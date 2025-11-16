Od minimalistických siluet cez vyšperkované detaily až po limitované tenisky a luxusné doplnky.
Ak ťa baví sledovať aktuálne módne trendy a outfity domácich známych tvárí, si na správnom mieste! V rámci rubriky OUTFIT CHECK tentoraz prinášame najnovšie stylingy v podaní mien ako Separ, Rytmus, NobodyListen, Dominika Navara Cibulková, Romana Škamlová alebo Zorka Hejdová. Objav, čo sa práve nosí.
Separ
10. októbra odohral Separ svoj najväčší koncert na vypredanom futbalovom štadióne v Bratislave pred približne 30-tisíc fanúšikmi, pričom na pódium vyšiel v zaujímavých outfitoch.
Na fotografii nižšie od Marcusa Poliaka má na sebe oblečené modely ušité na mieru od českého návrhára Tobiasa Schuberta, ktorý tvorí pod vlastnou značkou tobias.equipment. Bielu bundu s ostňami na rukávoch aj chrbte doplnil o široké nohavice s grafickým motívom a trblietavými reťazami, ktoré vizuálne perfektne ladili s vrchnou vrstvou. Kostýmový outfit hodný vysokej pozornosti.
Rytmus
Nie je tajomstvom, že Rytmus má v zbierke množstvo limitovaných modelov tenisiek aj zlaté šperky v hodnote bytov a fotografia nižšie je dokonalým príkladom.