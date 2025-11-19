Jedlo na vianočných trhoch? Takto si ho vychutnáš bez starostí

Vianočné trhy patria k najobľúbenejším podujatiam zimy – spájajú vône, chute a atmosféru sviatkov.
Stánky plné klobás, grilovaného mäsa, lokší, kapustnice, pečených gaštanov či punču lákajú na každom rohu. No hoci sa chlad zdá byť prirodzeným „ochrancom“ pred pokazeným jedlom, odborníci pripomínajú, že aj v zime môžu potraviny predstavovať riziko, ak sa s nimi nesprávne manipuluje.
Kampaň Safe2Eat, ktorú realizuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA), upozorňuje, že hygienické zásady platia celoročne – či už ide o letný festival alebo vianočné trhy. Malé rozhodnutia, ktoré robíme pri výbere a konzumácii jedla, môžu výrazne ovplyvniť, či si sviatočnú atmosféru užijeme bez nežiaducich ťažkostí.
Pozri sa za pult
Pri výbere stánku sa oplatí všímať si viac než len ponuku. Upratané prostredie, čisté pulty a poriadok pri príprave jedla naznačujú, že prevádzka dodržiava základné hygienické zásady. Potraviny by sa mali pripravovať oddelene – napríklad surové mäso by nemalo prísť do kontaktu so zeleninou či pečivom. Práve takzvaná krížová kontaminácia, keď sa suroviny a hotové jedlá spracúvajú na rovnakých miestach, patrí medzi najčastejšie príčiny chorôb prenášaných potravinami.
Jedlo pripravené priamo pre teba
Najlepšie jedlo na trhoch je to, ktoré sa robí priamo pred tebou. Lokša ešte horúca z panvice, čerstvo opečené mäso, či klobása, ktorá sa práve vybrala z grilu – všetko, čo vzniká až po tvojej objednávke, je z hľadiska bezpečnosti tou najlepšou voľbou. Znamená to, že nečakalo zbytočne dlho na pulte a že je podávané priamo po tepelnej úprave. Takýto spôsob prípravy znižuje riziko, že by sa jedlo znehodnotilo nesprávnym skladovaním alebo teplotou.
Jedlo si vychutnaj hneď
Jedlo chutí najlepšie, keď je čerstvo pripravené – a práve vtedy je aj najbezpečnejšie. Ak si dávaš pokrm, ktorý obsahuje mäso, syr alebo vajcia, oplatí sa ho zjesť hneď, kým je ešte teplý. Takéto potraviny patria medzi tie, ktoré sa rýchlejšie kazia, a ak zostanú stáť bokom, môžu sa v nich začať množiť mikroorganizmy, ktoré nevidno ani necítiť. Preto je lepšie dať si menšiu porciu a vychutnať si ju hneď, než ju nechávať „na neskôr“.
Ruky veľa prezradia
Pri stánkoch sa dá veľa vyčítať aj z toho, ako ľudia pri práci zaobchádzajú s jedlom. Všímaj si, či predajca používa na manipuláciu s potravinami rukavice. Ak tou istou rukou chytá aj mäso, aj peniaze, rukavice strácajú zmysel. Rovnako pozitívne pôsobí, keď majú ľudia pri práci rozdelené úlohy – jeden pripravuje jedlo, druhý prijíma platby. Tak sa predchádza prenosu nežiaducich mikroorganizmov z rúk, surovín či peňazí na hotové jedlo.
Bezpečnosť máme aj vo vlastných rukách
Bezpečné stravovanie nezačína len za pultom, ale aj pred ním. Pred jedlom si umy alebo dezinfikuj ruky – najmä ak sa chystáš jesť niečo, čo berieš priamo do ruky. Ak máš možnosť, použi bezkontaktnú platbu. Vyhneš sa tak manipulácii s hotovosťou, ktorá putuje z rúk do rúk a môže prenášať nečistoty. Takéto malé, no dôležité kroky prispievajú k tomu, aby si si sviatočné jedlá mohol*a vychutnať bez nepríjemností.
Vďaka Safe2Eat si môžeš sviatky vychutnať bez obáv
Na vianočných trhoch si chceme užiť vône, chute aj atmosféru – bez nepríjemností, ktoré by nám pokazili deň. Aj na trhoch sa oplatí pozerať na to, kde a ako sa jedlo pripravuje – vybrať si stánok, kde je poriadok, dať si čerstvo pripravené jedlo a zjesť ho hneď, kým je ešte teplé.
Na tieto zásady upozorňuje aj celoeurópska kampaň Safe2Eat, ktorú organizuje úrad EFSA spolu s partnermi naprieč Európou. V roku 2025 prebieha už jej piaty ročník a zapája sa do nej 23 krajín vrátane Slovenska. Slovenská republika sa prostredníctvom národného Kontaktného bodu EFSA v SR, ktorý je zriadený na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR do tejto kampane zapojila po štvrtý krát.