vysvetlenie
Vanilkový krém je neoddeliteľnou súčasťou tohto pokrmu, dodáva mu typickú sladkú chuť a krémovú textúru.
2 10
Čo je najčastejšou a najikonickejšou posýpkou na Krupicovej kaši v školskej jedálni?
Mletý mak
Granko a džem
Škorica a cukor
Kakao a maslo
Vysvetlenie
Kakao posypané na vrch a rozpustené maslo sú považované za absolútnu klasiku a symbol Krupicovej kaše zo školských čias.
Aké ovocie je neoddeliteľnou súčasťou klasickej Žemľovky?
Zdroj: Taste Atlas
3 10
Aké ovocie je neoddeliteľnou súčasťou klasickej Žemľovky?
Hrušky
Jablká
Marhule
Slivky
Vysvetlenie
Strúhané jablká, často ochutené škoricou, sú základnou ovocnou vrstvou v tomto pečenom sladkom pokrme.
Aká príloha je typická k šošovicovej alebo fazuľovej polievke, ak sa podáva ako hlavný chod?
Zdroj: Pexels.com
4 10
Aká príloha je typická k šošovicovej alebo fazuľovej polievke, ak sa podáva ako hlavný chod?
Ryža
Zemiaky
Chlieb
Knedle
Vysvetlenie
Strukovinové polievky sa často podávajú ako sýty hlavný chod a tradične sa k nim pridáva jednoduchý chlieb na zahryznutie.
5 10
Ktoré dve hlavné ingrédiencie tvoria základ sýteho, no často nenávideného, jedla s názvom Granadírsky pochod?
Ryža a zemiaky
Zemiaky a fliačky
Halušky a ryža
Fazuľa a údené mäso
Vysvetlenie
Right answer Základom Granadírskeho pochodu sú varené zemiaky nakrájané na kocky a uvarené fliačky, ktoré sa zmiešajú s cibuľou a paprikou.
Ktorú ingredienciu neobsahuje tradičný recept na jedlo „Španielsky vtáčik“?
Zdroj: livingprague.com
6 10
Ktorú ingredienciu neobsahuje tradičný recept na jedlo „Španielsky vtáčik“?
Kuracie mäso
Varené vajce
Hovädzie mäso
Kyslá uhorka
Vysvetlenie
Španielsky vtáčik sa tradične pripravuje z hovädzieho mäsa, do ktorého sa balí údenina, vajíčko, cibuľa a uhorka.
Aký konkrétny druh drobnej cestoviny sa najčastejšie dával do Paradajkovej polievky, aby ju zahustil a zatraktívnil pre deti?
Zdroj: wikimedia commons / E4024
7 10
Aký konkrétny druh drobnej cestoviny sa najčastejšie dával do Paradajkovej polievky, aby ju zahustil a zatraktívnil pre deti?
Tarhoňa
Kolienka
Písmenká
Niťovky
Vysvetlenie
Písmenká alebo cestovina 'abeceda' bola obľúbená, lebo deti mohli pri jedle 'čítať' a je ikonická pre túto polievku.
Pod akým kulinárskym pseudonymom sa v jedálnom lístku najčastejšie skrýva vyprážané jedlo, ktoré je v podstate zemiaková placka, ale podáva sa ako hlavný chod, často s kečupom alebo smotanou?
Zdroj: Wikipedia Commons/@Maciarka
8 10
Pod akým kulinárskym pseudonymom sa v jedálnom lístku najčastejšie skrýva vyprážané jedlo, ktoré je v podstate zemiaková placka, ale podáva sa ako hlavný chod, často s kečupom alebo smotanou?
Šúľance
Langoš
Haruľa
Koch
Vysvetlenie
Haruľa je regionálny názov pre zemiakovú placku, ktorá sa v jedálni podáva ako Placky alebo lokálne. Často je to však vyprážaná verzia zemiakovej placky.
9 10
Ktorá prísada sa v školskej jedálni často pridáva do Šošovicového prívarku, aby mu dodala typickú, trochu špecifickú vôňu a chuť, ktorú niektorí milujú a iní neznášajú?
Oregáno
Kôpor
Rozmarín
Bazalka
Vysvetlenie
Kôpor je kľúčová bylina, ktorá sa tradične používa na dochutenie prívarkov a je pre ne veľmi charakteristická.
Aké ovocie tvorí v školskej jedálni takmer neoddeliteľnú súčasť Ryžového nákypu, buď vo vnútri, alebo ako príloha vo forme kompótu?
Zdroj: Taste Atlas
10 10
Aké ovocie tvorí v školskej jedálni takmer neoddeliteľnú súčasť Ryžového nákypu, buď vo vnútri, alebo ako príloha vo forme kompótu?
Hrušky
Jablká
Marhule
Banány
Vysvetlenie
Marhule sú tradičnou prísadou a prílohou, ktorá sa v jedálňach podáva k ryžovému nákypu pre sladkú a ovocnú chuť.
Vyhodnotiť kvíz
