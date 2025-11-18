Rodák zo Sniny hovorí, že v tejto práci nestačí len sila. Rozhodujú skúsenosti, hlava a chladný úsudok v situáciách, keď ostatní panikária.
Dušan už tri roky pracuje ako osobný bodyguard Separa. V rozhovore pre Refresher hovorí, že ochrana ľudí k nemu patrila už odmalička. „Bol som živé dieťa, určite nie taká šedá myška. Vždy som mal veľa energie. Pamätám si, že už na základnej škole som sa ‚bil‘ za slabších. Týmto ďakujem aj mojim rodičom. Ako také dieťa som im dal dosť zabrať a zanechal som im pár vrások na čele.“
Ako tínedžer bol stále v pohybe, aktívny, zvedavý a plný nápadov. Detstvo v Snine prežil naplno, obklopený kamarátmi, dobrodružstvami a energiou, ktorá ho sprevádza dodnes.
Dušan vyrastal v rodine policajtov a vojakov, tak mu bol tento smer kariéry prirodzený. Pôsobil ako profesionálny vojak, robil vyhadzovača v kluboch a neskôr dokonca aj ochranku pre klientov z Afganistanu.
Hovorí, že po rokoch práce pre Separa sa z nich stali priatelia, ktorí zažili kopec zaujímavých zážitkov. Napríklad aj to, keď fanúšičky sledovali ich auto, no nie kvôli Separovi, ale Dušanovi. Dodáva však, že v určitých momentoch by nikdy nemal kamarátsky vzťah prekročiť hranicu profesionality.
Začínal si ako SBS na diskotékach?
Už na strednej som sem-tam chodil ako SBS na rôzne jednorazové akcie. Postupne som sa dostal aj na festivaly. Rok po strednej som nastúpil do armády, kde som pôsobil som ako profesionálny vojak. Spomínam na to veľmi rád. Bol to môj detský sen, ktorý sa mi splnil, aj keď ma čakalo ešte niečo lepšie.
Robil si v kluboch a teraz si osobný ochrankár Separa. Je v tom veľký rozdiel?
V porovnaní s prácou v klube je to, čo teraz robím, oveľa väčšia zodpovednosť. Som zodpovedný za život človeka a ten človek mi musí dôverovať, aby sa mi „zveril do rúk“. V klube síce riešiš rôzne konflikty alebo bitky, ale tlak na biletára nie je taký, ako keď ochraňuješ jednu osobu.
Dôvera sa buduje postupne. Keď niekoho prvýkrát najmeš, klient si predtým zisťuje rôzne veci, nechce niekoho vziať k sebe len tak.
- Ako sa spoznal so Separom, a ako funguje ich pracovný aj osobný vzťah.
- Ako funguje dôvera, lojalita a diskrétnosť medzi ochrancom a VIP klientom.
- Aké to bolo robiť ochranku pre klientov z Afganistanu.
- Prečo sú niekedy ženy drzejšie ako muži.
- Aké nečakané reakcie a „fanúšikovské“ situácie sám zažíva.