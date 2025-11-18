Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 18. novembra 2025 o 17:00
Čas čítania 6:30

Dušan je Separov bodyguard: Ženy si niekedy dovolia viac ako muži, od jednej mám na píšťale jazvu doteraz (Rozhovor)

Adriana Královičová
Adriana Královičová
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Rodák zo Sniny hovorí, že v tejto práci nestačí len sila. Rozhodujú skúsenosti, hlava a chladný úsudok v situáciách, keď ostatní panikária.

Dušan už tri roky pracuje ako osobný bodyguard Separa. V rozhovore pre Refresher hovorí, že ochrana ľudí k nemu patrila už odmalička. „Bol som živé dieťa, určite nie taká šedá myška. Vždy som mal veľa energie. Pamätám si, že už na základnej škole som sa ‚bil‘ za slabších. Týmto ďakujem aj mojim rodičom. Ako také dieťa som im dal dosť zabrať a zanechal som im  pár vrások na čele.“

Ako tínedžer bol stále v pohybe, aktívny, zvedavý a plný nápadov. Detstvo v Snine prežil naplno, obklopený kamarátmi, dobrodružstvami a energiou, ktorá ho sprevádza dodnes.

Dušan vyrastal v rodine policajtov a vojakov, tak mu bol tento smer kariéry prirodzený. Pôsobil ako profesionálny vojak, robil vyhadzovača v kluboch a neskôr dokonca aj ochranku pre klientov z Afganistanu.

Hovorí, že po rokoch práce pre Separa sa z nich stali priatelia, ktorí zažili kopec zaujímavých zážitkov. Napríklad aj to, keď fanúšičky sledovali ich auto, no nie kvôli Separovi, ale Dušanovi. Dodáva však, že v určitých momentoch by nikdy nemal kamarátsky vzťah prekročiť hranicu profesionality.

separ, bodyguard, celebrity, hudba separ, bodyguard, celebrity, hudba separ, bodyguard, celebrity, hudba separ, bodyguard, celebrity, hudba
Zobraziť galériu
(7)

Začínal si ako SBS na diskotékach?

Už na strednej som sem-tam chodil ako SBS na rôzne jednorazové akcie. Postupne som sa dostal aj na festivaly. Rok po strednej som nastúpil do armády, kde som pôsobil som ako profesionálny vojak. Spomínam na to veľmi rád. Bol to môj detský sen, ktorý sa mi splnil, aj keď ma čakalo ešte niečo lepšie.

Robil si v kluboch a teraz si osobný ochrankár Separa. Je v tom veľký rozdiel?

V porovnaní s prácou v klube je to, čo teraz robím, oveľa väčšia zodpovednosť. Som zodpovedný za život človeka a ten človek mi musí dôverovať, aby sa mi „zveril do rúk“. V klube síce riešiš rôzne konflikty alebo bitky, ale tlak na biletára nie je taký, ako keď ochraňuješ jednu osobu.

Dôvera sa buduje postupne. Keď niekoho prvýkrát najmeš, klient si predtým zisťuje rôzne veci, nechce niekoho vziať k sebe len tak.

Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Je cool čítať s porozumením, je smart dočítať článok zadarmo.
Chcem smart predplatné
Pridaj sa do klubu REFRESHER+

Čo sa dozvieš po odomknutí?

  • Ako sa spoznal so Separom, a ako funguje ich pracovný aj osobný vzťah.
  • Ako funguje dôvera, lojalita a diskrétnosť medzi ochrancom a VIP klientom.
  • Aké to bolo robiť ochranku pre klientov z Afganistanu. 
  • Prečo sú niekedy ženy drzejšie ako muži. 
  • Aké nečakané reakcie a „fanúšikovské“ situácie sám zažíva.
Dočítať článok
Máš už predplatné?
Prihlásiť sa
Dočítať článok
Poslať sms
Pošli SMS na 8877 s textom FRESH 192718 a aktivuj si predplatné na celý mesiac.
Cena SMS predplatného je 5 € s DPH. Ako to funguje?
Odomknúť cez SMS
Všetky články na mesiac
POSLAŤ SMS Ako to funguje?
Odomkni a získaj
Refresher bez reklám
stovky prémiových článkov
extra benefity
zvýhodnené členstvá
lístky zadarmo
pay per view kódy
Zobraziť všetky
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
HUDBA SEPAR
Odporúčame
Testoval som smart krúžok na penis: Vyhodnocuje riziko infarktu, orgazmus predlžuje až na 7 sekúnd e
refresher+
Odporúčané
Testoval som smart krúžok na penis: Vyhodnocuje riziko infarktu, orgazmus predlžuje až na 7 sekúnd
pred 2 dňami
Broňa je chirurgička v Karlových Varoch: Pacienti si často myslia, že som sestra. Nezarábame tu tisíce (Rozhovor) e
refresher+
Odporúčané
Broňa je chirurgička v Karlových Varoch: Pacienti si často myslia, že som sestra. Nezarábame tu tisíce (Rozhovor)
pred 3 dňami
Máš problémy vo vzťahoch, nemáš v ľuďoch dôveru a bojíš sa opustenia? Možno máš transgeneračnú traumu e
refresher+
Odporúčané
Máš problémy vo vzťahoch, nemáš v ľuďoch dôveru a bojíš sa opustenia? Možno máš transgeneračnú traumu
včera o 08:11
TEST parížskych šalátov zo supermarketov: Je najdrahší zároveň najlepší? Najlacnejší prekvapil e
refresher+
Odporúčané
TEST parížskych šalátov zo supermarketov: Je najdrahší zároveň najlepší? Najlacnejší prekvapil
pred 2 dňami
KVÍZ: Vyznáš sa v investičných pojmoch? Tieto otázky ťa otestujú e
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Vyznáš sa v investičných pojmoch? Tieto otázky ťa otestujú
14. 11. 2025 11:00
HEINEKEN Slovensko prispieva každý rok do štátnej kasy 50 miliónov €. Spoločnosť pomáha vytvárať desaťtisíce pracovných miest e
Sponzorovaný obsah
HEINEKEN Slovensko prispieva každý rok do štátnej kasy 50 miliónov €. Spoločnosť pomáha vytvárať desaťtisíce pracovných miest
9. 11. 2025 10:00
Storky
Takto vyzerá druhá polovica účastníčok v českom Bachelorovi
Sweater Weather je tu a najštýlovejšie svetre sezóny ponúkajú značky FTSHP, Repr...
V spolupráci
Irina Shayk pricestovala do Prahy. Vyzdvihla, že sa tu cíti ako doma
Z virálnej hračky až do Hollywoodu. Chystá sa film o Labubu
Bad Bunny získal Latin Grammy. Odniesol si ocenenie za album roka
Vieme, aký dlhý bude Avatar 3. Pred kinom radšej nič nepi
Audi odhalilo koncept pre svoj F1 voz. V akých bude farbách?
Koniec jednej éry. Vieme, kedy Cristiano Ronaldo ukončí kariéru
Kontrafakt oznámil po 20 rokoch Murdardo Mulano Tour 2
Česká Ruža pre nevestu predstavila 12 nových ružičiek
Sydney Sweeney má na konte nečakaný prepadák. Patrí k najhorším v histórii
Na Instagrame vzniká výzva, ktorá má prilákať Freda Againa na Slovensko. Interpr...
V LA bola premiéra poslednej série Stranger Things. Aké outfity zvolili herci?
Kris Jenner oslávila 70. narodeniny vo veľkom. Ktoré celebrity tam nechýbali?
Katy Perry v novom singli otvorene prehovorila o rozchode s Orlandom Bloomom
Najlepšia dráma roka? Nový seriál na Apple TV zbiera takmer dokonalé hodnotenia
Na nábreží Dunaja vznikne nový rezidenčný projekt, ktorý ponúkne londýnsku archi...
V spolupráci
Dara Rolins v Bratislave zahájila šou na vypredanom štadióne. Takto to tam vyzer...
Kde oslavovala narodeniny Kendall Jenner? Vilu na pár dní zaplavili celebrity
Kaviareň black. otvára ďalšiu prevádzku. Výberovú kávu nájdeš už aj v Dúbravke
Lifestyle news
Jake Paul si to rozdá s jedným z najlepších boxerov súčasnosti. Zápasiť bude s bývalým šampiónom ťažkej váhy pred hodinou
Obrovský úspech pre Kingdom Come 2. Česká RPG je nominovaná v troch kategóriách na prestížnych „herných Oscaroch“ pred 2 hodinami
Poznáme druhú polovicu účastníčok v českom Bachelorovi. Tieto ružičky sa pobijú o srdcia dvojičiek dnes o 13:54
Monster pre ženy? Známa značka energeťákov cieli na ženské publikum, ľudia však majú zmiešané reakcie dnes o 13:23
Lenny Kravitz ohlásil európske turné. Spevák zavíta aj do Bratislavy dnes o 11:56
Trpíš migrénami? Vedci prišli na nový faktor, ktorý ich môže spúšťať dnes o 11:17
VIDEO: Disney „Moana“ dostane live-action spracovanie. V novej verzii rozprávky uvidíme aj The Rocka dnes o 10:16
Met Gala 2026 oznámilo novú tému. Bude hľadať najlepšie oblečené umenie všetkých čias dnes o 09:25
Muž umrel po konzumácii hamburgeru. Vedci prvýkrát potvrdili úmrtie z „alergie na mäso“ včera o 17:16
Muž, ktorý napadol Arianu Grande má za sebou sériu podobných incidentov. Teraz dostal 9 dní väzenia včera o 16:32
Spravodajstvo
Politici Nežná revolúcia Robert Fico Vlaky
Viac
Pellegriniho poradca opúšťa funkciu pre kauzu s rozdeľovaním dotácií. Jeho firma dostala peniaze od ministra Hlasu
pred 9 minútami
Amazon ponúka 12-tisíc pracovných miest pre brigádnikov pred Vianocami. Prichádza najväčší nápor na objednávky
pred 48 minútami
Parkovanie v Bratislave je dnes zadarmo. Kvôli výpadku systému PAAS pozastavili kontroly
pred hodinou

Viac z Zaujímavosti

Všetko
Testoval som smart krúžok na penis: Vyhodnocuje riziko infarktu, orgazmus predlžuje až na 7 sekúnd
Gadgets
pred 2 dňami
refresher+
Odporúčané
Testoval som smart krúžok na penis: Vyhodnocuje riziko infarktu, orgazmus predlžuje až na 7 sekúnd
pred 2 dňami
Najlepšie adventné kalendáre pre dospelých: LEGO®, únikové hry aj orieškové maslá ti spríjemnia čakanie na Vianoce
Najlepšie adventné kalendáre pre dospelých: LEGO®, únikové hry aj orieškové maslá ti spríjemnia čakanie na Vianoce
včera o 13:00
Muž v Kanade ukradol autobus plný pasažierov. Robil zastávky aj kontroloval lístky
Muž v Kanade ukradol autobus plný pasažierov. Robil zastávky aj kontroloval lístky
pred 2 dňami
Muž umrel po konzumácii hamburgeru. Vedci prvýkrát potvrdili úmrtie z „alergie na mäso“
Muž umrel po konzumácii hamburgeru. Vedci prvýkrát potvrdili úmrtie z „alergie na mäso“
včera o 17:16
Spravil astrofotograf Andrew McCarthy z Arizony fotografiu roka? Snímka s názvom „Pád Ikara“ nevytvorila AI
Spravil astrofotograf Andrew McCarthy z Arizony fotografiu roka? Snímka s názvom „Pád Ikara“ nevytvorila AI
pred 2 dňami
Muž, ktorý napadol Arianu Grande má za sebou sériu podobných incidentov. Teraz dostal 9 dní väzenia
Muž, ktorý napadol Arianu Grande má za sebou sériu podobných incidentov. Teraz dostal 9 dní väzenia
včera o 16:32
Viac z Kultúra Všetko
Mladí súrodenci Lucia a Paťo kúpili spolu starý dom: Je to bývalá ubytovňa, na dolnom poschodí chceme urobiť dva 1-izbáky
refresher+
Odporúčané
Mladí súrodenci Lucia a Paťo kúpili spolu starý dom: Je to bývalá ubytovňa, na dolnom poschodí chceme urobiť dva 1-izbáky
5. 11. 2025 18:30
Rekonštrukcia za takmer pol milióna. Starý dom na hrane skalnatého svahu nad riekou premenili na umelecký priestor
8. 11. 2025 11:00
V týchto 7 miestach si užiješ teplo počas zimných mesiacov. Pri niektorých ťa vyjde letenka menej ako 30 €
8. 11. 2025 10:00
Viac z Politika Všetko
KVÍZ: Si expert na históriu? Otestuj sa, ako poznáš osobnosti, ktoré formovali moderné dejiny
KVÍZ: Si expert na históriu? Otestuj sa, ako poznáš osobnosti, ktoré formovali moderné dejiny
25. 3. 2025 14:00
Stand-up komici zo Silných rečí dostali stopku. „Nie sú hodní našich priestorov,“ tvrdí riaditeľka národnej inštitúcie
2. 6. 2025 15:52
Jovinečko vraj dostal ponuku podporiť Pellegriniho v prezidentských voľbách. Za storku mal dostať až 30-tisíc eur
2. 5. 2025 18:46
Viac z Gastro Všetko
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
27. 10. 2025 13:07
TEST parížskych šalátov zo supermarketov: Je najdrahší zároveň najlepší? Najlacnejší prekvapil
pred 2 dňami
KVÍZ: Pamätáš si jedlá zo školskej jedálne? Otestuj sa, či vieš, čo k tradičným pokrmom nemohlo chýbať
4. 11. 2025 11:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
CLOSE FRIENDS s Nelou Pociskovou a Filipom Tůmom: Žiarlia na seba, keď ten druhý natáča intímne scény?
refresher+
Odporúčané
CLOSE FRIENDS s Nelou Pociskovou a Filipom Tůmom: Žiarlia na seba, keď ten druhý natáča intímne scény?
pred 8 minútami
Kto z páru má pri hádke posledné slovo?
Dušan je Separov bodyguard: Ženy si niekedy dovolia viac ako muži, od jednej mám na píšťale jazvu doteraz (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Dušan je Separov bodyguard: Ženy si niekedy dovolia viac ako muži, od jednej mám na píšťale jazvu doteraz (Rozhovor)
pred hodinou
SIMILIVINLIFE: „S albumom 23:69 som sa hrozne trápil. Po skinny jeanoch budeme chodiť holí” (Rozhovor)
Odporúčané
SIMILIVINLIFE: „S albumom 23:69 som sa hrozne trápil. Po skinny jeanoch budeme chodiť holí” (Rozhovor)
dnes o 14:00
Poznáme druhú polovicu účastníčok v českom Bachelorovi. Tieto ružičky sa pobijú o srdcia dvojičiek
Poznáme druhú polovicu účastníčok v českom Bachelorovi. Tieto ružičky sa pobijú o srdcia dvojičiek
dnes o 13:54
Sweater Weather je tu a najštýlovejšie svetre sezóny ponúkajú značky FTSHP, Represent či Diesel
V spolupráci
Sweater Weather je tu a najštýlovejšie svetre sezóny ponúkajú značky FTSHP, Represent či Diesel
včera o 16:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
TEST parížskych šalátov zo supermarketov: Je najdrahší zároveň najlepší? Najlacnejší prekvapil
refresher+
Odporúčané
TEST parížskych šalátov zo supermarketov: Je najdrahší zároveň najlepší? Najlacnejší prekvapil
pred 2 dňami
Prvé zábery z Nolanovej Odyssey sú na svete. Pozri si Anne Hathaway a Toma Hollanda v antických kostýmoch
Prvé zábery z Nolanovej Odyssey sú na svete. Pozri si Anne Hathaway a Toma Hollanda v antických kostýmoch
pred 2 dňami
Testoval som smart krúžok na penis: Vyhodnocuje riziko infarktu, orgazmus predlžuje až na 7 sekúnd
refresher+
Odporúčané
Testoval som smart krúžok na penis: Vyhodnocuje riziko infarktu, orgazmus predlžuje až na 7 sekúnd
pred 2 dňami
Pozri si trailer na nový film o Ľudovítovi Štúrovi. Známu osobnosť slovenských dejín uvidíme tak, ako sme ju doteraz nepoznali
Pozri si trailer na nový film o Ľudovítovi Štúrovi. Známu osobnosť slovenských dejín uvidíme tak, ako sme ju doteraz nepoznali
včera o 11:11
Slovenský film Otec ovládol ďalší svetový festival. Získal hlavnú cenu aj ocenenie scenáristu v Štokholme
Slovenský film Otec ovládol ďalší svetový festival. Získal hlavnú cenu aj ocenenie scenáristu v Štokholme
včera o 14:52
Tereza z Naked Attraction: Účastníkom šou občas na pľaci „stvrdol“. Zarazilo ma, koľko žien útočilo na moju postavu (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Tereza z Naked Attraction: Účastníkom šou občas na pľaci „stvrdol“. Zarazilo ma, koľko žien útočilo na moju postavu (Rozhovor)
14. 11. 2025 17:00
TEST parížskych šalátov zo supermarketov: Je najdrahší zároveň najlepší? Najlacnejší prekvapil
refresher+
Odporúčané
TEST parížskych šalátov zo supermarketov: Je najdrahší zároveň najlepší? Najlacnejší prekvapil
pred 2 dňami
Naked Attraction láme rekordy. Show sledujú hlavne mladí a vzdelaní ľudia s vyššími príjmami
Naked Attraction láme rekordy. Show sledujú hlavne mladí a vzdelaní ľudia s vyššími príjmami
11. 11. 2025 11:34
Jakub ukončil kariéru v Amsterdame a vrátil sa do Bratislavy: Život je tam extrémne drahý (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Jakub ukončil kariéru v Amsterdame a vrátil sa do Bratislavy: Život je tam extrémne drahý (Rozhovor)
13. 11. 2025 8:00
Prvé zábery z Nolanovej Odyssey sú na svete. Pozri si Anne Hathaway a Toma Hollanda v antických kostýmoch
Prvé zábery z Nolanovej Odyssey sú na svete. Pozri si Anne Hathaway a Toma Hollanda v antických kostýmoch
pred 2 dňami
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
27. 10. 2025 13:07
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
22. 10. 2025 14:58
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
23. 10. 2025 15:33
Samuel žije s Visual snow syndrómom: Nemôžem ísť na nákup, pozrieť si film ani si nájsť prácu
refresher+
Odporúčané
Samuel žije s Visual snow syndrómom: Nemôžem ísť na nákup, pozrieť si film ani si nájsť prácu
23. 10. 2025 17:00
REBRÍČEK: Toto je 10 najneobľúbenejších hercov a herečiek v Hollywoode. Nájdeš tu svojho obľúbenca?
REBRÍČEK: Toto je 10 najneobľúbenejších hercov a herečiek v Hollywoode. Nájdeš tu svojho obľúbenca?
25. 10. 2025 7:27
Späť
Zdieľať
Diskusia